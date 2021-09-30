https://ria.ru/20210930/koronavirus-1752482479.html
Попова заявила о росте заболеваемости COVID-19 в 56 регионах
Попова заявила о росте заболеваемости COVID-19 в 56 регионах - РИА Новости, 30.09.2021
Попова заявила о росте заболеваемости COVID-19 в 56 регионах
Сезонный подъем заболеваемости ОРВИ начался с сентября, в последние три недели наблюдается и подъем заболеваемости коронавирусом, заявила глава Роспотребнадзора РИА Новости, 30.09.2021
2021-09-30T13:46
2021-09-30T13:46
2021-09-30T14:07
распространение коронавируса
общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
анна попова
коронавирусы
россия
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Сезонный подъем заболеваемости ОРВИ начался с сентября, в последние три недели наблюдается и подъем заболеваемости коронавирусом, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Традиционно с сентября начался очередной сезонный подъем заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом, и в последние три недели на фоне сезонного подъема ОРВИ мы видим и подъем заболеваемости новой коронавирусной инфекцией", - сказала Попова на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.По ее словам, по итогам прошедшей недели темп прироста составил 8,8%.Рост заболеваемости коронавирусом показывают 56 субъектов Федерации, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Если на предыдущей неделе в росте было 36 субъектов, то на завершившейся 38-й таких субъектов, которые находятся в росте, уже 56", - сказала Попова.Слабое снижение заболеваемости коронавирусом отмечается в 12 субъектах РФ, заявила главный санитарный врач Анна Попова."Рост заболеваемости в 56 субъектах, отсутствие значимой динамики в 17 и некоторое - очень слабое, но это снижение - в 12 субъектах РФ", - сказала Попова на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19.При этом, по ее словам, рост заболеваемости фиксируется во всех возрастных группах, но самые высокие показатели - в группе лиц старше 65 лет.Ситуация с коронавирусом пока стабильна в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Я бы хотела сказать, что тенденция к росту идет во всех субъектах Российской Федерации до Урала, у нас остается только два федеральных округа - это Сибирский и Дальневосточный, где пока ситуация более-менее стабильна, но она уже не имеет тенденции к снижению", - сказала Попова на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.
https://ria.ru/20210930/vaktsinatsiya-1752472632.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, анна попова, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
13:46 30.09.2021 (обновлено: 14:07 30.09.2021)
Попова заявила о росте заболеваемости COVID-19 в 56 регионах
Глава Роспотребнадзора Попова заявила о росте заболеваемости COVID-19 в 56 регионах
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости.
Сезонный подъем заболеваемости ОРВИ начался с сентября, в последние три недели наблюдается и подъем заболеваемости коронавирусом
, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова
.
"Традиционно с сентября начался очередной сезонный подъем заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом, и в последние три недели на фоне сезонного подъема ОРВИ мы видим и подъем заболеваемости новой коронавирусной инфекцией", - сказала Попова на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.
По ее словам, по итогам прошедшей недели темп прироста составил 8,8%.
Рост заболеваемости коронавирусом показывают 56 субъектов Федерации, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Если на предыдущей неделе в росте было 36 субъектов, то на завершившейся 38-й таких субъектов, которые находятся в росте, уже 56", - сказала Попова.
Слабое снижение заболеваемости коронавирусом отмечается в 12 субъектах РФ
, заявила главный санитарный врач Анна Попова.
"Рост заболеваемости в 56 субъектах, отсутствие значимой динамики в 17 и некоторое - очень слабое, но это снижение - в 12 субъектах РФ", - сказала Попова на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19.
При этом, по ее словам, рост заболеваемости фиксируется во всех возрастных группах, но самые высокие показатели - в группе лиц старше 65 лет.
Ситуация с коронавирусом пока стабильна в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Я бы хотела сказать, что тенденция к росту идет во всех субъектах Российской Федерации до Урала, у нас остается только два федеральных округа - это Сибирский и Дальневосточный, где пока ситуация более-менее стабильна, но она уже не имеет тенденции к снижению", - сказала Попова на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.