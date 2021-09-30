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Симптомы COVID-19 резко изменились
Врачи предупредили об изменении первых симптомов COVID-19 - РИА Новости, 30.09.2021
Симптомы COVID-19 резко изменились
Симптомы COVID-19 у заболевших этой осенью отличаются от того, что наблюдали врачи во время предыдущих волн, и похожи на признаки гриппа, заявили несколько... РИА Новости, 30.09.2021
2021-09-30T21:14
2021-09-30T21:14
2021-09-30T23:15
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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Симптомы COVID-19 у заболевших этой осенью отличаются от того, что наблюдали врачи во время предыдущих волн, и похожи на признаки гриппа, заявили несколько российских медиков в комментарии Общественной Службе Новостей."Температура ведет себя как при гриппе, но держится дольше", — объяснил врач Александр Эдигер.По словам специалиста, у зараженных коронавирусом больных теперь есть насморк, боли и першение в горле. Кашель с большим количеством мокроты быстро развивается и долго длится.Также медик предупредил о выраженной неврологической симптоматике: у больных наблюдают головокружения, головные боли, выраженную слабость. Возможны обмороки при попытке резко встать. Все эти симптомы появляются максимум на второй день и длятся неделями, подчеркнул врач.В статье уточняется, что остались и некоторые прежние симптомы. Например, нарушения пищеварения, боли в животе, диарея, а также тошнота и рвота.Глава Профсоюза фельдшеров и работник скорой Дмитрий Беляков добавил, что сильный насморк стал новым симптомом коронавирусной инфекции. По его мнению, болезнь становится более стремительной и не менее опасной.
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здоровье - общество, здоровье, россия, коронавирус covid-19, александр эдигер
21:14 30.09.2021 (обновлено: 23:15 30.09.2021)
Врачи предупредили об изменении первых симптомов COVID-19
Глава Профсоюза фельдшеров Беляков: первые симптомы COVID-19 можно спутать с гриппом
МОСКВА, 30 сен — РИА Новости.
Симптомы COVID-19 у заболевших этой осенью отличаются от того, что наблюдали врачи во время предыдущих волн, и похожи на признаки гриппа, заявили несколько российских медиков в комментарии Общественной Службе Новостей
.
"Температура ведет себя как при гриппе, но держится дольше", — объяснил врач Александр Эдигер
.
По словам специалиста, у зараженных коронавирусом больных теперь есть насморк, боли и першение в горле. Кашель с большим количеством мокроты быстро развивается и долго длится.
Также медик предупредил о выраженной неврологической симптоматике: у больных наблюдают головокружения, головные боли, выраженную слабость. Возможны обмороки при попытке резко встать. Все эти симптомы появляются максимум на второй день и длятся неделями, подчеркнул врач.
В статье уточняется, что остались и некоторые прежние симптомы. Например, нарушения пищеварения, боли в животе, диарея, а также тошнота и рвота.
Глава Профсоюза фельдшеров и работник скорой Дмитрий Беляков добавил, что сильный насморк стал новым симптомом коронавирусной инфекции. По его мнению, болезнь становится более стремительной и не менее опасной.