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Британцы предрекли драку в Европе за российский газ
Британцы предрекли драку в Европе за российский газ - РИА Новости, 30.09.2021
Британцы предрекли драку в Европе за российский газ
Читатели британской газеты Daily Express высказались о риске европейских стран столкнуться с серьезными проблемами из-за дефицита газа грядущей зимой. РИА Новости, 30.09.2021
2021-09-30T01:51
2021-09-30T01:51
экономика
в мире
украина
венгрия
азия
москва
великобритания
дмитрий песков
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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Читатели британской газеты Daily Express высказались о риске европейских стран столкнуться с серьезными проблемами из-за дефицита газа грядущей зимой.В статье издания говорится о недовольстве Украины подписанием контракта на поставку газа из Россию в Венгрию в обход страны. Автор публикации отметил, что эта ситуация отражает разгорающийся более масштабный конфликт вокруг газа в Европе, а также указал на рост беспокойства по поводу зависимости от российского голубого топлива.Некоторые пользователи разделили эту точку зрения и посчитали, что Россия намеренно "зажала Евросоюз в тиски"."Как же ловко русским удается вмешиваться в дела Евросоюза", — считает Grumpy 79.Однако другие комментаторы не согласились с обвинениями в адрес Москвы и принялись искать виновных в произошедшем у себя дома."Это чушь. ЕС не сертифицирует "Северный поток — 2", поэтому Россия не может перекачивать газ. ЕС предпочтет играть в политику, нежели позволит европейским рабочим получать дешевый газ. Молодец, Орбан (венгерский премьер Виктор Орбан. — Прим. ред.). Он работает для своих людей, а не против них, в отличии от ЕС", — отметил Mikeuk."Я венгр и поддерживаю свое правительство. Украина не имеет отношения к тому, как, когда и у кого покупать газ. Украина — плохой сосед с глупыми политиками. Они сами создали эту ситуацию, когда в 2009 году начали воровать газ из трубопровода. Они не заслуживают доверия", — высказался Hey Ho.Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил что "Газпром" выполняет все свои обязательства перед европейскими партнерами и готов продавать больше газа.Цены на газ в Европе резко выросли в последние недели. Еще месяц назад расчетная цена ближайшего фьючерса на газ по индексу TTF чуть превышала 500 долларов за тысячу кубометров, а на торгах 15 сентября стоимость фьючерса уже подскакивала до исторического рекорда выше 960 долларов за тысячу кубометров.Аналитики полагают, что это связано с низкой заполненностью европейских хранилищ. Кроме того, повышенный спрос вызван восстановлением экономики и погодными факторами, а также конкуренцией за СПГ с Азией и ограниченными поставками крупнейшего европейского поставщика — "Газпрома".
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экономика, в мире, украина, венгрия, азия, москва, великобритания, дмитрий песков, виктор орбан, евросоюз, газпром, северный поток — 2, россия
01:51 30.09.2021
 
Британцы предрекли драку в Европе за российский газ

Читатели Daily Express: европейские страны будут драться друг с другом за российский газ

© AP Photo / Bela SzandelszkyРабочий на газовом хранилище в Будапеште
Рабочий на газовом хранилище в Будапеште - РИА Новости, 1920, 30.09.2021
© AP Photo / Bela Szandelszky
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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Читатели британской газеты Daily Express высказались о риске европейских стран столкнуться с серьезными проблемами из-за дефицита газа грядущей зимой.
В статье издания говорится о недовольстве Украины подписанием контракта на поставку газа из Россию в Венгрию в обход страны. Автор публикации отметил, что эта ситуация отражает разгорающийся более масштабный конфликт вокруг газа в Европе, а также указал на рост беспокойства по поводу зависимости от российского голубого топлива.
Некоторые пользователи разделили эту точку зрения и посчитали, что Россия намеренно "зажала Евросоюз в тиски".

"Если Евросоюз попытается выйти за рамки, русские просто уменьшат поставки газа и будут смотреть, как европейские страны начнут драться друг с другом, чтобы получить голубое топливо. Скоро граждане ЕС узнают, какие страны являются импортирующими, а кто из них гражданами второго сорта в большой европейской семье", — утверждает JohnJ.

"Как же ловко русским удается вмешиваться в дела Евросоюза", — считает Grumpy 79.
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Однако другие комментаторы не согласились с обвинениями в адрес Москвы и принялись искать виновных в произошедшем у себя дома.

"Россия выполняет все свои контракты в Европе, Россия никогда не поставляла газ в больших объемах в Англию, максимум это был один процент от всего потребления, поэтому о причинах происходящего нужно спросить правительство и премьер-министра Бориса Джонсона, а не винить в ошибках руководства Россию. Никто не запрещает покупать газ в других странах, помимо России", — подчеркнул Grazi.

"Это чушь. ЕС не сертифицирует "Северный поток — 2", поэтому Россия не может перекачивать газ. ЕС предпочтет играть в политику, нежели позволит европейским рабочим получать дешевый газ. Молодец, Орбан (венгерский премьер Виктор Орбан. — Прим. ред.). Он работает для своих людей, а не против них, в отличии от ЕС", — отметил Mikeuk.
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"Я венгр и поддерживаю свое правительство. Украина не имеет отношения к тому, как, когда и у кого покупать газ. Украина — плохой сосед с глупыми политиками. Они сами создали эту ситуацию, когда в 2009 году начали воровать газ из трубопровода. Они не заслуживают доверия", — высказался Hey Ho.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил что "Газпром" выполняет все свои обязательства перед европейскими партнерами и готов продавать больше газа.
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Аналитики полагают, что это связано с низкой заполненностью европейских хранилищ. Кроме того, повышенный спрос вызван восстановлением экономики и погодными факторами, а также конкуренцией за СПГ с Азией и ограниченными поставками крупнейшего европейского поставщика — "Газпрома".
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