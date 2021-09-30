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В Киеве рассказали, как будут бороться с поставками газа в обход Украины
В Киеве рассказали, как будут бороться с поставками газа в обход Украины - РИА Новости, 30.09.2021
В Киеве рассказали, как будут бороться с поставками газа в обход Украины
Киев не имеет гарантий, что РФ не начнет договариваться с правительствами европейских стран о прямых поставках газа в обход Украины, заявил в четверг внештатный РИА Новости, 30.09.2021
2021-09-30T21:37
2021-09-30T21:48
в мире
украина
газпром
алексей арестович
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КИЕВ, 30 сен - РИА Новости. Киев не имеет гарантий, что РФ не начнет договариваться с правительствами европейских стран о прямых поставках газа в обход Украины, заявил в четверг внештатный советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович."Никаких гарантий не существует, существует только политическая игра… На эту зиму до весны мы свое население и страну обезопасили от возможного перекрытия газового вентиля. У нас в хранилищах закачано 18 миллиардов кубометров газа, и можно не бояться за то, что мы замерзнем, если РФ перекроет кран", - заявил Арестович в интервью YouTube-каналу Politka-live, отвечая на вопрос, может ли Киев получить гарантии, что "Газпром" не найдет общий язык с правительствами всех остальных европейских стран и газ не пойдет в обход Украины.Венгрия и "Газпром" 27 сентября подписали новые контракты на поставки 4,5 миллиарда кубометров газа в год в течение последующих 15 лет. В том числе 3,5 миллиарда кубометров газа в год будут поступать через Сербию (из "Турецкого потока") и 1 миллиард - через Австрию.МИД Украины заявил, что Киев разочарован решением Венгрии подписать новый долгосрочный контракт с "Газпромом" на поставку газа в обход Украины и считает, что он наносит ущерб двусторонним украино-венгерским отношениям. Киев намерен обратиться в Европейскую комиссию из-за контракта Венгрии с РФ на поставку газа в обход Украины. Позднее глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что Киев ожидает значительного сокращения или полного прекращения транзита газа в Венгрию через Украину.
https://ria.ru/20210928/gaz-1752151834.html
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в мире, украина, газпром, алексей арестович
21:37 30.09.2021 (обновлено: 21:48 30.09.2021)
 
В Киеве рассказали, как будут бороться с поставками газа в обход Украины

Советник офиса Зеленского Арестович: Киев сделал запасы газа и не боится замерзнуть

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкКомплекс подготовки экспортного газа на Украине
Комплекс подготовки экспортного газа на Украине - РИА Новости, 1920, 30.09.2021
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 30 сен - РИА Новости. Киев не имеет гарантий, что РФ не начнет договариваться с правительствами европейских стран о прямых поставках газа в обход Украины, заявил в четверг внештатный советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович.
"Никаких гарантий не существует, существует только политическая игра… На эту зиму до весны мы свое население и страну обезопасили от возможного перекрытия газового вентиля. У нас в хранилищах закачано 18 миллиардов кубометров газа, и можно не бояться за то, что мы замерзнем, если РФ перекроет кран", - заявил Арестович в интервью YouTube-каналу Politka-live, отвечая на вопрос, может ли Киев получить гарантии, что "Газпром" не найдет общий язык с правительствами всех остальных европейских стран и газ не пойдет в обход Украины.
Венгрия и "Газпром" 27 сентября подписали новые контракты на поставки 4,5 миллиарда кубометров газа в год в течение последующих 15 лет. В том числе 3,5 миллиарда кубометров газа в год будут поступать через Сербию (из "Турецкого потока") и 1 миллиард - через Австрию.
МИД Украины заявил, что Киев разочарован решением Венгрии подписать новый долгосрочный контракт с "Газпромом" на поставку газа в обход Украины и считает, что он наносит ущерб двусторонним украино-венгерским отношениям. Киев намерен обратиться в Европейскую комиссию из-за контракта Венгрии с РФ на поставку газа в обход Украины. Позднее глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что Киев ожидает значительного сокращения или полного прекращения транзита газа в Венгрию через Украину.
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28 сентября, 13:11
В Кремле прокомментировали поставки российского газа в обход Украины
 
В миреУкраинаГазпромАлексей Арестович
 
 
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