Кулеба уверен в успешности судебного процесса против России
Глава МИД Украины Кулеба: Киев привлечет Россию к ответственности за керченский инцидент
CC BY 4.0 / Портал Правительства Украины / Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба
КИЕВ, 30 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба уверен в успешности судебного процесса против РФ, касающегося инцидента в Керченском проливе в 2018 году.
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"Дело очень важное для Украины. Мы доказываем противоправность поведения РФ по отношению к нашему государству, незаконность задержания и содержания украинских военных кораблей и противоправного судилища против наших моряков, которые 9 месяцев провели в российской тюрьме… Я уверен, что по нашему иску Россия будет привлечена к ответственности, сколько бы времени это не заняло", - написал Кулеба в своем Twitter.
По его словам, данное дело является важным не только для Украины, но и для всего мира.
Инцидент в Керченском проливе произошел, когда три корабля ВМС Украины 25 ноября 2018 года нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей. Корабли с нарушившими границу РФ военными были задержаны. Президент РФ Владимир Путин назвал инцидент в Черном море провокацией, связанной с низким рейтингом тогдашнего президента Украины Петра Порошенко в преддверии выборов. Нарушивших границу военных 7 сентября 2019 года передали Украине в рамках договоренностей об одновременном освобождении задержанных и осужденных лиц.
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РФ передала украинской стороне три корабля 18 ноября. Командующий ВМС Украины адмирал Игорь Воронченко пожаловался на состояние этих кораблей, заявив, что "россияне их угробили", с них якобы снято оборудование, даже плафоны и розетки. ФСБ ранее заверила, что Украина получила свои катера в "нормальном состоянии и с исправной сантехникой", и в подтверждение обнародовала видеоматериалы.