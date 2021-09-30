https://ria.ru/20210930/gaz-1752421188.html

Британцы предрекли драку в Европе за российский газ

Британцы предрекли драку в Европе за российский газ - РИА Новости, 30.09.2021

Британцы предрекли драку в Европе за российский газ

Читатели британской газеты Daily Express высказались о риске европейских стран столкнуться с серьезными проблемами из-за дефицита газа грядущей зимой. РИА Новости, 30.09.2021

2021-09-30T01:51

2021-09-30T01:51

2021-09-30T01:51

экономика

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москва

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дмитрий песков

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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Читатели британской газеты Daily Express высказались о риске европейских стран столкнуться с серьезными проблемами из-за дефицита газа грядущей зимой.В статье издания говорится о недовольстве Украины подписанием контракта на поставку газа из Россию в Венгрию в обход страны. Автор публикации отметил, что эта ситуация отражает разгорающийся более масштабный конфликт вокруг газа в Европе, а также указал на рост беспокойства по поводу зависимости от российского голубого топлива.Некоторые пользователи разделили эту точку зрения и посчитали, что Россия намеренно "зажала Евросоюз в тиски"."Как же ловко русским удается вмешиваться в дела Евросоюза", — считает Grumpy 79.Однако другие комментаторы не согласились с обвинениями в адрес Москвы и принялись искать виновных в произошедшем у себя дома."Это чушь. ЕС не сертифицирует "Северный поток — 2", поэтому Россия не может перекачивать газ. ЕС предпочтет играть в политику, нежели позволит европейским рабочим получать дешевый газ. Молодец, Орбан (венгерский премьер Виктор Орбан. — Прим. ред.). Он работает для своих людей, а не против них, в отличии от ЕС", — отметил Mikeuk."Я венгр и поддерживаю свое правительство. Украина не имеет отношения к тому, как, когда и у кого покупать газ. Украина — плохой сосед с глупыми политиками. Они сами создали эту ситуацию, когда в 2009 году начали воровать газ из трубопровода. Они не заслуживают доверия", — высказался Hey Ho.Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил что "Газпром" выполняет все свои обязательства перед европейскими партнерами и готов продавать больше газа.Цены на газ в Европе резко выросли в последние недели. Еще месяц назад расчетная цена ближайшего фьючерса на газ по индексу TTF чуть превышала 500 долларов за тысячу кубометров, а на торгах 15 сентября стоимость фьючерса уже подскакивала до исторического рекорда выше 960 долларов за тысячу кубометров.Аналитики полагают, что это связано с низкой заполненностью европейских хранилищ. Кроме того, повышенный спрос вызван восстановлением экономики и погодными факторами, а также конкуренцией за СПГ с Азией и ограниченными поставками крупнейшего европейского поставщика — "Газпрома".

https://ria.ru/20210929/gaz-1752361042.html

https://ria.ru/20210928/gaz-1752233148.html

https://ria.ru/20210929/britaniya-1752217714.html

https://ria.ru/20210929/tseny-1752196227.html

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