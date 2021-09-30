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Кулеба уверен в успешности судебного процесса против России
Кулеба уверен в успешности судебного процесса против России - РИА Новости, 30.09.2021
Кулеба уверен в успешности судебного процесса против России
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба уверен в успешности судебного процесса против РФ, касающегося инцидента в Керченском проливе в 2018 году. РИА Новости, 30.09.2021
2021-09-30T20:09
2021-09-30T20:09
в мире
украина
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
керченский пролив
дмитрий кулеба
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КИЕВ, 30 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба уверен в успешности судебного процесса против РФ, касающегося инцидента в Керченском проливе в 2018 году.Международный арбитраж в Гааге проведет с 11 по 16 октября слушания по делу между Россией и Украиной, касающегося инцидента в Керченском проливе в 2018 году."Дело очень важное для Украины. Мы доказываем противоправность поведения РФ по отношению к нашему государству, незаконность задержания и содержания украинских военных кораблей и противоправного судилища против наших моряков, которые 9 месяцев провели в российской тюрьме… Я уверен, что по нашему иску Россия будет привлечена к ответственности, сколько бы времени это не заняло", - написал Кулеба в своем Twitter.По его словам, данное дело является важным не только для Украины, но и для всего мира.Инцидент в Керченском проливе произошел, когда три корабля ВМС Украины 25 ноября 2018 года нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей. Корабли с нарушившими границу РФ военными были задержаны. Президент РФ Владимир Путин назвал инцидент в Черном море провокацией, связанной с низким рейтингом тогдашнего президента Украины Петра Порошенко в преддверии выборов. Нарушивших границу военных 7 сентября 2019 года передали Украине в рамках договоренностей об одновременном освобождении задержанных и осужденных лиц.РФ передала украинской стороне три корабля 18 ноября. Командующий ВМС Украины адмирал Игорь Воронченко пожаловался на состояние этих кораблей, заявив, что "россияне их угробили", с них якобы снято оборудование, даже плафоны и розетки. ФСБ ранее заверила, что Украина получила свои катера в "нормальном состоянии и с исправной сантехникой", и в подтверждение обнародовала видеоматериалы.Украина 1 апреля 2019 года подала иск против РФ, касающийся данного инцидента. В этой жалобе Киев требует признать, что Россия нарушила Конвенцию ООН по морскому праву 1982 года. В ответ российская сторона подала свои юрисдикционные возражения.
https://ria.ru/20210830/krym-1747894654.html
https://ria.ru/20210811/ukraina-1745248526.html
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в мире, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), керченский пролив, дмитрий кулеба
20:09 30.09.2021
 
Кулеба уверен в успешности судебного процесса против России

Глава МИД Украины Кулеба: Киев привлечет Россию к ответственности за керченский инцидент

CC BY 4.0 / Портал Правительства Украины / Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба
Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 30.09.2021
CC BY 4.0 / Портал Правительства Украины /
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КИЕВ, 30 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба уверен в успешности судебного процесса против РФ, касающегося инцидента в Керченском проливе в 2018 году.
Международный арбитраж в Гааге проведет с 11 по 16 октября слушания по делу между Россией и Украиной, касающегося инцидента в Керченском проливе в 2018 году.
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"Дело очень важное для Украины. Мы доказываем противоправность поведения РФ по отношению к нашему государству, незаконность задержания и содержания украинских военных кораблей и противоправного судилища против наших моряков, которые 9 месяцев провели в российской тюрьме… Я уверен, что по нашему иску Россия будет привлечена к ответственности, сколько бы времени это не заняло", - написал Кулеба в своем Twitter.
По его словам, данное дело является важным не только для Украины, но и для всего мира.
Инцидент в Керченском проливе произошел, когда три корабля ВМС Украины 25 ноября 2018 года нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей. Корабли с нарушившими границу РФ военными были задержаны. Президент РФ Владимир Путин назвал инцидент в Черном море провокацией, связанной с низким рейтингом тогдашнего президента Украины Петра Порошенко в преддверии выборов. Нарушивших границу военных 7 сентября 2019 года передали Украине в рамках договоренностей об одновременном освобождении задержанных и осужденных лиц.
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РФ передала украинской стороне три корабля 18 ноября. Командующий ВМС Украины адмирал Игорь Воронченко пожаловался на состояние этих кораблей, заявив, что "россияне их угробили", с них якобы снято оборудование, даже плафоны и розетки. ФСБ ранее заверила, что Украина получила свои катера в "нормальном состоянии и с исправной сантехникой", и в подтверждение обнародовала видеоматериалы.
Украина 1 апреля 2019 года подала иск против РФ, касающийся данного инцидента. В этой жалобе Киев требует признать, что Россия нарушила Конвенцию ООН по морскому праву 1982 года. В ответ российская сторона подала свои юрисдикционные возражения.
 
В миреУкраинаФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Керченский проливДмитрий Кулеба
 
 
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