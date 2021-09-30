Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210930/gosdolg-1752420807.html
В Конгрессе США проголосовали за отмену потолка госдолга до конца 2022 года
В Конгрессе США проголосовали за отмену потолка госдолга до конца 2022 года - РИА Новости, 30.09.2021
В Конгрессе США проголосовали за отмену потолка госдолга до конца 2022 года
Палата представителей США проголосовала за отмену потолка госдолга до конца 2022 года и отправила законопроект в сенат, где тому не хватает поддержки из-за... РИА Новости, 30.09.2021
2021-09-30T01:29
2021-09-30T01:29
в мире
сша
палата представителей сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/06/1592134486_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_474d6db0379619f70c7f7c425d5e1fa3.jpg
ВАШИНГТОН, 30 сен - РИА Новости. Палата представителей США проголосовала за отмену потолка госдолга до конца 2022 года и отправила законопроект в сенат, где тому не хватает поддержки из-за оппозиции со стороны республиканцев.За инициативу, которая предполагает приостановку ограничений до 16 декабря 2022 года включительно, проголосовали 219 конгрессменов, 212 высказались против.К скорейшему повышению или отмене лимитов на заимствования конгресс призывает министерство финансов, которое предупредило, что уже 18 октября может исчерпать ресурсы для выполнения обязательств, и страну в таком случае будет ждать первый в ее истории дефолт.
https://ria.ru/20210725/gosdolg-1742758937.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/06/1592134486_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_771dc52b8cd49864e400ed9962a64f16.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, сша, палата представителей сша
01:29 30.09.2021
 
В Конгрессе США проголосовали за отмену потолка госдолга до конца 2022 года

Палата представителей проголосовала за отмену потолка госдолга США до конца 2022 года

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Капитолия США
Здание Капитолия США - РИА Новости, 1920, 30.09.2021
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 30 сен - РИА Новости. Палата представителей США проголосовала за отмену потолка госдолга до конца 2022 года и отправила законопроект в сенат, где тому не хватает поддержки из-за оппозиции со стороны республиканцев.
За инициативу, которая предполагает приостановку ограничений до 16 декабря 2022 года включительно, проголосовали 219 конгрессменов, 212 высказались против.
К скорейшему повышению или отмене лимитов на заимствования конгресс призывает министерство финансов, которое предупредило, что уже 18 октября может исчерпать ресурсы для выполнения обязательств, и страну в таком случае будет ждать первый в ее истории дефолт.
Доллары - РИА Новости, 1920, 25.07.2021
25 июля, 08:45
Эксперт назвал страны с самым большим госдолгом
 
В миреСШАПалата представителей США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:29"Ведомости": Facebook в России грозит миллиардный штраф
05:06Источник сообщил подробности обысков у вице-президента Сбербанка
04:15Россиянам пообещали погодные "рекорды" грядущей зимой
04:07Кулеба пообещал создать России "серьезные проблемы"
03:49СМИ: США обсуждают использование баз, включая российские, около Афганистана
03:15Инвестор назвал акции, которые принесут хорошую прибыль
03:00Эксперты предупредили о рисках при онлайн-заказе стройматериалов
02:45На Украине заявили об "очень странной" реакции Венгрии на скандал с газом
02:45Диетолог рассказала, кому нельзя есть груши
02:29МВД анонсировало изменения в порядке выезда несовершеннолетних за рубеж
02:15Юрист объяснил, почему банковские вкладчики могут лишиться льгот
02:15Россиянам нашли замену кофе
01:51Британцы предрекли драку в Европе за российский газ
01:38СМИ: суд отстранил отца Бритни Спирс от опеки над певицей
01:29В Конгрессе США проголосовали за отмену потолка госдолга до конца 2022 года
01:15Эксперт рассказал, когда власти могут отобрать земельный участок
01:14В ВОЗ высоко оценили борьбу с курением и алкоголем в России
00:50СМИ: Ким Чен Ын заявил о готовности восстановить каналы связи с Сеулом
00:49СМИ: Ким Чен Ын отверг предложение США о диалоге
00:45Отозванный для консультаций посол Франции вернулся в США
Лента новостейМолния