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Вице-губернатор Свердловской области Бидонько вернется в Госдуму
Вице-губернатор Свердловской области Бидонько вернется в Госдуму - РИА Новости, 30.09.2021
Вице-губернатор Свердловской области Бидонько вернется в Госдуму
Вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько получает мандат депутата Госдумы, говорится в постановлении, опубликованном на сайте ЦИК. РИА Новости, 30.09.2021
2021-09-30T12:55
2021-09-30T12:55
2021-09-30T12:55
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политика
свердловская область
единая россия
госдума рф
сергей бидонько
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 сен - РИА Новости. Вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько получает мандат депутата Госдумы, говорится в постановлении, опубликованном на сайте ЦИК.Чиновник не прошел в Госдуму по региональному списку партии "Единая Россия", но получил вакантный мандат от одного из участников федерального списка партии, который отказался от депутатского кресла.Бидонько работает на посту вице-губернатора Свердловской области с декабря 2018 года. До этого он был депутатом Госдумы от "Единой России".
https://ria.ru/20210924/mandaty-1751612824.html
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политика, свердловская область, единая россия, госдума рф, сергей бидонько
Вице-губернатор Свердловской области Бидонько вернется в Госдуму
Вице-губернатор Свердловской области Бидонько получит мандат депутата Госдумы