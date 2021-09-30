https://ria.ru/20210930/gosdolg-1752420807.html
В Конгрессе США проголосовали за отмену потолка госдолга до конца 2022 года
В Конгрессе США проголосовали за отмену потолка госдолга до конца 2022 года - РИА Новости, 30.09.2021
В Конгрессе США проголосовали за отмену потолка госдолга до конца 2022 года
Палата представителей США проголосовала за отмену потолка госдолга до конца 2022 года и отправила законопроект в сенат, где тому не хватает поддержки из-за... РИА Новости, 30.09.2021
2021-09-30T01:29
2021-09-30T01:29
2021-09-30T01:29
в мире
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палата представителей сша
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ВАШИНГТОН, 30 сен - РИА Новости. Палата представителей США проголосовала за отмену потолка госдолга до конца 2022 года и отправила законопроект в сенат, где тому не хватает поддержки из-за оппозиции со стороны республиканцев.За инициативу, которая предполагает приостановку ограничений до 16 декабря 2022 года включительно, проголосовали 219 конгрессменов, 212 высказались против.К скорейшему повышению или отмене лимитов на заимствования конгресс призывает министерство финансов, которое предупредило, что уже 18 октября может исчерпать ресурсы для выполнения обязательств, и страну в таком случае будет ждать первый в ее истории дефолт.
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в мире, сша, палата представителей сша
В Конгрессе США проголосовали за отмену потолка госдолга до конца 2022 года
Палата представителей проголосовала за отмену потолка госдолга США до конца 2022 года
ВАШИНГТОН, 30 сен - РИА Новости. Палата представителей США проголосовала за отмену потолка госдолга до конца 2022 года и отправила законопроект в сенат, где тому не хватает поддержки из-за оппозиции со стороны республиканцев.
За инициативу, которая предполагает приостановку ограничений до 16 декабря 2022 года включительно, проголосовали 219 конгрессменов, 212 высказались против.
К скорейшему повышению или отмене лимитов на заимствования конгресс призывает министерство финансов, которое предупредило, что уже 18 октября может исчерпать ресурсы для выполнения обязательств, и страну в таком случае будет ждать первый в ее истории дефолт.