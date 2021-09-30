https://ria.ru/20210930/gripp-1752484132.html
Попова напомнила о важности вакцинации от гриппа
Попова напомнила о важности вакцинации от гриппа - РИА Новости, 30.09.2021
Попова напомнила о важности вакцинации от гриппа
Крайне важно, чтобы люди прививались не только от коронавируса, но и от гриппа, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 30.09.2021
2021-09-30T13:54
2021-09-30T13:54
2021-09-30T14:27
общество
здоровье - общество
россия
коронавирус в россии
грипп
вакцинация
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
анна попова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/1c/1743321573_0:136:3157:1912_1920x0_80_0_0_4a0bd345bb3054a4dd6daa2abad8845a.jpg
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Крайне важно, чтобы люди прививались не только от коронавируса, но и от гриппа, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Сегодня крайне важно, чтобы люди были привиты не только от ковида, но и от гриппа", - сказала Попова на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.Она отметила, что очень важно привить группы риска.Попова добавила, что нужно прививать детей и тех, кто привит против коронавируса."Хочу отметить: несмотря на то, что вакцина поступила в достаточном количества во все субъекты, все-таки темпы иммунизации населения сегодня недостаточны", - сказала Попова."Этот сезон у нас складывается особенный. Потому что мы уже начали регистрировать случаи заболевания гриппом H3N2 еще летом. И в августе мы уже видели вспышечную групповую заболеваемость в детском коллективе, которую успешно локализовали. Но вместе с тем это плохой прогностический признак для сезона", - сказала Попова на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.Она также отметила, что за только за прошедшую неделю выделили 21 вирус гриппа H3N2. По ее словам, такое количество находок на одну неделю сентября – "это много".По данным Поповой, на сегодняшний день привито только 13,5 миллионов человек. Это всего 9,2 % от совокупного населения, а планка составляет 60%, подчеркнула глава Роспотребнадзора.
https://ria.ru/20210928/gripp-1752105149.html
https://ria.ru/20210924/gripp-1751714321.html
https://ria.ru/20210929/vaktsiny-1752392874.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/1c/1743321573_214:0:2945:2048_1920x0_80_0_0_59cf5d064f2fb3249ab937de96492339.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, россия, коронавирус в россии, грипп, вакцинация, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), анна попова
13:54 30.09.2021 (обновлено: 14:27 30.09.2021)
Попова напомнила о важности вакцинации от гриппа
Попова: крайне важно, чтобы люди привились не только от COVID-19, но и от гриппа
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости.
Крайне важно, чтобы люди прививались не только от коронавируса, но и от гриппа, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова
.
"Сегодня крайне важно, чтобы люди были привиты не только от ковида, но и от гриппа", - сказала Попова
на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ
по борьбе с коронавирусом.
Она отметила, что очень важно привить группы риска.
"В группе риска еще есть люди, которых не было раньше, это люди, перенесшие ковид и которые имеют особенности и иммунной депрессии, и воздействия вируса на иммунную систему. Это новая группа риска, которую также нужно прививать", - отметила она.
Попова добавила, что нужно прививать детей и тех, кто привит против коронавируса.
"Хочу отметить: несмотря на то, что вакцина поступила в достаточном количества во все субъекты, все-таки темпы иммунизации населения сегодня недостаточны", - сказала Попова.
"Этот сезон у нас складывается особенный. Потому что мы уже начали регистрировать случаи заболевания гриппом H3N2 еще летом. И в августе мы уже видели вспышечную групповую заболеваемость в детском коллективе, которую успешно локализовали. Но вместе с тем это плохой прогностический признак для сезона", - сказала Попова на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.
Она также отметила, что за только за прошедшую неделю выделили 21 вирус гриппа H3N2. По ее словам, такое количество находок на одну неделю сентября – "это много".
По данным Поповой, на сегодняшний день привито только 13,5 миллионов человек. Это всего 9,2 % от совокупного населения, а планка составляет 60%, подчеркнула глава Роспотребнадзора.