https://ria.ru/20210930/golikova-1752532397.html

Голикова предупредила о наступлении сложного периода из-за COVID-19

Голикова предупредила о наступлении сложного периода из-за COVID-19 - РИА Новости, 30.09.2021

Голикова предупредила о наступлении сложного периода из-за COVID-19

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила о наступлении сложного периода из-за подъема заболеваемости COVID-19. РИА Новости, 30.09.2021

2021-09-30T17:22

2021-09-30T17:22

2021-09-30T20:40

распространение коронавируса

коронавирус в россии

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

татьяна голикова

здоровье - общество

россия

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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Вице-премьер Татьяна Голикова заявила о наступлении сложного периода из-за подъема заболеваемости COVID-19.Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что сезонный подъем заболеваемости ОРВИ начался с сентября, в последние три недели наблюдается также подъем заболеваемости коронавирусом. По ее словам, такой рост показывают 56 субъектов страны.Министр здравоохранения Михаил Мурашко отмечал, что чаще всего с COVID-19 в стационары попадают непривитые.В России за сутки зафиксировали 867 смертей, это максимум с начала пандемии. Из них больше всего в Москве и Петербурге — 62 и 56 случаев соответственно. За все время в стране жертвами инфекции стали 207 255 человек.

https://ria.ru/20210930/vaktsinatsiya-1752472632.html

россия

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2021

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коронавирус в россии, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), татьяна голикова, здоровье - общество, россия