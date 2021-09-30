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"Почта банк" за один месяц выпустил более 2 миллионов "Пушкинских карт"
"Почта банк" за один месяц выпустил более 2 миллионов "Пушкинских карт" - РИА Новости, 30.09.2021
"Почта банк" за один месяц выпустил более 2 миллионов "Пушкинских карт"
Всего лишь за месяц выпущены более 2 миллионов "Пушкинских карт". Среди получивших карту 55% старше 18 лет, 45% — до 18 лет. Такие данные привел президент –... РИА Новости, 30.09.2021
2021-09-30T20:10
2021-09-30T20:10
новости компаний - экономика
почта банк
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Всего лишь за месяц выпущены более 2 миллионов "Пушкинских карт". Среди получивших карту 55% старше 18 лет, 45% — до 18 лет. Такие данные привел президент – председатель правления Почта Банка Дмитрий Руденко на пресс-конференции, посвященной итогам первого месяца программы "Пушкинская карта".Почта Банк стал банком-оператором программы "Пушкинская карта", которая стартовала 1 сентября по инициативе президента РФ и направлена на приобщение молодежи к культурным ценностям. "Пушкинская карта" – специальная банковская карта для молодёжи от 14 до 22 лет, которой можно будет расплачиваться при покупке билетов в музеи, театры, концертные залы, филармонии, консерватории и другие учреждения культуры по всей стране. В 2021 году на каждую такую карту будет зачислено по 3 000 рублей из государственного бюджета.В сентябре по "Пушкинским картам" совершено 360 тысяч покупок на сумму свыше 271 миллион рублей.Руденко сообщил, что средняя сумма покупки составляет 700 рублей. 6% владельцев карт уже потратили весь лимит - 3000 рублей. Минимальная сума покупки по карте – 30 рублей, максимальная – 3000 рублей."Пушкинские карты" открывают по всей стране, однако лидирующие позиции по выпуску карт и покупке билетов по ним сейчас занимают Москва, Санкт-Петербург, затем идут Новосибирская, Свердловская области, Республика Татарстан. "Конечно, мы предполагали большой интерес к этим картам, но такого ажиотажа не ожидали. Мы увидели настоящий бум - только за один день, 2 сентября, мы выпустили более 750 тысяч карт. Я считаю, что это мировой рекорд – я не знаю подобных историй ни в одном банке России, чтобы кто-то в онлайне за один день выпустил столько карт, к тому же это сложная многоступенчатая технологическая цепочка. В среднем мы выпускаем по 30-50 тысяч карт ежедневно. Это отличный результат и вместе с тем вызов", - отметил Руденко.Он также сообщил, что чаще всего молодежь покупает по "Пушкинским картам" билеты в театры, на втором месте – музеи. Ребята предпочитают совершать покупки онлайн. Пока "Пушкинскими картами" чаще пользуются девушки, а не молодые люди: 66% против 34%.Также Руденко рассказал, что банк провел опрос среди подписчиков в социальных сетях на тему культурного досуга. В нем приняли участие около 2 тысяч человек в возрасте 14-22 лет. Более половины опрошенных (74%) посещают театры и музеи каждые полгода, 16% - каждый месяц, 10% - каждую неделю. Половина из них в первую очередь пошла бы в театр, 30% - музей, 15% - выставку и только 5% - филармонию или консерваторию. Молодежь готова тратить на культурный досуг свыше 5000 рублей в месяц (45%), 35% - свыше 3000 рублей и 20% - до 3000 рублей.Карта выпускается в виртуальном формате в мобильном приложении "Госуслуги. Культура", однако с октября в отделениях Почта Банка можно будет заказать и пластиковую карту с уникальным дизайном.
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новости компаний - экономика, почта банк, #партнерскийматериал
Партнерский материал
20:10 30.09.2021
 

"Почта банк" за один месяц выпустил более 2 миллионов "Пушкинских карт"

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкБанкоматы "Почта Банка"
Банкоматы Почта Банка - РИА Новости, 1920, 30.09.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Всего лишь за месяц выпущены более 2 миллионов "Пушкинских карт". Среди получивших карту 55% старше 18 лет, 45% — до 18 лет. Такие данные привел президент – председатель правления Почта Банка Дмитрий Руденко на пресс-конференции, посвященной итогам первого месяца программы "Пушкинская карта".
Почта Банк стал банком-оператором программы "Пушкинская карта", которая стартовала 1 сентября по инициативе президента РФ и направлена на приобщение молодежи к культурным ценностям. "Пушкинская карта" – специальная банковская карта для молодёжи от 14 до 22 лет, которой можно будет расплачиваться при покупке билетов в музеи, театры, концертные залы, филармонии, консерватории и другие учреждения культуры по всей стране. В 2021 году на каждую такую карту будет зачислено по 3 000 рублей из государственного бюджета.
В сентябре по "Пушкинским картам" совершено 360 тысяч покупок на сумму свыше 271 миллион рублей.
Руденко сообщил, что средняя сумма покупки составляет 700 рублей. 6% владельцев карт уже потратили весь лимит - 3000 рублей. Минимальная сума покупки по карте – 30 рублей, максимальная – 3000 рублей.
"Пушкинские карты" открывают по всей стране, однако лидирующие позиции по выпуску карт и покупке билетов по ним сейчас занимают Москва, Санкт-Петербург, затем идут Новосибирская, Свердловская области, Республика Татарстан. "Конечно, мы предполагали большой интерес к этим картам, но такого ажиотажа не ожидали. Мы увидели настоящий бум - только за один день, 2 сентября, мы выпустили более 750 тысяч карт. Я считаю, что это мировой рекорд – я не знаю подобных историй ни в одном банке России, чтобы кто-то в онлайне за один день выпустил столько карт, к тому же это сложная многоступенчатая технологическая цепочка. В среднем мы выпускаем по 30-50 тысяч карт ежедневно. Это отличный результат и вместе с тем вызов", - отметил Руденко.
Он также сообщил, что чаще всего молодежь покупает по "Пушкинским картам" билеты в театры, на втором месте – музеи. Ребята предпочитают совершать покупки онлайн. Пока "Пушкинскими картами" чаще пользуются девушки, а не молодые люди: 66% против 34%.
Также Руденко рассказал, что банк провел опрос среди подписчиков в социальных сетях на тему культурного досуга. В нем приняли участие около 2 тысяч человек в возрасте 14-22 лет. Более половины опрошенных (74%) посещают театры и музеи каждые полгода, 16% - каждый месяц, 10% - каждую неделю. Половина из них в первую очередь пошла бы в театр, 30% - музей, 15% - выставку и только 5% - филармонию или консерваторию. Молодежь готова тратить на культурный досуг свыше 5000 рублей в месяц (45%), 35% - свыше 3000 рублей и 20% - до 3000 рублей.
Карта выпускается в виртуальном формате в мобильном приложении "Госуслуги. Культура", однако с октября в отделениях Почта Банка можно будет заказать и пластиковую карту с уникальным дизайном.
Образцы Пушкинской карты - РИА Новости, 1920, 29.09.2021
29 сентября, 11:42Культура
Почти две тысячи учреждений культуры участвуют в "Пушкинской карте"
 
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