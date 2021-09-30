https://ria.ru/20210930/gaz-1752459605.html
Парламент Молдавии отказался обсуждать продление контракта с "Газпромом"
Парламент Молдавии отказался обсуждать продление контракта с "Газпромом" - РИА Новости, 30.09.2021
Парламент Молдавии отказался обсуждать продление контракта с "Газпромом"
Оппозиционный блок "Коммунисты и социалисты" на заседании парламента Молдавии предложил заслушать доклад министра инфраструктуры Андрея Спыну о продлении... РИА Новости, 30.09.2021
2021-09-30T12:04
2021-09-30T12:04
2021-09-30T21:28
в мире
молдавия
парламент молдавии
газпром
молдовагаз
игорь гросу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156107/38/1561073870_0:0:2949:1659_1920x0_80_0_0_15bfbb0d03312f5802d7c39da8558e06.jpg
КИШИНЕВ, 30 сен — РИА Новости. Оппозиционный блок "Коммунисты и социалисты" на заседании парламента Молдавии предложил заслушать доклад министра инфраструктуры Андрея Спыну о продлении контракта с "Газпромом", но правящее большинство не поддержало эту идею, передает корреспондент РИА Новости.Ранее глава компании "Молдовагаз" Вадим Чебан говорил, что осенью республику ждет рост тарифов, потому что действующая сделка по льготной стоимости завершается в конце сентября. По его словам, цена может вырасти на 35 процентов.Спикер Игорь Гросу выставил предложение на голосование, однако эту инициативу поддержали лишь 28 депутатов при необходимом минимуме в 51.Спыну на прошлой неделе сказал, что правительство держит ситуацию под контролем, но не может предоставить детальную информацию. В "Молдовагазе" РИА Новости заявили, что сообщат подробности, как только это станет возможным.Летом 2020 года компания начала переговоры с "Газпромом" о заключении контракта на поставку природного газа, но обсуждение пока не завершили. Сейчас Молдавия приобретает голубое топливо по договору, который подписали еще в 2008 году, цены формируются в зависимости от стоимости нефти на мировых рынках.
https://ria.ru/20210811/kozak-1745407625.html
молдавия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156107/38/1561073870_110:0:2841:2048_1920x0_80_0_0_0a5bb006eb223b1d5d470e4110066310.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, молдавия, парламент молдавии, газпром, молдовагаз, игорь гросу
12:04 30.09.2021 (обновлено: 21:28 30.09.2021)
Парламент Молдавии отказался обсуждать продление контракта с "Газпромом"
Парламент Молдавии отказался обсуждать продление контракта с "Газпромом"
КИШИНЕВ, 30 сен — РИА Новости. Оппозиционный блок "Коммунисты и социалисты" на заседании парламента Молдавии предложил заслушать доклад министра инфраструктуры Андрея Спыну о продлении контракта с "Газпромом", но правящее большинство не поддержало эту идею, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее глава компании "Молдовагаз
" Вадим Чебан говорил, что осенью республику ждет рост тарифов, потому что действующая сделка по льготной стоимости завершается в конце сентября. По его словам, цена может вырасти на 35 процентов.
"Завтра контракт с "Газпромом" не будет функционировать, что при этом будет, на какой стадии мы находимся, кто и где ведет переговоры, какие предложения поступают и когда это закончится? Когда мы будем уверены, что снабжение Молдавии природным газом будет достаточным?" — спросил представитель блока Олег Рейдман.
Спикер Игорь Гросу
выставил предложение на голосование, однако эту инициативу поддержали лишь 28 депутатов при необходимом минимуме в 51.
Спыну на прошлой неделе сказал, что правительство держит ситуацию под контролем, но не может предоставить детальную информацию. В "Молдовагазе" РИА Новости заявили, что сообщат подробности, как только это станет возможным.
Летом 2020 года компания начала переговоры с "Газпромом" о заключении контракта на поставку природного газа, но обсуждение пока не завершили. Сейчас Молдавия приобретает голубое топливо по договору, который подписали еще в 2008 году, цены формируются в зависимости от стоимости нефти на мировых рынках.