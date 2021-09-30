https://ria.ru/20210930/genprokuror-1752504497.html

Офис Зеленского планирует сменить генпрокурора, сообщили СМИ

Офис Зеленского планирует сменить генпрокурора, сообщили СМИ - РИА Новости, 30.09.2021

Офис Зеленского планирует сменить генпрокурора, сообщили СМИ

Офис президента Украины Владимира Зеленского после увольнения спикера Верховной рады Дмитрия Разумкова планирует сменить Ирину Венедиктову на посту генерального РИА Новости, 30.09.2021

2021-09-30T15:36

2021-09-30T15:36

2021-09-30T15:42

в мире

украина

владимир зеленский

верховная рада украины

андрей ермак

ирина венедиктова

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КИЕВ, 30 сен - РИА Новости. Офис президента Украины Владимира Зеленского после увольнения спикера Верховной рады Дмитрия Разумкова планирует сменить Ирину Венедиктову на посту генерального прокурора, сообщило в четверг издание "Цензор.нет" со ссылкой на источники.Ранее Разумков подтвердил, что депутаты большинства начали процедуру его отставки с должности главы парламента."По данным источников "Цензор.нет", офис президента вслед за увольнением Разумкова собирается организовать сбор голосов для замены генерального прокурора Ирины Венедиктовой. Наиболее вероятным кандидатом для замены является прокурор Киева Олег Кипер", - говорится в сообщении издания.Также, по данным главного редактора издания Юрия Бутусова, ожидается смена главы Нацбанка Кирилла Шевченко. На его место офис обсуждает кандидатуру советника главы офиса президента Тимофея Милованова."Глава ОП Андрей Ермак сбивает и дискредитирует Разумкова, который был первым номером партийного списка "Слуг народа" на выборах, чтобы в преддверии выборов полный контроль над партией и фракцией захватил именно офис. Под вопросом также замена ряда министров и глав облгосдаминистраций, которые не являются самостоятельными и не конфликтуют с Ермаком, но их должности нужны для торговли в парламенте, чтобы договориться с группами, несогласными с увольнением Разумкова и Венедиктовой, и чтобы одновременно завести новых, согласных на все депутатов", - цитирует слова Бутусова издание.Согласно закону, генпрокурор назначается и освобождается от должности президентом Украины с согласия Верховной рады. Парламент может выразить недоверие генпрокурору Украины, что влечет его отставку. Чтобы инициировать вопрос о выражении недоверия генпрокурору, депутатам необходимо собрать не менее 150 подписей.Спикер Верховной рады может быть в любое время отозван с должности по его просьбе, а также в связи с неудовлетворительной работой, в том числе в случае отстранения от проведения пленарных заседаний три и более раз в течение одной очередной сессии Рады, или в силу других обстоятельств, которые делают невозможным выполнение им своих обязанностей. Предложения об отзыве спикера Рады с должности могут вноситься по инициативе не менее 150 депутатов из 450. Решение Рады об отзыве спикера с должности принимается путем открытого поименного голосования большинством от конституционного состава парламента, то есть не менее 226 голосами депутатов.

https://ria.ru/20210930/zelenskiy-1752499991.html

https://ria.ru/20210930/prezidentstvo-1752463943.html

https://ria.ru/20210928/konflikt-1752172142.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, украина, владимир зеленский, верховная рада украины, андрей ермак, ирина венедиктова