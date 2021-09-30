https://ria.ru/20210930/gaz-1752434949.html

Цена на газ в Европе дважды с начала торгов обновила максимум

Цена на газ в Европе дважды с начала торгов обновила максимум - РИА Новости, 30.09.2021

Цена на газ в Европе дважды с начала торгов обновила максимум

Цена на газ на рынке Европы второй раз с начала торгов обновляет исторический максимум, свидетельствуют данные биржи ICE Futures. РИА Новости, 30.09.2021

2021-09-30T09:52

2021-09-30T09:52

2021-09-30T14:41

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в мире

природный газ

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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Цена на газ на рынке Европы второй раз с начала торгов обновляет исторический максимум, свидетельствуют данные биржи ICE Futures.Так, ноябрьские фьючерсы по индексу голландского TTF (самого ликвидного европейского хаба) начали день на уровне чуть выше 1050 долларов, но уже через несколько минут, в 09:16 мск, установили очередной рекорд — 1076 долларов за тысячу кубометров, а к 09:47 подскочили до 1101 доллара.Предыдущий рекорд зафиксировали накануне, когда цены на газ поднимались выше 1060 долларов за тысячу кубов.Динамика фьючерсов считается на бирже от расчетной цены предыдущего дня: в среду она составила 1055 долларов. Сегодняшний показатель превысил ее на 5,3 процента.Стоимость топлива в Европе резко взлетела в последние недели — если в начале августа фьючерсы торговались на уровне 515 долларов за тысячу кубов, то месяц спустя они уже поднялись до 614 долларов, а к концу сентября подорожали вдвое. Эксперты объясняют этот рост сразу несколькими факторами: низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ газа, ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на СПГ в Азии.

https://ria.ru/20210929/tseny-1752196227.html

https://ria.ru/20210930/gaz-1752421188.html

европа

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экономика, европа, в мире, природный газ