https://ria.ru/20210930/kovid-1752443818.html

В РПЦ назвали число скончавшихся от COVID-19 священников

В РПЦ назвали число скончавшихся от COVID-19 священников - РИА Новости, 30.09.2021

В РПЦ назвали число скончавшихся от COVID-19 священников

От последствий коронавируса с начала пандемии скончались 198 священнослужителей и насельников монастырей, сообщается в среду в Telegram-канале рабочей группы... РИА Новости, 30.09.2021

2021-09-30T10:54

2021-09-30T10:54

2021-09-30T17:27

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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. От последствий коронавируса с начала пандемии скончались 198 священнослужителей и насельников монастырей, сообщается в среду в Telegram-канале рабочей группы при патриархе Московском и всея Руси по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции."По состоянию на 29 сентября 2021 года в России зарегистрированы 198 смертей от последствий коронавирусной инфекции среди клириков Москвы и епархий, клириков и насельников ставропигий. Из 198 почивших — 20 клириков приходов Москвы, 150 клириков епархий России и 28 клириков и насельников ставропигий", — сообщила рабочая группа.Переболели коронавирусной инфекцией в общей сложности 5973 человека из числа клириков и монашествующих Русской православной церкви, в том числе 452 священнослужителя приходов Москвы, 4503 клирика епархий России и 1018 клириков и насельников ставропигий.Продолжают проходить лечение от коронавирусной инфекции 97 священнослужителей и монашествующих РПЦ, сообщила рабочая группа.

https://ria.ru/20210826/khramy-1747247398.html

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москва, русская православная церковь, telegram (приложение), россия, коронавирус в россии