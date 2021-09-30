https://ria.ru/20210930/internet-1752425625.html

Эксперт заявил об угрозе отключения некоторых устройств Apple от интернета

Эксперт заявил об угрозе отключения некоторых устройств Apple от интернета - РИА Новости, 30.09.2021

Эксперт заявил об угрозе отключения некоторых устройств Apple от интернета

Окончание действия цифрового корневого сертификата IdenTrust DST Root CA X3, подтверждающего соединение между устройствами и сайтами, грозит проблемами с... РИА Новости, 30.09.2021

2021-09-30T07:39

2021-09-30T07:39

2021-09-30T07:39

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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Окончание действия цифрового корневого сертификата IdenTrust DST Root CA X3, подтверждающего соединение между устройствами и сайтами, грозит проблемами с интернетом у владельцев некоторых гаджетов, заявил в беседе с "Газетой.ру" технический директор хостинг-провайдера и регистратора доменов REG.RU Александр Хакимов.По его словам, проблема с доступом связана с системой доверия между сертификатами. Cейчас для занимающейся ими некоммерческой организации Let's Encrypt предлагается следующая цепочка доверия: IdenTrust's DST Root CA X3, затем ISRG Root X1, затем Let's Encrypt R3, затем конечный сертификат.Эксперт уточнил, что сложности могут возникнуть у пользователей гаджетов от Apple: смартфонов iPhone и планшетов iPad, не имеющих возможности обновиться до iOS 10, и ноутбуков MacBook с macOS 10.12.0 и старше.Кроме того, сложности с доступом могут возникнуть у игровых консолей PlayStation 3 и PlayStation 4 с версией прошивки старше 5.00, консоли Nintendo 3DS, а также у старых моделей смарт-телевизоров и умных устройств, использующихся в домашней сети.

https://ria.ru/20210726/smartfon-1742840723.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, технологии, reg.ru, nintendo , apple, apple ios, apple ipad, apple iphone, россия, александр хакимов