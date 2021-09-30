https://ria.ru/20210930/kemerovo-1752444330.html

Суд начал оглашение приговора по первому делу о пожаре в "Зимней вишне"

Суд начал оглашение приговора по первому делу о пожаре в "Зимней вишне" - РИА Новости, 30.09.2021

Суд начал оглашение приговора по первому делу о пожаре в "Зимней вишне"

Заводский районный суд Кемерово начал оглашать приговор фигурантам первого уголовного дела о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня", передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 30.09.2021

2021-09-30T10:58

2021-09-30T10:58

2021-09-30T14:22

происшествия

кемерово

пожар в торговом центре в кемерово

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КЕМЕРОВО, 30 сен - РИА Новости. Заводский районный суд Кемерово начал оглашать приговор фигурантам первого уголовного дела о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня", передает корреспондент РИА Новости.Оглашение приговора проходит в помещении Ленинского районного суда, поскольку оно более вместительное. Первые заседания по данному делу Заводский районный суд также проводил здесь.Рассмотрение дела по существу началось в мае 2019 года. Его фигурантами являются восемь человек: гендиректор ООО "Зимняя вишня" Надежда Судденок; технический директор ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат" (компания-собственник ТРЦ) Георгий Соболев; генеральный директор комбината Юлия Богданова; руководитель компании "Системный интегратор" Игорь Полозиненко; сотрудник той же компании – инженер противопожарной системы, по образованию повар, Александр Никитин; сотрудник частного охранного предприятия Сергей Антюшин; начальник караула пожарно-спасательной части №2 Сергей Генин; начальник службы пожаротушения первого отряда противопожарной службы Андрей Бурсин.Гособвинение запросило для фигурантов реальные сроки от 5 до 14,5 лет: 5 лет общего режима для Генина, 5 лет и 6 месяцев - для Никитина, 6 лет - для Бурсина, 6 лет и 8 месяцев - для Полозиненко, 9 лет и 6 месяцев - для Антюшина, 13 лет - для Соболева, 14 лет - для Судденок, и 14 лет и 6 месяцев - для Богдановой.Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" произошел в Кемерово 25 марта 2018 года. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где были расположены несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. Погибли 60 человек, большинство из них - дети.Возбуждены четыре уголовных дела, арестованы 15 человек. Фигурантами других трех дел (они рассматриваются в Центральном районном суде) являются собственник "Зимней вишни" Вячеслав Вишневский (обвиняется в даче взятки должностному лицу); экс-глава ГУМЧС по Кемеровской области Александр Мамонтов и бывший главный госинспектор Кемерово по пожарному надзору Григорий Терентьев (обвиняются по статьям "Присвоение или растрата", "Халатность" и "Мошенничество"); экс-глава госстройнадзора Кемеровской области Танзила Комкова, ее сын Эдуард и подчиненная Светлана Шенгерей и директор ООО "ИСК "Ресурс" Никита Чередниченко (обвиняются в получении взяток за введение ТЦ в эксплуатацию).

https://ria.ru/20190325/1552026366.html

https://ria.ru/20210930/pozhar-1752400467.html

кемерово

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Разрушенная крыша и сгоревшие кинозалы ТЦ в Кемерово. Кадры с дрона При пожаре в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня" погибли 64 человека. В МЧС заявили, что это окончательная цифра, в больницах остаются еще десять пострадавших. Пожар в ТЦ вспыхнул в воскресенье на верхнем этаже, где расположены несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. 2021-09-30T10:58 true PT1M05S

Паника и дым – камера наблюдения зафиксировала первые секунды пожара в Кемерово По меньшей мере 64 человека погибли при пожаре в Кемерово, где, по предварительным данным, начался пожар на четвертом этаже торгового центра в детской игровой зоне. 2021-09-30T10:58 true PT0M41S

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происшествия, кемерово, пожар в торговом центре в кемерово