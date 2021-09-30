Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210930/gaz-1752434949.html
Цена на газ в Европе дважды с начала торгов обновила максимум
Цена на газ в Европе дважды с начала торгов обновила максимум - РИА Новости, 30.09.2021
Цена на газ в Европе дважды с начала торгов обновила максимум
Цена на газ на рынке Европы второй раз с начала торгов обновляет исторический максимум, свидетельствуют данные биржи ICE Futures. РИА Новости, 30.09.2021
2021-09-30T09:52
2021-09-30T14:41
экономика
европа
в мире
природный газ
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/07/1576865355_0:73:2871:1688_1920x0_80_0_0_e53890a7b344ae78719e63cea941ade4.jpg
МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Цена на газ на рынке Европы второй раз с начала торгов обновляет исторический максимум, свидетельствуют данные биржи ICE Futures.Так, ноябрьские фьючерсы по индексу голландского TTF (самого ликвидного европейского хаба) начали день на уровне чуть выше 1050 долларов, но уже через несколько минут, в 09:16 мск, установили очередной рекорд — 1076 долларов за тысячу кубометров, а к 09:47 подскочили до 1101 доллара.Предыдущий рекорд зафиксировали накануне, когда цены на газ поднимались выше 1060 долларов за тысячу кубов.Динамика фьючерсов считается на бирже от расчетной цены предыдущего дня: в среду она составила 1055 долларов. Сегодняшний показатель превысил ее на 5,3 процента.Стоимость топлива в Европе резко взлетела в последние недели — если в начале августа фьючерсы торговались на уровне 515 долларов за тысячу кубов, то месяц спустя они уже поднялись до 614 долларов, а к концу сентября подорожали вдвое. Эксперты объясняют этот рост сразу несколькими факторами: низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ газа, ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на СПГ в Азии.
https://ria.ru/20210929/tseny-1752196227.html
https://ria.ru/20210930/gaz-1752421188.html
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/07/1576865355_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_3dc2ea4ec83d280e5f9cd4e1d459c4ad.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
экономика, европа, в мире, природный газ
09:52 30.09.2021 (обновлено: 14:41 30.09.2021)
 
Цена на газ в Европе дважды с начала торгов обновила максимум

Цена на газ в Европе установила очередной рекорд — 1101 доллар за тысячу кубов

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкГазопровод высокого давления от ГРС №2 "Елабуга Центральная - ПАО "Нижнекамскнефтехим"
Газопровод высокого давления от ГРС №2 Елабуга Центральная - ПАО Нижнекамскнефтехим - РИА Новости, 1920, 30.09.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Цена на газ на рынке Европы второй раз с начала торгов обновляет исторический максимум, свидетельствуют данные биржи ICE Futures.
Так, ноябрьские фьючерсы по индексу голландского TTF (самого ликвидного европейского хаба) начали день на уровне чуть выше 1050 долларов, но уже через несколько минут, в 09:16 мск, установили очередной рекорд — 1076 долларов за тысячу кубометров, а к 09:47 подскочили до 1101 доллара.
Предыдущий рекорд зафиксировали накануне, когда цены на газ поднимались выше 1060 долларов за тысячу кубов.

Динамика фьючерсов считается на бирже от расчетной цены предыдущего дня: в среду она составила 1055 долларов. Сегодняшний показатель превысил ее на 5,3 процента.
Терминал компании Rubis, специализирующейся на хранении промышленных жидких продуктов, в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 29.09.2021
29 сентября, 08:00
Что выиграет Россия от рекордных цен на газ и нефть
Стоимость топлива в Европе резко взлетела в последние недели — если в начале августа фьючерсы торговались на уровне 515 долларов за тысячу кубов, то месяц спустя они уже поднялись до 614 долларов, а к концу сентября подорожали вдвое.
Эксперты объясняют этот рост сразу несколькими факторами: низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ газа, ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на СПГ в Азии.
Рабочий на газовом хранилище в Будапеште - РИА Новости, 1920, 30.09.2021
Вчера, 01:51
Британцы предрекли драку в Европе за российский газ
 
ЭкономикаЕвропаВ миреПриродный газ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:04В Иране произошло землетрясение магнитудой 5,2
04:52СМИ: ЕС отложил торговые переговоры с Австралией из-за скандала с AUKUS
04:44Салливан встретился с вернувшимся в Вашингтон послом Франции
04:39В Приморье на поддержку семей с детьми направили 9,7 миллиарда рублей
04:33Экс-прокурора района в Хабаровске осудили на шесть лет
04:23Иск Абрамовича о клевете в книге "Люди Путина" рассмотрят в октябре
04:15Юрист напомнил дачникам о "мусорных" штрафах
04:15Я тебя породил. Иммунолог предупредил о "потомках" штамма "дельта"
03:50Клип Coldplay и BTS за первые часы посмотрели более десяти миллионов раз
03:32Росприродназор намерен проверить утилизацию приборов с опасным веществом
03:27Рубль единственный из мировых валют укрепился к доллару, сообщил эксперт
03:15Названы подходящие моменты для покупки валюты до конца года
03:13Дегтярев рассказал, когда Хабаровск сможет претендовать на проведение ВЭФ
03:02В Минфине допустили катастрофическое падение спроса на нефть в мире
03:00Россияне стали покупать загородные дома меньшей площади
03:00На Алтае открылся международный форум ученых-тюркологов
02:41Байден подписал временный бюджет США
02:23Родители прокомментировали убийство трех студенток оренбургского колледжа
02:15Эксперт рассказала, кому повысят зарплату в октябре
02:15Врач назвала запретные в пожилом возрасте продукты
Лента новостейМолния