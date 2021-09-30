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Эксперт заявил об угрозе отключения некоторых устройств Apple от интернета
Эксперт заявил об угрозе отключения некоторых устройств Apple от интернета - РИА Новости, 30.09.2021
Эксперт заявил об угрозе отключения некоторых устройств Apple от интернета
Окончание действия цифрового корневого сертификата IdenTrust DST Root CA X3, подтверждающего соединение между устройствами и сайтами, грозит проблемами с... РИА Новости, 30.09.2021
2021-09-30T07:39
2021-09-30T07:39
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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Окончание действия цифрового корневого сертификата IdenTrust DST Root CA X3, подтверждающего соединение между устройствами и сайтами, грозит проблемами с интернетом у владельцев некоторых гаджетов, заявил в беседе с "Газетой.ру" технический директор хостинг-провайдера и регистратора доменов REG.RU Александр Хакимов.По его словам, проблема с доступом связана с системой доверия между сертификатами. Cейчас для занимающейся ими некоммерческой организации Let's Encrypt предлагается следующая цепочка доверия: IdenTrust's DST Root CA X3, затем ISRG Root X1, затем Let's Encrypt R3, затем конечный сертификат.Эксперт уточнил, что сложности могут возникнуть у пользователей гаджетов от Apple: смартфонов iPhone и планшетов iPad, не имеющих возможности обновиться до iOS 10, и ноутбуков MacBook с macOS 10.12.0 и старше.Кроме того, сложности с доступом могут возникнуть у игровых консолей PlayStation 3 и PlayStation 4 с версией прошивки старше 5.00, консоли Nintendo 3DS, а также у старых моделей смарт-телевизоров и умных устройств, использующихся в домашней сети.
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общество, технологии, reg.ru, nintendo , apple, apple ios, apple ipad, apple iphone, россия, александр хакимов
07:39 30.09.2021
 
Эксперт заявил об угрозе отключения некоторых устройств Apple от интернета

Эксперт Хакимов: истекающий сертификат шифрования может лишить интернета гаджеты Apple

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкСмартфон компании Apple
Смартфон компании Apple - РИА Новости, 1920, 30.09.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Окончание действия цифрового корневого сертификата IdenTrust DST Root CA X3, подтверждающего соединение между устройствами и сайтами, грозит проблемами с интернетом у владельцев некоторых гаджетов, заявил в беседе с "Газетой.ру" технический директор хостинг-провайдера и регистратора доменов REG.RU Александр Хакимов.
По его словам, проблема с доступом связана с системой доверия между сертификатами. Cейчас для занимающейся ими некоммерческой организации Let's Encrypt предлагается следующая цепочка доверия: IdenTrust's DST Root CA X3, затем ISRG Root X1, затем Let's Encrypt R3, затем конечный сертификат.
"После 30 сентября все пользовательские устройства, которые "не знают" об этих корневых сертификатах, перестанут доверять всем сертификатам, выпущенным Let's Encrypt", — пояснил Хакимов.
Эксперт уточнил, что сложности могут возникнуть у пользователей гаджетов от Apple: смартфонов iPhone и планшетов iPad, не имеющих возможности обновиться до iOS 10, и ноутбуков MacBook с macOS 10.12.0 и старше.
Кроме того, сложности с доступом могут возникнуть у игровых консолей PlayStation 3 и PlayStation 4 с версией прошивки старше 5.00, консоли Nintendo 3DS, а также у старых моделей смарт-телевизоров и умных устройств, использующихся в домашней сети.
Девушка со смартфоном в парке - РИА Новости, 1920, 26.07.2021
26 июля, 03:14
Россиянам посоветовали иногда отключать интернет на смартфоне
 
ОбществоТехнологииREG.RUNintendoAppleApple iOSApple iPadApple iPhoneРоссияАлександр Хакимов
 
 
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