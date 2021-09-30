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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210930/koronavirus-1752473465.html
Песков рассказал об адъютанте Путина, заболевшем COVID-19
Песков рассказал об адъютанте Путина, заболевшем COVID-19 - РИА Новости, 30.09.2021
Песков рассказал об адъютанте Путина, заболевшем COVID-19
Заболевший коронавирусом адъютант президента РФ Владимира Путин выздоровел, он был привит и переболел в максимально легкой форме, рассказал журналистам... РИА Новости, 30.09.2021
2021-09-30T13:06
2021-09-30T13:06
распространение коронавируса
владимир путин
дмитрий песков
здоровье - общество
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Заболевший коронавирусом адъютант президента РФ Владимира Путин выздоровел, он был привит и переболел в максимально легкой форме, рассказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Накануне президент РФ Владимир Путин в разговоре с президентом Турции Тайипом Эрдоганом рассказал, что в его окружении заболели коронавирусом три десятка человек, в том числе адъютант, с которым он работал с утра до вечера."Знаете, адъютант уже, наверное, выздоровел полностью, потому что, собственно, мне сам президент говорил, что он же все равно был привитый. Он, может быть, вовремя не ревакцинировался, но он был привитый, и поэтому, собственно, у него единожды поднималась температура свыше 37 и прошло в максимально легкой форме", - рассказал Песков.Он подчеркнул, что прививка защищает и спасает жизни.Комментируя профессионализм сотрудников, отвечающих за здоровье президента, и тот факт, что он не заболел, Песков отметил, что рядом с главой государства нет людей, которые не имеют высокопрофессиональных качеств, а в данном случае речь идет в первую очередь об эффективности прививки."А потому, что коронавирус это такая штука заразная, и сам тот факт, что несмотря на все принимаемые меры предосторожности, все-таки полностью застраховаться от инфицирования нельзя, вот еще раз показывает, что главное - прививаться", - отметил Песков, говоря о том, как допустили, что Путин работал в окружении зараженных коронавирусом людей.Пресс-секретарь президента также отметил важность того, чтобы каждый принял решение по вакцинации и понял, что "другой альтернативы нет".
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"Адъютант заболел" – Путин о заразившихся COVID-19 в своем окружении
Президент РФ Владимир Путин рассказал, что среди заболевших в его окружении коронавирусом – адъютант, с которым он работал с утра до вечера. Об этом президент России поведал своему турецкому коллеге Тайипу Эрдогану после двусторонних переговоров в Сочи, провожая собеседника на крыльце резиденции.
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владимир путин, дмитрий песков, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
13:06 30.09.2021
 
Песков рассказал об адъютанте Путина, заболевшем COVID-19

Песков: адъютант Путина выздоровел от COVID-19, он был привит и переболел в легкой форме

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время выступления на марафоне "Новое Знание" в Москве
Заместитель руководителя администрации президента - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время выступления на марафоне Новое Знание в Москве - РИА Новости, 1920, 30.09.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Заболевший коронавирусом адъютант президента РФ Владимира Путин выздоровел, он был привит и переболел в максимально легкой форме, рассказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Накануне президент РФ Владимир Путин в разговоре с президентом Турции Тайипом Эрдоганом рассказал, что в его окружении заболели коронавирусом три десятка человек, в том числе адъютант, с которым он работал с утра до вечера.
"Знаете, адъютант уже, наверное, выздоровел полностью, потому что, собственно, мне сам президент говорил, что он же все равно был привитый. Он, может быть, вовремя не ревакцинировался, но он был привитый, и поэтому, собственно, у него единожды поднималась температура свыше 37 и прошло в максимально легкой форме", - рассказал Песков.
Он подчеркнул, что прививка защищает и спасает жизни.
"Ни одного тяжелого случая, много бессимптомников", - рассказал Песков о том, как протекает коронавирус у заболевших в окружении главы государства.
Комментируя профессионализм сотрудников, отвечающих за здоровье президента, и тот факт, что он не заболел, Песков отметил, что рядом с главой государства нет людей, которые не имеют высокопрофессиональных качеств, а в данном случае речь идет в первую очередь об эффективности прививки.
"А потому, что коронавирус это такая штука заразная, и сам тот факт, что несмотря на все принимаемые меры предосторожности, все-таки полностью застраховаться от инфицирования нельзя, вот еще раз показывает, что главное - прививаться", - отметил Песков, говоря о том, как допустили, что Путин работал в окружении зараженных коронавирусом людей.
Пресс-секретарь президента также отметил важность того, чтобы каждый принял решение по вакцинации и понял, что "другой альтернативы нет".
 
Распространение коронавирусаВладимир ПутинДмитрий ПесковЗдоровье - ОбществоРоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в России
 
 
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