10:58 30.09.2021 (обновлено: 14:22 30.09.2021)
Суд начал оглашение приговора по первому делу о пожаре в "Зимней вишне"
Суд в Кемерово начал оглашать приговор по первому делу о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня"
КЕМЕРОВО, 30 сен - РИА Новости. Заводский районный суд Кемерово начал оглашать приговор фигурантам первого уголовного дела о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня", передает корреспондент РИА Новости.
Оглашение приговора проходит в помещении Ленинского районного суда, поскольку оно более вместительное. Первые заседания по данному делу Заводский районный суд также проводил здесь.
25 марта 2019, 02:30Пожар в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово
Рассмотрение дела по существу началось в мае 2019 года. Его фигурантами являются восемь человек: гендиректор ООО "Зимняя вишня" Надежда Судденок; технический директор ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат" (компания-собственник ТРЦ) Георгий Соболев; генеральный директор комбината Юлия Богданова; руководитель компании "Системный интегратор" Игорь Полозиненко; сотрудник той же компании – инженер противопожарной системы, по образованию повар, Александр Никитин; сотрудник частного охранного предприятия Сергей Антюшин; начальник караула пожарно-спасательной части №2 Сергей Генин; начальник службы пожаротушения первого отряда противопожарной службы Андрей Бурсин.
Гособвинение запросило для фигурантов реальные сроки от 5 до 14,5 лет: 5 лет общего режима для Генина, 5 лет и 6 месяцев - для Никитина, 6 лет - для Бурсина, 6 лет и 8 месяцев - для Полозиненко, 9 лет и 6 месяцев - для Антюшина, 13 лет - для Соболева, 14 лет - для Судденок, и 14 лет и 6 месяцев - для Богдановой.
Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" произошел в Кемерово 25 марта 2018 года. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где были расположены несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. Погибли 60 человек, большинство из них - дети.
Возбуждены четыре уголовных дела, арестованы 15 человек. Фигурантами других трех дел (они рассматриваются в Центральном районном суде) являются собственник "Зимней вишни" Вячеслав Вишневский (обвиняется в даче взятки должностному лицу); экс-глава ГУМЧС по Кемеровской области Александр Мамонтов и бывший главный госинспектор Кемерово по пожарному надзору Григорий Терентьев (обвиняются по статьям "Присвоение или растрата", "Халатность" и "Мошенничество"); экс-глава госстройнадзора Кемеровской области Танзила Комкова, ее сын Эдуард и подчиненная Светлана Шенгерей и директор ООО "ИСК "Ресурс" Никита Чередниченко (обвиняются в получении взяток за введение ТЦ в эксплуатацию).