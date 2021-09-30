https://ria.ru/20210930/korabli-1752429224.html

Корабли Черноморского флота провели учения

Корабли Черноморского флота провели учения - РИА Новости, 30.09.2021

Корабли Черноморского флота провели учения

Корабли Черноморского флота (ЧФ) отразили массированный ракетный авиационный удар на учениях в Черном море, сообщили в четверг журналистам в пресс-службе флота. РИА Новости, 30.09.2021

2021-09-30T09:02

2021-09-30T09:02

2021-09-30T09:02

безопасность

черноморский флот вмф россии

черное море

россия

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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Корабли Черноморского флота (ЧФ) отразили массированный ракетный авиационный удар на учениях в Черном море, сообщили в четверг журналистам в пресс-службе флота."Корабли Черноморского флота отразили массированный ракетный авиационный удар условного противника в ходе проведения совместного учения с соединением ВВС и ПВО Южного военного округа", - сказали в пресс-службе.Там отметили, что по замыслу маневров ракетный крейсер "Москва", фрегат "Адмирал Григорович", сторожевой корабль "Ладный", ракетные катера "Ивановец" и "Р-60" выполняют задачи по защите судоходства и охране объектов морской экономической деятельности России в Чёрном море.Имитировали удар противника по нескольким целям в Чёрном море самолёты соединения ВВС и ПВО Южного военного округа, базирующиеся в Крыму. Группировка кораблей ЧФ условно уничтожила авиацию "противника" и его ракеты на максимальной дальности.

https://ria.ru/20210928/desant-1752092450.html

черное море

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

безопасность, черноморский флот вмф россии, черное море, россия