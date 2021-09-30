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Попова напомнила о важности вакцинации от гриппа
Попова напомнила о важности вакцинации от гриппа - РИА Новости, 30.09.2021
Попова напомнила о важности вакцинации от гриппа
Крайне важно, чтобы люди прививались не только от коронавируса, но и от гриппа, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 30.09.2021
2021-09-30T13:54
2021-09-30T14:27
общество
здоровье - общество
россия
коронавирус в россии
грипп
вакцинация
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
анна попова
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Крайне важно, чтобы люди прививались не только от коронавируса, но и от гриппа, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Сегодня крайне важно, чтобы люди были привиты не только от ковида, но и от гриппа", - сказала Попова на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.Она отметила, что очень важно привить группы риска.Попова добавила, что нужно прививать детей и тех, кто привит против коронавируса."Хочу отметить: несмотря на то, что вакцина поступила в достаточном количества во все субъекты, все-таки темпы иммунизации населения сегодня недостаточны", - сказала Попова."Этот сезон у нас складывается особенный. Потому что мы уже начали регистрировать случаи заболевания гриппом H3N2 еще летом. И в августе мы уже видели вспышечную групповую заболеваемость в детском коллективе, которую успешно локализовали. Но вместе с тем это плохой прогностический признак для сезона", - сказала Попова на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.Она также отметила, что за только за прошедшую неделю выделили 21 вирус гриппа H3N2. По ее словам, такое количество находок на одну неделю сентября – "это много".По данным Поповой, на сегодняшний день привито только 13,5 миллионов человек. Это всего 9,2 % от совокупного населения, а планка составляет 60%, подчеркнула глава Роспотребнадзора.
https://ria.ru/20210928/gripp-1752105149.html
https://ria.ru/20210924/gripp-1751714321.html
https://ria.ru/20210929/vaktsiny-1752392874.html
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общество, здоровье - общество, россия, коронавирус в россии, грипп, вакцинация, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), анна попова
13:54 30.09.2021 (обновлено: 14:27 30.09.2021)
 
Попова напомнила о важности вакцинации от гриппа

Попова: крайне важно, чтобы люди привились не только от COVID-19, но и от гриппа

© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкГлава Роспотребнадзора Анна Попова во время брифинга
Глава Роспотребнадзора Анна Попова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 30.09.2021
© РИА Новости / Александр Астафьев
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Крайне важно, чтобы люди прививались не только от коронавируса, но и от гриппа, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Сегодня крайне важно, чтобы люди были привиты не только от ковида, но и от гриппа", - сказала Попова на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.
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Она отметила, что очень важно привить группы риска.
"В группе риска еще есть люди, которых не было раньше, это люди, перенесшие ковид и которые имеют особенности и иммунной депрессии, и воздействия вируса на иммунную систему. Это новая группа риска, которую также нужно прививать", - отметила она.
Попова добавила, что нужно прививать детей и тех, кто привит против коронавируса.
"Хочу отметить: несмотря на то, что вакцина поступила в достаточном количества во все субъекты, все-таки темпы иммунизации населения сегодня недостаточны", - сказала Попова.
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Попова назвала новую группу риска по гриппу
"Этот сезон у нас складывается особенный. Потому что мы уже начали регистрировать случаи заболевания гриппом H3N2 еще летом. И в августе мы уже видели вспышечную групповую заболеваемость в детском коллективе, которую успешно локализовали. Но вместе с тем это плохой прогностический признак для сезона", - сказала Попова на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.
Она также отметила, что за только за прошедшую неделю выделили 21 вирус гриппа H3N2. По ее словам, такое количество находок на одну неделю сентября – "это много".
По данным Поповой, на сегодняшний день привито только 13,5 миллионов человек. Это всего 9,2 % от совокупного населения, а планка составляет 60%, подчеркнула глава Роспотребнадзора.
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ОбществоЗдоровье - ОбществоРоссияКоронавирус в РоссииГриппВакцинацияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Анна Попова
 
 
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