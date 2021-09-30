https://ria.ru/20210930/koronavirus-1752473640.html

В Кремле прокомментировали рост заболеваемости COVID-19

В Кремле прокомментировали рост заболеваемости COVID-19 - РИА Новости, 30.09.2021

В Кремле прокомментировали рост заболеваемости COVID-19

Волна заболеваемости коронавирусом в России нарастает, регионам придется реагировать, но на федеральном уровне решений по введению дополнительных ограничений в... РИА Новости, 30.09.2021

2021-09-30T13:07

2021-09-30T13:07

2021-09-30T13:07

распространение коронавируса

дмитрий песков

здоровье - общество

коронавирусы

россия

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Волна заболеваемости коронавирусом в России нарастает, регионам придется реагировать, но на федеральном уровне решений по введению дополнительных ограничений в этой связи пока нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.В четверг в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса сообщили, что число новых случаев COVID-19 в РФ за сутки наибольшее с 25 июля - 23 888."Пока на федеральном уровне никаких решений не принималось в этом плане, позиция не менялась. Но ситуация подвижная, вы сами видите, как стремительно растут цифры", - отметил пресс-секретарь президента.

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий песков, здоровье - общество, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии