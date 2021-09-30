https://ria.ru/20210930/gaz-1752459605.html

Парламент Молдавии отказался обсуждать продление контракта с "Газпромом"

Парламент Молдавии отказался обсуждать продление контракта с "Газпромом" - РИА Новости, 30.09.2021

Парламент Молдавии отказался обсуждать продление контракта с "Газпромом"

Оппозиционный блок "Коммунисты и социалисты" на заседании парламента Молдавии предложил заслушать доклад министра инфраструктуры Андрея Спыну о продлении... РИА Новости, 30.09.2021

2021-09-30T12:04

2021-09-30T12:04

2021-09-30T21:28

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КИШИНЕВ, 30 сен — РИА Новости. Оппозиционный блок "Коммунисты и социалисты" на заседании парламента Молдавии предложил заслушать доклад министра инфраструктуры Андрея Спыну о продлении контракта с "Газпромом", но правящее большинство не поддержало эту идею, передает корреспондент РИА Новости.Ранее глава компании "Молдовагаз" Вадим Чебан говорил, что осенью республику ждет рост тарифов, потому что действующая сделка по льготной стоимости завершается в конце сентября. По его словам, цена может вырасти на 35 процентов.Спикер Игорь Гросу выставил предложение на голосование, однако эту инициативу поддержали лишь 28 депутатов при необходимом минимуме в 51.Спыну на прошлой неделе сказал, что правительство держит ситуацию под контролем, но не может предоставить детальную информацию. В "Молдовагазе" РИА Новости заявили, что сообщат подробности, как только это станет возможным.Летом 2020 года компания начала переговоры с "Газпромом" о заключении контракта на поставку природного газа, но обсуждение пока не завершили. Сейчас Молдавия приобретает голубое топливо по договору, который подписали еще в 2008 году, цены формируются в зависимости от стоимости нефти на мировых рынках.

https://ria.ru/20210811/kozak-1745407625.html

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в мире, молдавия, парламент молдавии, газпром, молдовагаз, игорь гросу