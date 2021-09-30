https://ria.ru/20210930/ispaniya-1752580805.html

Испанская ассоциация извинились за "меню с русскими проститутками"

Испанская ассоциация извинились за "меню с русскими проститутками" - РИА Новости, 30.09.2021

Испанская ассоциация извинились за "меню с русскими проститутками"

Испанская ассоциация "Новая жизнь", занимающаяся защитой женщин от жестокого обращения, принесла извинения посольству России и Русскому дому за социальную... РИА Новости, 30.09.2021

2021-09-30T22:15

2021-09-30T22:15

2021-09-30T22:15

в мире

испания

мадрид (город)

федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)

россия

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МАДРИД, 30 cен – РИА Новости, Елена Шестернина. Испанская ассоциация "Новая жизнь", занимающаяся защитой женщин от жестокого обращения, принесла извинения посольству России и Русскому дому за социальную рекламу, в которой были упомянуты русские женщины в контексте проституции, сообщили РИА Новости в российском диппредставительстве и представительстве Россотрудничества.Несколько дней назад на автобусных остановках в Кантабрии (автономное сообщество на севере Испании) появились баннеры с социальной рекламой. На них – фотография "меню", в котором написано: "Меню дня. Особое блюдо: русская девственница + кокаин – 50 евро". В качестве "основного блюда" следует перечисление русских женских имен и указан их возраст – от 17 до 35 лет. В качестве "дополнения" – марихуана без презерватива или кокаин с изнасилованием за 20 евро. Эта реклама вызвала возмущение русской диаспоры в Испании, российского посольства и Русского дома.После получения возмущенных звонков ассоциация начала убирать рекламу, заявила РИА Новости ее представитель Лурдес Хименес. Затем ассоциация сделала заявление, в котором извинилась перед теми, чьи чувства были задеты. "Нам хотелось, чтобы это сообщение удовлетворило людей, которые проявили недовольство уважительно. Перед ними мы искренне извиняемся", - говорилось в обращении, подписанном руководством ассоциации. Сообщение на четырех страницах в основном описывает задачи организации – защиту женщин, подвергающихся жестокому обращению и сексуальному насилию. При этом организация отстаивает саму идею плаката – согласно ее заявлению, "у проституции есть национальность", так как большинство женщин этой профессии в Испании – мигрантки из разных регионов мира.В четверг посольство и Русский дом получили адресные извинения. "Настоящим хотим извиниться за плакат кампании в рамках Международного дня против сексуальной эксплуатации и торговли людьми. Ни в коем случае нашим намерением не было обидеть кого-либо, в том числе российское сообщество, живущее в Испании или в любой части мира", - говорится в послании.В письме ассоциация вновь заявила, что ее целью было привлечь внимание к проблеме, которая существует во всем мире, в первую очередь - на тех, кто покупает секс."Мы подчеркиваем, что нашим намерением никогда не было указывать на кого-либо, тем более на сообщество людей какой-либо национальности", - заявили в ассоциации."В любом случае мы принимаем во внимание недовольство русского сообщества и уже начали процесс снятия плакатов, которые все еще остаются в некоторых общественных местах или зданиях", - говорится в письме.Ассоциация также просит передать извинения "всему русскому сообществу, которое живет в Мадриде и в других автономных сообществах, равно как и любому соотечественнику, который был затронут или обижен"."Мы принимаем все необходимые меры, чтобы эта ситуация не повторилась", - говорится в письме, подписанном президентом ассоциации Хулио Гарсия Селорио.Российское посольство подтвердило получение письма и заявило, что решение ассоциации стало результатом "совместных усилий, предпринятых посольством России в Испании, представительством Россотрудничества и Союзом организаций российских соотечественников Испании и Андорры"."Этот результат стал возможным также благодаря неравнодушию российских соотечественников, проживающих в Испании, которые сигнализировали о недопустимости подобных pr-акций с российскими коннотациями", - говорится в сообщении посольства."Русская диаспора доказала всем, что она не потерпит унижения со стороны кого бы то ни было", - сказал РИА Новости адвокат Олег Губарев. Ранее он заявлял, что готов предпринять юридические действия, если таких извинений не последует и если плакаты не будут сняты.

https://ria.ru/20210226/izmena-1599178376.html

https://ria.ru/20210831/kazakhstan-1748051401.html

https://ria.ru/20210924/draka-1751691979.html

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в мире, испания, мадрид (город), федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), россия