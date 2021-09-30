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Парламент Молдавии отказался обсуждать продление контракта с "Газпромом"
Парламент Молдавии отказался обсуждать продление контракта с "Газпромом" - РИА Новости, 30.09.2021
Парламент Молдавии отказался обсуждать продление контракта с "Газпромом"
Оппозиционный блок "Коммунисты и социалисты" на заседании парламента Молдавии предложил заслушать доклад министра инфраструктуры Андрея Спыну о продлении... РИА Новости, 30.09.2021
2021-09-30T12:04
2021-09-30T21:28
в мире
молдавия
парламент молдавии
газпром
молдовагаз
игорь гросу
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КИШИНЕВ, 30 сен — РИА Новости. Оппозиционный блок "Коммунисты и социалисты" на заседании парламента Молдавии предложил заслушать доклад министра инфраструктуры Андрея Спыну о продлении контракта с "Газпромом", но правящее большинство не поддержало эту идею, передает корреспондент РИА Новости.Ранее глава компании "Молдовагаз" Вадим Чебан говорил, что осенью республику ждет рост тарифов, потому что действующая сделка по льготной стоимости завершается в конце сентября. По его словам, цена может вырасти на 35 процентов.Спикер Игорь Гросу выставил предложение на голосование, однако эту инициативу поддержали лишь 28 депутатов при необходимом минимуме в 51.Спыну на прошлой неделе сказал, что правительство держит ситуацию под контролем, но не может предоставить детальную информацию. В "Молдовагазе" РИА Новости заявили, что сообщат подробности, как только это станет возможным.Летом 2020 года компания начала переговоры с "Газпромом" о заключении контракта на поставку природного газа, но обсуждение пока не завершили. Сейчас Молдавия приобретает голубое топливо по договору, который подписали еще в 2008 году, цены формируются в зависимости от стоимости нефти на мировых рынках.
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в мире, молдавия, парламент молдавии, газпром, молдовагаз, игорь гросу
12:04 30.09.2021 (обновлено: 21:28 30.09.2021)
 
Парламент Молдавии отказался обсуждать продление контракта с "Газпромом"

Парламент Молдавии отказался обсуждать продление контракта с "Газпромом"

© РИА Новости / Егор ЕремовГазораспределительная станция ОАО "Газпром"
Газораспределительная станция ОАО Газпром - РИА Новости, 1920, 30.09.2021
© РИА Новости / Егор Еремов
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КИШИНЕВ, 30 сен — РИА Новости. Оппозиционный блок "Коммунисты и социалисты" на заседании парламента Молдавии предложил заслушать доклад министра инфраструктуры Андрея Спыну о продлении контракта с "Газпромом", но правящее большинство не поддержало эту идею, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее глава компании "Молдовагаз" Вадим Чебан говорил, что осенью республику ждет рост тарифов, потому что действующая сделка по льготной стоимости завершается в конце сентября. По его словам, цена может вырасти на 35 процентов.

"Завтра контракт с "Газпромом" не будет функционировать, что при этом будет, на какой стадии мы находимся, кто и где ведет переговоры, какие предложения поступают и когда это закончится? Когда мы будем уверены, что снабжение Молдавии природным газом будет достаточным?" — спросил представитель блока Олег Рейдман.

Спикер Игорь Гросу выставил предложение на голосование, однако эту инициативу поддержали лишь 28 депутатов при необходимом минимуме в 51.
Спыну на прошлой неделе сказал, что правительство держит ситуацию под контролем, но не может предоставить детальную информацию. В "Молдовагазе" РИА Новости заявили, что сообщат подробности, как только это станет возможным.
Летом 2020 года компания начала переговоры с "Газпромом" о заключении контракта на поставку природного газа, но обсуждение пока не завершили. Сейчас Молдавия приобретает голубое топливо по договору, который подписали еще в 2008 году, цены формируются в зависимости от стоимости нефти на мировых рынках.
Заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак общается с журналистами в Кишиневе во время своего визита в Молдавию - РИА Новости, 1920, 11.08.2021
11 августа, 22:14
Козак выступил за взаимовыгодное решение с Молдавией по газовому вопросу
 
В миреМолдавияПарламент МолдавииГазпромМолдовагазИгорь Гросу
 
 
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