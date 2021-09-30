https://ria.ru/20210930/gripp-1752484132.html

Попова напомнила о важности вакцинации от гриппа

Попова напомнила о важности вакцинации от гриппа - РИА Новости, 30.09.2021

Попова напомнила о важности вакцинации от гриппа

Крайне важно, чтобы люди прививались не только от коронавируса, но и от гриппа, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 30.09.2021

2021-09-30T13:54

2021-09-30T13:54

2021-09-30T14:27

общество

здоровье - общество

россия

коронавирус в россии

грипп

вакцинация

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

анна попова

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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Крайне важно, чтобы люди прививались не только от коронавируса, но и от гриппа, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Сегодня крайне важно, чтобы люди были привиты не только от ковида, но и от гриппа", - сказала Попова на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.Она отметила, что очень важно привить группы риска.Попова добавила, что нужно прививать детей и тех, кто привит против коронавируса."Хочу отметить: несмотря на то, что вакцина поступила в достаточном количества во все субъекты, все-таки темпы иммунизации населения сегодня недостаточны", - сказала Попова."Этот сезон у нас складывается особенный. Потому что мы уже начали регистрировать случаи заболевания гриппом H3N2 еще летом. И в августе мы уже видели вспышечную групповую заболеваемость в детском коллективе, которую успешно локализовали. Но вместе с тем это плохой прогностический признак для сезона", - сказала Попова на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.Она также отметила, что за только за прошедшую неделю выделили 21 вирус гриппа H3N2. По ее словам, такое количество находок на одну неделю сентября – "это много".По данным Поповой, на сегодняшний день привито только 13,5 миллионов человек. Это всего 9,2 % от совокупного населения, а планка составляет 60%, подчеркнула глава Роспотребнадзора.

https://ria.ru/20210928/gripp-1752105149.html

https://ria.ru/20210924/gripp-1751714321.html

https://ria.ru/20210929/vaktsiny-1752392874.html

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общество, здоровье - общество, россия, коронавирус в россии, грипп, вакцинация, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), анна попова