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США предрекли экономический кризис хуже Великой депрессии
США предрекли экономический кризис хуже Великой депрессии - РИА Новости, 30.09.2021
США предрекли экономический кризис хуже Великой депрессии
На американском фондовом рынке образовался еще более безумный пузырь, чем перед началом Великой депрессии в XX веке, заявил в интервью CNBC британский... РИА Новости, 30.09.2021
2021-09-30T12:21
2021-09-30T15:25
экономика
сша
великая депрессия (1929-1945)
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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. На американском фондовом рынке образовался еще более безумный пузырь, чем перед началом Великой депрессии в XX веке, заявил в интервью CNBC британский инвестор-миллиардер Джереми Грэнтэм.Он напомнил, что в 1929 году рынок был на подъеме и игнорировал плохие прогнозы, а затем рухнул. Похожая тенденция наблюдается и сейчас.Он предположил, в ближайшие месяцы индекс S&amp;P 500 может упасть на более чем десять процентов.По мнению инвестора, рост популярности так называемых мем-акций и криптовалюты говорит о чрезвычайной уверенности на финансовых рынках и предстоящем обвале.
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экономика, сша, великая депрессия (1929-1945)
12:21 30.09.2021 (обновлено: 15:25 30.09.2021)
 
США предрекли экономический кризис хуже Великой депрессии

Инвестор Грэнтэм: на рынках США образовался "безумный" пузырь, который скоро лопнет

© РИА Новости / Джина Мун / Перейти в фотобанкЗдание Нью-Йоркской фондовой биржи
Здание Нью-Йоркской фондовой биржи - РИА Новости, 1920, 30.09.2021
© РИА Новости / Джина Мун
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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. На американском фондовом рынке образовался еще более безумный пузырь, чем перед началом Великой депрессии в XX веке, заявил в интервью CNBC британский инвестор-миллиардер Джереми Грэнтэм.
Он напомнил, что в 1929 году рынок был на подъеме и игнорировал плохие прогнозы, а затем рухнул. Похожая тенденция наблюдается и сейчас.

"Рынок оптимистичен и не обращает внимания, даже если прогнозы свидетельствуют об обратном, как это происходит сегодня. <…> Он отмахивается как от новостей о росте процентных ставок, так и от данных об отказе ФРС покупать облигации", — пояснил Грэнтэм.

Он предположил, в ближайшие месяцы индекс S&P 500 может упасть на более чем десять процентов.
По мнению инвестора, рост популярности так называемых мем-акций и криптовалюты говорит о чрезвычайной уверенности на финансовых рынках и предстоящем обвале.
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