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В Кремле прокомментировали рост заболеваемости COVID-19
В Кремле прокомментировали рост заболеваемости COVID-19 - РИА Новости, 30.09.2021
В Кремле прокомментировали рост заболеваемости COVID-19
Волна заболеваемости коронавирусом в России нарастает, регионам придется реагировать, но на федеральном уровне решений по введению дополнительных ограничений в... РИА Новости, 30.09.2021
2021-09-30T13:07
2021-09-30T13:07
2021-09-30T13:07
распространение коронавируса
дмитрий песков
здоровье - общество
коронавирусы
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Волна заболеваемости коронавирусом в России нарастает, регионам придется реагировать, но на федеральном уровне решений по введению дополнительных ограничений в этой связи пока нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.В четверг в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса сообщили, что число новых случаев COVID-19 в РФ за сутки наибольшее с 25 июля - 23 888."Пока на федеральном уровне никаких решений не принималось в этом плане, позиция не менялась. Но ситуация подвижная, вы сами видите, как стремительно растут цифры", - отметил пресс-секретарь президента.
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дмитрий песков, здоровье - общество, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
В Кремле прокомментировали рост заболеваемости COVID-19
Песков: волна заболеваемости COVID-19 в России нарастает