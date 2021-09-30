Глава Ингушетии потребовал повысить качество строительства соцобъектов
Глава Ингушетии Калиматов потребовал повысить качество строительства соцобъектов в регионе
© Фото предоставлено пресс-службой главы ИнгушетииВРИО главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматов
© Фото предоставлено пресс-службой главы Ингушетии
НАЛЬЧИК, 30 сен – РИА Новости. Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов потребовал от местных властей повысить качество строительства в республике социальных объектов и контроль за исполнением госконтрактов, сообщает пресс-служба руководителя региона.
"Наличие инфраструктуры, элементарных условий, качественного образования, здравоохранения, объектов, которые не разрушаются, словно карточные домики, через несколько лет – это основное ожидание и требование наших жителей, на которое они имеют полное право. Средства, которые выделяются по нацпроектам, осваиваются строго по назначению, и другого отношения к работе я не приемлю. Входить в положение чиновников я не буду. Я буду входить в положение жителей республики", - приводит пресс-служба слова Калиматова на совещании в Магасе.
Глава региона отметил, что на протяжении нескольких лет руководство Ингушетии сталкивается с проблемами некачественного строительства, в результате недавно возведенные соцобъекты уже разрушаются или имеют повреждения.
По данным местных властей, в рамках реализации государственных программ и национальных проектов на территории Ингушетии в текущем году по линии минстроя возводятся 42 объекта.
"Калиматов дал поручение вести на постоянной основе анализ государственных и муниципальных контрактов на предмет выявления личной заинтересованности и аффилированности ответственных лиц. По словам главы Ингушетии, наличие данных факторов приводит к конфликту интересов при осуществлении закупок в ходе реализации программ капитального строительства, ремонта жилых домов, а впоследствии еще и негативно сказывается на качестве исполнения обязательств", - подчеркивает пресс-служба.