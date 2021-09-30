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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210930/koronavirus-1752480735.html
Мишустин назвал ситуацию с коронавирусом напряженной
Мишустин назвал ситуацию с коронавирусом напряженной - РИА Новости, 30.09.2021
Мишустин назвал ситуацию с коронавирусом напряженной
Ситуация с коронавирусом в России напряженная, за последние две недели количество госпитализированных выросло на 25%, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 30.09.2021
2021-09-30T13:34
2021-09-30T14:07
распространение коронавируса
общество
михаил мишустин
здоровье - общество
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Ситуация с коронавирусом в России напряженная, за последние две недели количество госпитализированных выросло на 25%, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Ситуация с распространением коронавируса в нашей стране напряженная, растет число заболевших. Ежедневно выявляют свыше 20 тысяч новых случаев. За последние две недели число пациентов с ковидом, которые находятся в больницах, выросло более чем на 25%", - сказал Мишустин на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с распространением COVID-19."В субъектах Российской Федерации наращивается коечный фонд. Уже развернуто свыше 217 тысяч инфекционных коек", - заявил российский премьер. Он подчеркнул, что у российской системы здравоохранения уже есть опыт реагирования на различные сценарии развития событий."Большинство заболевших проходят лечение дома, под наблюдением врачей. По инициативе президента им предоставляются бесплатные лекарства. Правительство дополнительно выделит регионам на закупку таких медикаментов более 5 миллиардов рублей, это позволит обеспечить препаратами свыше полутора миллионов человек", - сказал Мишустин на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с распространением COVID-19.Он попросил Минздрав сделать все необходимое, чтобы средства оперативно поступили в регионы РФ."Не менее важно следить, чтобы в медицинских организациях был запас кислорода. В условиях распространения инфекции потребность в нем выросла", - заявил премьер.Он отметил, что правительство помогает регионам в решении этого вопроса."Мы уже выделили свыше 650 миллионов рублей на закупку концентраторов кислорода для больниц 20 субъектов Российской Федерации. Подготовлены правила предоставления таких межбюджетных трансфертов. Средства можно будет использовать не только на приобретение концентраторов, но и на оплату доставки и установки", - сообщил Мишустин.Он напомнил, что власти регионов должны принимать меры, опираясь на рекомендации санитарных врачей."Конечно, очень многое зависит от своевременного реагирования региональных властей. Очень важно в зависимости от внутренней ситуации принимать меры, опираясь на рекомендации санитарных врачей, и обеспечить возможности для вакцинации граждан. Согласно исследованиям ВОЗ, тяжелые случаи протекания болезни приходятся именно на непривитых людей", - сказал Мишустин."Борьба с инфекцией продолжается по всей стране. Врачи и другие медицинские работники практически круглосуточно заботятся о тех, кто заболел. В напряженном графике трудятся специалисты санитарной службы. У нас работает более 1100 лабораторий, где проводится диагностика на коронавирус", - заявил российский премьер.Глава кабмина добавил, что высокие темпы тестирования позволяют "вовремя выявлять заболевших и оказывать им помощь"."Согласно исследованиям Всемирной организации здравоохранения, тяжелые случаи протекания коронавируса приходятся именно на непривитых людей. Поэтому вакцинация на сегодняшний день - это лучший способ уберечь себя и близких от опасных последний болезни", - сказал Мишустин на заседании совета по коронавирусу.Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что уровень вакцинации россиян от коронавируса пока недостаточный, нужно более активно продолжать разъяснительную работу с населением
https://ria.ru/20210922/koronavirus-1751238222.html
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общество, михаил мишустин, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
13:34 30.09.2021 (обновлено: 14:07 30.09.2021)
 
Мишустин назвал ситуацию с коронавирусом напряженной

Мишустин: ситуация с коронавирусом напряженная, число госпитализированных выросло на 25%

© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит в режиме видеоконференции совещание с членами кабинета министров РФ
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит в режиме видеоконференции совещание с членами кабинета министров РФ - РИА Новости, 1920, 30.09.2021
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Ситуация с коронавирусом в России напряженная, за последние две недели количество госпитализированных выросло на 25%, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Ситуация с распространением коронавируса в нашей стране напряженная, растет число заболевших. Ежедневно выявляют свыше 20 тысяч новых случаев. За последние две недели число пациентов с ковидом, которые находятся в больницах, выросло более чем на 25%", - сказал Мишустин на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с распространением COVID-19.
"В субъектах Российской Федерации наращивается коечный фонд. Уже развернуто свыше 217 тысяч инфекционных коек", - заявил российский премьер. Он подчеркнул, что у российской системы здравоохранения уже есть опыт реагирования на различные сценарии развития событий.
"Большинство заболевших проходят лечение дома, под наблюдением врачей. По инициативе президента им предоставляются бесплатные лекарства. Правительство дополнительно выделит регионам на закупку таких медикаментов более 5 миллиардов рублей, это позволит обеспечить препаратами свыше полутора миллионов человек", - сказал Мишустин на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с распространением COVID-19.
Он попросил Минздрав сделать все необходимое, чтобы средства оперативно поступили в регионы РФ.
"Не менее важно следить, чтобы в медицинских организациях был запас кислорода. В условиях распространения инфекции потребность в нем выросла", - заявил премьер.
Он отметил, что правительство помогает регионам в решении этого вопроса.
"Мы уже выделили свыше 650 миллионов рублей на закупку концентраторов кислорода для больниц 20 субъектов Российской Федерации. Подготовлены правила предоставления таких межбюджетных трансфертов. Средства можно будет использовать не только на приобретение концентраторов, но и на оплату доставки и установки", - сообщил Мишустин.
Он напомнил, что власти регионов должны принимать меры, опираясь на рекомендации санитарных врачей.
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"Конечно, очень многое зависит от своевременного реагирования региональных властей. Очень важно в зависимости от внутренней ситуации принимать меры, опираясь на рекомендации санитарных врачей, и обеспечить возможности для вакцинации граждан. Согласно исследованиям ВОЗ, тяжелые случаи протекания болезни приходятся именно на непривитых людей", - сказал Мишустин.
"Борьба с инфекцией продолжается по всей стране. Врачи и другие медицинские работники практически круглосуточно заботятся о тех, кто заболел. В напряженном графике трудятся специалисты санитарной службы. У нас работает более 1100 лабораторий, где проводится диагностика на коронавирус", - заявил российский премьер.
Глава кабмина добавил, что высокие темпы тестирования позволяют "вовремя выявлять заболевших и оказывать им помощь".
"Согласно исследованиям Всемирной организации здравоохранения, тяжелые случаи протекания коронавируса приходятся именно на непривитых людей. Поэтому вакцинация на сегодняшний день - это лучший способ уберечь себя и близких от опасных последний болезни", - сказал Мишустин на заседании совета по коронавирусу.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что уровень вакцинации россиян от коронавируса пока недостаточный, нужно более активно продолжать разъяснительную работу с населением
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