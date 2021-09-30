https://ria.ru/20210930/grant-1752446040.html

Липецкие власти определят получателей гранта "Легкий старт"

Липецкие власти определят получателей гранта "Легкий старт" - РИА Новости, 30.09.2021

Липецкие власти определят получателей гранта "Легкий старт"

Финансовую поддержку в размере до 600 тысяч рублей смогут получить десять начинающих предпринимателей Липецкой области, сообщил глава региона Игорь Артамонов РИА Новости, 30.09.2021

2021-09-30T11:05

2021-09-30T11:05

2021-09-30T11:05

липецкая область

липецкая область

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 30 сен – РИА Новости. Финансовую поддержку в размере до 600 тысяч рублей смогут получить десять начинающих предпринимателей Липецкой области, сообщил глава региона Игорь АртамоновОн пояснил, что липчане, не осуществлявшие предпринимательскую деятельность в качестве индивидуальных предпринимателей или юридических лиц в течение последних трёх лет, могут получить грант "Легкий старт" на организацию собственного дела по одному из приоритетных видов деятельности в сфере обрабатывающих производств, сбора и утилизации отходов, IT, здравоохранения, дополнительного образования, а также общественного питания, туризма, спорта, организации досуга и отдыха.Артамонов отметил, что к участию в конкурсе допущены 45 проектов. Комиссия оценит участников, критериями отбора для предоставления грантов являются: наличие у претендента опыта работы в сфере планируемого к реализации вида деятельности, профильного образования, прохождение обучения основам предпринимательской деятельности, создание новых рабочих мест, оценка эффективности представленного проекта."В Липецкой области создан эффективный механизм господдержки предпринимательства на самых разных этапах – от старта бизнеса до его модернизации. При этом объём бюджетного финансирования ежегодно увеличивается", – подчеркнул Артамонов.

https://ria.ru/20210921/professii-1751157018.html

липецкая область

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липецкая область, игорь артамонов