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Липецкая область
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Липецкие власти определят получателей гранта "Легкий старт"
Липецкие власти определят получателей гранта "Легкий старт" - РИА Новости, 30.09.2021
Липецкие власти определят получателей гранта "Легкий старт"
Финансовую поддержку в размере до 600 тысяч рублей смогут получить десять начинающих предпринимателей Липецкой области, сообщил глава региона Игорь Артамонов РИА Новости, 30.09.2021
2021-09-30T11:05
2021-09-30T11:05
липецкая область
липецкая область
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 30 сен – РИА Новости. Финансовую поддержку в размере до 600 тысяч рублей смогут получить десять начинающих предпринимателей Липецкой области, сообщил глава региона Игорь АртамоновОн пояснил, что липчане, не осуществлявшие предпринимательскую деятельность в качестве индивидуальных предпринимателей или юридических лиц в течение последних трёх лет, могут получить грант "Легкий старт" на организацию собственного дела по одному из приоритетных видов деятельности в сфере обрабатывающих производств, сбора и утилизации отходов, IT, здравоохранения, дополнительного образования, а также общественного питания, туризма, спорта, организации досуга и отдыха.Артамонов отметил, что к участию в конкурсе допущены 45 проектов. Комиссия оценит участников, критериями отбора для предоставления грантов являются: наличие у претендента опыта работы в сфере планируемого к реализации вида деятельности, профильного образования, прохождение обучения основам предпринимательской деятельности, создание новых рабочих мест, оценка эффективности представленного проекта."В Липецкой области создан эффективный механизм господдержки предпринимательства на самых разных этапах – от старта бизнеса до его модернизации. При этом объём бюджетного финансирования ежегодно увеличивается", – подчеркнул Артамонов.
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липецкая область, игорь артамонов
11:05 30.09.2021
 

Липецкие власти определят получателей гранта "Легкий старт"

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкДенежные купюры и монеты
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 30.09.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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ЛИПЕЦК, 30 сен – РИА Новости. Финансовую поддержку в размере до 600 тысяч рублей смогут получить десять начинающих предпринимателей Липецкой области, сообщил глава региона Игорь Артамонов
Он пояснил, что липчане, не осуществлявшие предпринимательскую деятельность в качестве индивидуальных предпринимателей или юридических лиц в течение последних трёх лет, могут получить грант "Легкий старт" на организацию собственного дела по одному из приоритетных видов деятельности в сфере обрабатывающих производств, сбора и утилизации отходов, IT, здравоохранения, дополнительного образования, а также общественного питания, туризма, спорта, организации досуга и отдыха.
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Артамонов отметил, что к участию в конкурсе допущены 45 проектов. Комиссия оценит участников, критериями отбора для предоставления грантов являются: наличие у претендента опыта работы в сфере планируемого к реализации вида деятельности, профильного образования, прохождение обучения основам предпринимательской деятельности, создание новых рабочих мест, оценка эффективности представленного проекта.
"В Липецкой области создан эффективный механизм господдержки предпринимательства на самых разных этапах – от старта бизнеса до его модернизации. При этом объём бюджетного финансирования ежегодно увеличивается", – подчеркнул Артамонов.
 
Липецкая областьЛипецкая областьИгорь Артамонов
 
 
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