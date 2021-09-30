https://ria.ru/20210930/krizis-1752463495.html

США предрекли экономический кризис хуже Великой депрессии

США предрекли экономический кризис хуже Великой депрессии - РИА Новости, 30.09.2021

США предрекли экономический кризис хуже Великой депрессии

На американском фондовом рынке образовался еще более безумный пузырь, чем перед началом Великой депрессии в XX веке, заявил в интервью CNBC британский... РИА Новости, 30.09.2021

2021-09-30T12:21

2021-09-30T12:21

2021-09-30T15:25

экономика

сша

великая депрессия (1929-1945)

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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. На американском фондовом рынке образовался еще более безумный пузырь, чем перед началом Великой депрессии в XX веке, заявил в интервью CNBC британский инвестор-миллиардер Джереми Грэнтэм.Он напомнил, что в 1929 году рынок был на подъеме и игнорировал плохие прогнозы, а затем рухнул. Похожая тенденция наблюдается и сейчас.Он предположил, в ближайшие месяцы индекс S&P 500 может упасть на более чем десять процентов.По мнению инвестора, рост популярности так называемых мем-акций и криптовалюты говорит о чрезвычайной уверенности на финансовых рынках и предстоящем обвале.

https://radiosputnik.ria.ru/20210621/ssha-1737908875.html

сша

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2021

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экономика, сша, великая депрессия (1929-1945)