https://ria.ru/20210930/korabli-1752429224.html
Корабли Черноморского флота провели учения
Корабли Черноморского флота провели учения - РИА Новости, 30.09.2021
Корабли Черноморского флота провели учения
Корабли Черноморского флота (ЧФ) отразили массированный ракетный авиационный удар на учениях в Черном море, сообщили в четверг журналистам в пресс-службе флота. РИА Новости, 30.09.2021
2021-09-30T09:02
2021-09-30T09:02
2021-09-30T09:02
безопасность
черноморский флот вмф россии
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Корабли Черноморского флота (ЧФ) отразили массированный ракетный авиационный удар на учениях в Черном море, сообщили в четверг журналистам в пресс-службе флота."Корабли Черноморского флота отразили массированный ракетный авиационный удар условного противника в ходе проведения совместного учения с соединением ВВС и ПВО Южного военного округа", - сказали в пресс-службе.Там отметили, что по замыслу маневров ракетный крейсер "Москва", фрегат "Адмирал Григорович", сторожевой корабль "Ладный", ракетные катера "Ивановец" и "Р-60" выполняют задачи по защите судоходства и охране объектов морской экономической деятельности России в Чёрном море.Имитировали удар противника по нескольким целям в Чёрном море самолёты соединения ВВС и ПВО Южного военного округа, базирующиеся в Крыму. Группировка кораблей ЧФ условно уничтожила авиацию "противника" и его ракеты на максимальной дальности.
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безопасность, черноморский флот вмф россии, черное море, россия
Корабли Черноморского флота провели учения
Корабли Черноморского флота отразили массированный ракетный авиационный удар на учениях