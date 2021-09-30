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Цена на газ в Европе подскочила до 1177 долларов за тысячу кубов
Цена на газ в Европе подскочила до 1177 долларов за тысячу кубов - РИА Новости, 30.09.2021
Цена на газ в Европе подскочила до 1177 долларов за тысячу кубов
Цена на газ на рынке Европы уже в третий раз за день обновила максимум, свидетельствуют данные биржи ICE Futures. РИА Новости, 30.09.2021
2021-09-30T12:06
2021-09-30T13:19
экономика
европа
природный газ
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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Цена на газ на рынке Европы уже в третий раз за день обновила максимум, свидетельствуют данные биржи ICE Futures.Накануне ноябрьские фьючерсы по индексу голландского TTF (самого ликвидного европейского хаба) поднимались выше 1060 долларов за тысячу кубометров и сегодня с утра продолжили дорожать. К 09:16 они установили очередной рекорд — 1076 долларов, полчаса спустя преодолели планку в 1100 долларов, а к 11:21 резко подскочили до 1177,6 доллара.Динамика фьючерсов считается на бирже от расчетной цены предыдущего дня: в среду она составила 1055 долларов. Стоимость газа в Европе взлетела в последние недели — если в начале августа фьючерсы торговались на уровне 515 долларов за тысячу кубов, то месяц спустя они уже поднялись до 614 долларов, а к концу сентября подорожали вдвое.Аналитики полагают, что это связано с опасениями по поводу возможного дефицита из-за низкой заполненности европейских газохранилищ. Кроме того, повышенный спрос вызван восстановлением экономики и погодными факторами, а также конкуренцией за СПГ с Азией и ограниченными поставками крупнейшего европейского поставщика — "Газпрома".
https://radiosputnik.ria.ru/20210929/gaz-1752407596.html
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экономика, европа, природный газ
12:06 30.09.2021 (обновлено: 13:19 30.09.2021)
 
Цена на газ в Европе подскочила до 1177 долларов за тысячу кубов

Цена на газ в Европе третий раз за день побила рекорд — 1177 долларов за тысячу кубов

© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкГазохранилище
Газохранилище - РИА Новости, 1920, 30.09.2021
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Цена на газ на рынке Европы уже в третий раз за день обновила максимум, свидетельствуют данные биржи ICE Futures.
Накануне ноябрьские фьючерсы по индексу голландского TTF (самого ликвидного европейского хаба) поднимались выше 1060 долларов за тысячу кубометров и сегодня с утра продолжили дорожать. К 09:16 они установили очередной рекорд — 1076 долларов, полчаса спустя преодолели планку в 1100 долларов, а к 11:21 резко подскочили до 1177,6 доллара.
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Эксперты предупредили о последствиях рекордного роста цены на газ
Динамика фьючерсов считается на бирже от расчетной цены предыдущего дня: в среду она составила 1055 долларов.
Стоимость газа в Европе взлетела в последние недели — если в начале августа фьючерсы торговались на уровне 515 долларов за тысячу кубов, то месяц спустя они уже поднялись до 614 долларов, а к концу сентября подорожали вдвое.
Аналитики полагают, что это связано с опасениями по поводу возможного дефицита из-за низкой заполненности европейских газохранилищ. Кроме того, повышенный спрос вызван восстановлением экономики и погодными факторами, а также конкуренцией за СПГ с Азией и ограниченными поставками крупнейшего европейского поставщика — "Газпрома".
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ЭкономикаЕвропаПриродный газ
 
 
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