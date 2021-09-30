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Украинский канал получил предупреждение из-за показа карты России с Крымом
Украинский канал получил предупреждение из-за показа карты России с Крымом - РИА Новости, 30.09.2021
Украинский канал получил предупреждение из-за показа карты России с Крымом
Украинский телеканал "Дом" получил предупреждение из-за показа карты РФ с Крымом, сообщила в четверг пресс-служба национального совета Украины по вопросам... РИА Новости, 30.09.2021
2021-09-30T12:51
2021-09-30T12:51
в мире
киев
севастополь
республика крым
россия
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КИЕВ, 30 сен — РИА Новости. Украинский телеканал "Дом" получил предупреждение из-за показа карты РФ с Крымом, сообщила в четверг пресс-служба национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания.Телеканал "Дом" - это украинский государственный телеканал, его целевая аудитория - жители неподконтрольных Киеву территорий. В июле пресс-служба телеканала сообщила, что проводит проверку из-за появления в эфире карты РФ с Крымом."Национальный совет признал, что телеканал "Дом" нарушил украинское законодательство, когда показал карту, на которой Автономная Республика Крым и город Севастополь обозначены как территории Российской Федерации. К телеканалу применена санкция "объявление предупреждения" по статье о распространении необъективной информации. Изображение Крыма "российским" в национальном эфире способствует признанию аннексии украинской территории страной-агрессором", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы, руководство канала провело служебную проверку для выяснения причины этого случая, который был квалифицирован, как служебная халатность ответственных за производственный процесс сотрудников.Кроме того, Нацсовет по ТВ на заседании в четверг назначил внеплановую проверку телеканалу "К2" из-за высказываний ведущего о Крыме. "В фрагменте этой передачи прозвучало высказывание ведущего, которое четко указывает на то, что он констатирует факт территориальной принадлежности Автономной Республики Крым к Российской Федерации", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20210930/deokkupatsiya-1752428918.html
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в мире, киев, севастополь, республика крым, россия
12:51 30.09.2021
 
Украинский канал получил предупреждение из-за показа карты России с Крымом

Украинский телеканал "Дом" получил предупреждение из-за показа карты России с Крымом

© РИА Новости / Александр Полегенько / Перейти в фотобанкГород Симферополь
Город Симферополь - РИА Новости, 1920, 30.09.2021
© РИА Новости / Александр Полегенько
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КИЕВ, 30 сен — РИА Новости. Украинский телеканал "Дом" получил предупреждение из-за показа карты РФ с Крымом, сообщила в четверг пресс-служба национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания.
Телеканал "Дом" - это украинский государственный телеканал, его целевая аудитория - жители неподконтрольных Киеву территорий. В июле пресс-служба телеканала сообщила, что проводит проверку из-за появления в эфире карты РФ с Крымом.
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"Национальный совет признал, что телеканал "Дом" нарушил украинское законодательство, когда показал карту, на которой Автономная Республика Крым и город Севастополь обозначены как территории Российской Федерации. К телеканалу применена санкция "объявление предупреждения" по статье о распространении необъективной информации. Изображение Крыма "российским" в национальном эфире способствует признанию аннексии украинской территории страной-агрессором", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, руководство канала провело служебную проверку для выяснения причины этого случая, который был квалифицирован, как служебная халатность ответственных за производственный процесс сотрудников.
Кроме того, Нацсовет по ТВ на заседании в четверг назначил внеплановую проверку телеканалу "К2" из-за высказываний ведущего о Крыме. "В фрагменте этой передачи прозвучало высказывание ведущего, которое четко указывает на то, что он констатирует факт территориальной принадлежности Автономной Республики Крым к Российской Федерации", - говорится в сообщении.
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