https://ria.ru/20210930/kovid-1752575523.html

Симптомы COVID-19 резко изменились

Врачи предупредили об изменении первых симптомов COVID-19 - РИА Новости, 30.09.2021

Симптомы COVID-19 резко изменились

Симптомы COVID-19 у заболевших этой осенью отличаются от того, что наблюдали врачи во время предыдущих волн, и похожи на признаки гриппа, заявили несколько... РИА Новости, 30.09.2021

2021-09-30T21:14

2021-09-30T21:14

2021-09-30T23:15

распространение коронавируса

здоровье - общество

здоровье

россия

коронавирус covid-19

александр эдигер

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/1d/1577941060_0:0:3045:1713_1920x0_80_0_0_bda1cefc9f8b99afff436501a60024e5.jpg

МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Симптомы COVID-19 у заболевших этой осенью отличаются от того, что наблюдали врачи во время предыдущих волн, и похожи на признаки гриппа, заявили несколько российских медиков в комментарии Общественной Службе Новостей."Температура ведет себя как при гриппе, но держится дольше", — объяснил врач Александр Эдигер.По словам специалиста, у зараженных коронавирусом больных теперь есть насморк, боли и першение в горле. Кашель с большим количеством мокроты быстро развивается и долго длится.Также медик предупредил о выраженной неврологической симптоматике: у больных наблюдают головокружения, головные боли, выраженную слабость. Возможны обмороки при попытке резко встать. Все эти симптомы появляются максимум на второй день и длятся неделями, подчеркнул врач.В статье уточняется, что остались и некоторые прежние симптомы. Например, нарушения пищеварения, боли в животе, диарея, а также тошнота и рвота.Глава Профсоюза фельдшеров и работник скорой Дмитрий Беляков добавил, что сильный насморк стал новым симптомом коронавирусной инфекции. По его мнению, болезнь становится более стремительной и не менее опасной.

https://ria.ru/20210928/simptomy-1752099843.html

https://ria.ru/20210830/simptomy-1747851150.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье - общество, здоровье, россия, коронавирус covid-19, александр эдигер