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День интернета в России

День интернета в России - РИА Новости, 30.09.2021

День интернета в России

Ежегодно 30 сентября в России отмечается День интернета. Празднование этого дня было инициировано в 1998 году фирмой IT Infoart Stars, которая разослала фирмам... РИА Новости, 30.09.2021

2021-09-30T07:26

2021-09-30T07:26

2021-09-30T07:26

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Ежегодно 30 сентября в России отмечается День интернета. Празднование этого дня было инициировано в 1998 году фирмой IT Infoart Stars, которая разослала фирмам и организациям предложение назначить 30 сентября Днем интернета и провести перепись "населения Рунета" – на тот момент насчитали один миллион пользователей. В других странах Международный день интернета празднуется 4 апреля, в день средневекового архиепископа Севильи святого Исидора.Он создал один из прообразов современного интернета – энциклопедию человеческих знаний, которая использовалась в течение следующих девяти веков в качестве учебного пособия. Именно этого святого считают небесным покровителем Всемирной сети. По данным Минцифры, в 2020 году число абонентов фиксированного широкополосного доступа к сети интернет составляло 22,97 на 100 человек населения (в 2019 году – 22,16 на 100 человек населения). По данным Mediascope, аудитория Рунета в 2020 году составила 97,4 миллиона человек, или 79,5% от населения страны старше 12 лет. При этом 92% пользователей интернета заходят в сеть каждый день. Кроме того, отметку в 90% превысило проникновение интернета среди населения до 44 лет, а среди молодых россиян (12-24 лет) приблизилось к 95%.Mediascope отмечает, что аудитория мобильного интернета в России составляет 89,5 миллиона человек или 73,1% населения страны, при этом 33,3 миллиона человек – это эксклюзивная аудитория. В группе населения 25-54 лет – больше всего эксклюзивных мобильных пользователей. Более 30% выходят в интернет только с мобильных устройств.Согласно опросу ВЦИОМ, россияне считают интернет одним из самых важных технических изобретений последних десятилетий, наряду с гаджетами, смартфонами, ноутбуками, военной техникой и изобретениями в космической сфере.По данным ВЦИОМ, большинство россиян (86%) заявили в ходе опроса об использовании интернета с разной периодичностью. При этом 40% интернет-пользователей для домашнего использования предпочитают мобильный способ передачи данных, четверть пользуются чаще проводным – 25%. Треть опрошенных (33%) и тем и другим в равной степени. Мобильный интернет наиболее распространен в селах (56%) и городах до 100 тысяч жителей (45%).По данным исследования Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК), в клад экономики Рунета в экономику России в 2020 году составил 6,7 триллиона рублей.Аналитики РАЭК отмечают, что 2020 год продемонстрировал высокую социальную значимость цифровых сервисов. Российские и международные технологические компании подтвердили высокий уровень социальной ответственности и свою готовность помогать обществу. Среди направлений поддержки: предоставление бесплатного доступа к сервисам и данным; новые продукты, направленные на информирование, предупреждения и помощь гражданам и властям; поддержка медицинских и социальных служб; предоставление вычислительных мощностей для исследований.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

справки, технологии, интернет, вциом