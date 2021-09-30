https://ria.ru/20210930/fsb-1752583866.html

ФСБ утвердила данные, за намеренную передачу которых можно стать иноагентом

ФСБ утвердила данные, за намеренную передачу которых можно стать иноагентом - РИА Новости, 30.09.2021

ФСБ утвердила данные, за намеренную передачу которых можно стать иноагентом

ФСБ России утвердила перечень сведений в области военной и военно-технической деятельности РФ, не относящихся к гостайне, но которые, будучи переданы другим... РИА Новости, 30.09.2021

2021-09-30T22:50

2021-09-30T22:50

2021-09-30T23:36

безопасность

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

россия

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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. ФСБ России утвердила перечень сведений в области военной и военно-технической деятельности РФ, не относящихся к гостайне, но которые, будучи переданы другим государствам или иностранцами, могут использоваться против безопасности России, а лица, целенаправленно собирающие такие данные для зарубежного заказчика, могут быть признаны иностранными агентами.Приказ ФСБ об утверждении этого перечня опубликован в четверг на официальном портале нормативных актов. Проект приказа был опубликован в июле нынешнего года.Перечень состоит из 60 пунктов. В него, в частности, попали сведения об оценках и прогнозах развития военно-политической и стратегической обстановки; информация о дислокации Вооруженных сил РФ и подразделений силовых структур; данные о морально-психологическом климате в российской армии; сведения о методах боевой подготовки военнослужащих.Также в перечне - информация о результатах научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по созданию и модернизации образцов вооружения, военной и специальной техники; данные о применении квантовых технологий и искусственного интеллекта при создании нового оружия и спецтехники (за исключением сведений, содержащихся в открытом доступе); сведения о работе центров государственной системы обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак; данные об импорте продукции двойного назначения, применяемой, в том числе, в целях обеспечения обороны и безопасности РФ.Большая часть перечня касается "Роскосмоса". Как следует из документа, к сведениям, не подпадающим под категорию государственной тайны, относится информация о финансовом состоянии "Роскосмоса" и финансово-экономические прогнозы развития, сведения о проблемах, в том числе финансово-экономических, приводящих к сдерживанию развития космической госкорпорации.Помимо этого, в список включены сведения о техническом состоянии космических ракет и наземной инфраструктуры, а также планы по их разработке. Также значатся данные о разработке и внедрении в космической технике инноваций и технологий нового поколения, в том числе на новых физических принципах, сведения о внедрении космических технологий в интересах обороны и безопасности страны, сведения о развитии ядерной энергетики, включая создание межорбитальных буксиров.Приказ ФСБ подготовлен, в том числе, в соответствии с частью 1 статьи 2.1 федерального закона "О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации" (так называемый "закон об иноагентах").Согласно статье, человек может быть признан иноагентом, если он в России в интересах иностранного государства, международной или иностранной организации, иностранных граждан или лиц без гражданства целенаправленно (под давлением, за деньги или какую-либо помощь) собирает сведения в области военной и военно-технической деятельности России, и которые при их получении иностранным источником могут быть использованы против безопасности РФ (при отсутствии признаков преступлений, предусмотренных статьями 275 (измена Родине) и 276 (шпионаж) Уголовного кодекса Российской Федерации). В соответствии с частью 2 той же статьи 2.1, человек, деятельность которого подпадает под указанные признаки, обязано подать заявление о включении себя в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.

https://ria.ru/20210930/inoagenty-1752477430.html

https://ria.ru/20210922/matvienko-1751306266.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

безопасность, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия