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Девушка голосует на избирательном участке №20-10 в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210930/gosduma-1752470967.html
Вице-губернатор Свердловской области Бидонько вернется в Госдуму
Вице-губернатор Свердловской области Бидонько вернется в Госдуму - РИА Новости, 30.09.2021
Вице-губернатор Свердловской области Бидонько вернется в Госдуму
Вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько получает мандат депутата Госдумы, говорится в постановлении, опубликованном на сайте ЦИК. РИА Новости, 30.09.2021
2021-09-30T12:55
2021-09-30T12:55
выборы в государственную думу
политика
свердловская область
единая россия
госдума рф
сергей бидонько
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 сен - РИА Новости. Вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько получает мандат депутата Госдумы, говорится в постановлении, опубликованном на сайте ЦИК.Чиновник не прошел в Госдуму по региональному списку партии "Единая Россия", но получил вакантный мандат от одного из участников федерального списка партии, который отказался от депутатского кресла.Бидонько работает на посту вице-губернатора Свердловской области с декабря 2018 года. До этого он был депутатом Госдумы от "Единой России".
https://ria.ru/20210924/mandaty-1751612824.html
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политика, свердловская область, единая россия, госдума рф, сергей бидонько
12:55 30.09.2021
 
Вице-губернатор Свердловской области Бидонько вернется в Госдуму

Вице-губернатор Свердловской области Бидонько получит мандат депутата Госдумы

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкПолитик Сергей Бидонько
Политик Сергей Бидонько - РИА Новости, 1920, 30.09.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 сен - РИА Новости. Вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько получает мандат депутата Госдумы, говорится в постановлении, опубликованном на сайте ЦИК.
Чиновник не прошел в Госдуму по региональному списку партии "Единая Россия", но получил вакантный мандат от одного из участников федерального списка партии, который отказался от депутатского кресла.
Бидонько работает на посту вице-губернатора Свердловской области с декабря 2018 года. До этого он был депутатом Госдумы от "Единой России".
Экран в Центральной избирательной комиссии РФ с результатами выборов в Государственную Думу РФ 8-го созыва - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
24 сентября, 13:00Выборы в Государственную думу
ЦИК распределил мандаты по результатам выборов в Госдуму
 
Выборы в Государственную думуПолитикаСвердловская областьЕдиная РоссияГосдума РФСергей Бидонько
 
 
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