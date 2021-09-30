Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210930/korabli-1752429224.html
Корабли Черноморского флота провели учения
Корабли Черноморского флота провели учения - РИА Новости, 30.09.2021
Корабли Черноморского флота провели учения
Корабли Черноморского флота (ЧФ) отразили массированный ракетный авиационный удар на учениях в Черном море, сообщили в четверг журналистам в пресс-службе флота. РИА Новости, 30.09.2021
2021-09-30T09:02
2021-09-30T09:02
безопасность
черноморский флот вмф россии
черное море
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/04/1572450684_0:101:3283:1948_1920x0_80_0_0_591adb664d294f4f516ba34ccede2bb5.jpg
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Корабли Черноморского флота (ЧФ) отразили массированный ракетный авиационный удар на учениях в Черном море, сообщили в четверг журналистам в пресс-службе флота."Корабли Черноморского флота отразили массированный ракетный авиационный удар условного противника в ходе проведения совместного учения с соединением ВВС и ПВО Южного военного округа", - сказали в пресс-службе.Там отметили, что по замыслу маневров ракетный крейсер "Москва", фрегат "Адмирал Григорович", сторожевой корабль "Ладный", ракетные катера "Ивановец" и "Р-60" выполняют задачи по защите судоходства и охране объектов морской экономической деятельности России в Чёрном море.Имитировали удар противника по нескольким целям в Чёрном море самолёты соединения ВВС и ПВО Южного военного округа, базирующиеся в Крыму. Группировка кораблей ЧФ условно уничтожила авиацию "противника" и его ракеты на максимальной дальности.
https://ria.ru/20210928/desant-1752092450.html
черное море
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/04/1572450684_277:0:3008:2048_1920x0_80_0_0_88909c78273850d5c9f649a2ababfd75.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
безопасность, черноморский флот вмф россии, черное море, россия
09:02 30.09.2021
 
Корабли Черноморского флота провели учения

Корабли Черноморского флота отразили массированный ракетный авиационный удар на учениях

© РИА Новости / Георгий Зимарев / Перейти в фотобанкГвардейский ракетный крейсер "Москва"
Гвардейский ракетный крейсер Москва - РИА Новости, 1920, 30.09.2021
© РИА Новости / Георгий Зимарев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Корабли Черноморского флота (ЧФ) отразили массированный ракетный авиационный удар на учениях в Черном море, сообщили в четверг журналистам в пресс-службе флота.
"Корабли Черноморского флота отразили массированный ракетный авиационный удар условного противника в ходе проведения совместного учения с соединением ВВС и ПВО Южного военного округа", - сказали в пресс-службе.
Там отметили, что по замыслу маневров ракетный крейсер "Москва", фрегат "Адмирал Григорович", сторожевой корабль "Ладный", ракетные катера "Ивановец" и "Р-60" выполняют задачи по защите судоходства и охране объектов морской экономической деятельности России в Чёрном море.
Имитировали удар противника по нескольким целям в Чёрном море самолёты соединения ВВС и ПВО Южного военного округа, базирующиеся в Крыму. Группировка кораблей ЧФ условно уничтожила авиацию "противника" и его ракеты на максимальной дальности.
Военнослужащие во время учений - РИА Новости, 1920, 28.09.2021
28 сентября, 00:40
В Крым в рамках учений перебросили десантные войска из Краснодарского края
 
БезопасностьЧерноморский флот ВМФ РоссииЧерное мореРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:18"Это страшно": Мясников назвал две привычки, убивающие поджелудочную железу
05:17Во Владимирской области столкнулись микроавтобус и грузовой автомобиль
05:04В Иране произошло землетрясение магнитудой 5,2
04:52СМИ: ЕС отложил торговые переговоры с Австралией из-за скандала с AUKUS
04:44Салливан встретился с вернувшимся в Вашингтон послом Франции
04:39В Приморье на поддержку семей с детьми направили 9,7 миллиарда рублей
04:33Экс-прокурора района в Хабаровске осудили на шесть лет
04:23Иск Абрамовича о клевете в книге "Люди Путина" рассмотрят в октябре
04:15Юрист напомнил дачникам о "мусорных" штрафах
04:15Я тебя породил. Иммунолог предупредил о "потомках" штамма "дельта"
03:50Клип Coldplay и BTS за первые часы посмотрели более десяти миллионов раз
03:32Росприродназор намерен проверить утилизацию приборов с опасным веществом
03:27Рубль единственный из мировых валют укрепился к доллару, сообщил эксперт
03:15Названы подходящие моменты для покупки валюты до конца года
03:13Дегтярев рассказал, когда Хабаровск сможет претендовать на проведение ВЭФ
03:02В Минфине допустили катастрофическое падение спроса на нефть в мире
03:00Россияне стали покупать загородные дома меньшей площади
03:00На Алтае открылся международный форум ученых-тюркологов
02:41Байден подписал временный бюджет США
02:23Родители прокомментировали убийство трех студенток оренбургского колледжа
Лента новостейМолния