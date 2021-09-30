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Большая стройка: китайский гигант готов обвалить мировую экономику
Большая стройка: китайский гигант готов обвалить мировую экономику - РИА Новости, 30.09.2021
Большая стройка: китайский гигант готов обвалить мировую экономику
Крупнейший китайский девелопер на пороге дефолта. Если через месяц компания не рассчитается с долгами, азиатский рынок недвижимости может рухнуть. Власти... РИА Новости, 30.09.2021
2021-09-30T08:00
2021-09-30T11:23
экономика
гуанчжоу
китай
lehman brothers
гонконгская фондовая биржа
россия
сюй цзяинь
evergrande
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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости, Наталья Дембинская. Крупнейший китайский девелопер на пороге дефолта. Если через месяц компания не рассчитается с долгами, азиатский рынок недвижимости может рухнуть. Власти пытаются успокоить инвесторов, но те слабо верят в позитивный исход. Evergrande уже называют вторым Lehman Brothers. Способен ли застройщик обвалить мировую экономику и запустить новый кризис — в материале РИА Новости.Жилье, свиньи, футболИзвестие о возможном банкротстве системно значимой для КНР компании всколыхнуло мировые рынки. Сначала упали индексы Китая и Гонконга, затем — американские и европейские площадки. Инвесторы распродают акции. Гигант с долговыми обязательствами на 300 миллиардов долларов не в состоянии расплатиться.Evergrande Group — многопрофильный инвестиционный холдинг. В компании со штаб-квартирой в Шэньчжэне на юге Китая около 200 тысяч сотрудников. На ее огромных стройках занято почти четыре миллиона человек. У холдинга больше тысячи проектов в 280 городах.Фирму основал миллиардер Сюй Цзяинь, некогда самый богатый человек страны. В 2009-м Evergrande Real Estate Group вышла на Гонконгскую фондовую биржу, став крупнейшим материковым оператором недвижимости в Гонконге по рыночной стоимости. Затем компания приступила к активной диверсификации бизнеса.Инвестировали в электромобили, спортивные и тематические парки, сельское хозяйство, в том числе животноводство. В 2010-м приобрели футбольный клуб "Гуанчжоу", переименовав его в Guangzhou Evergrande. Потратив миллиарды долларов на иностранных игроков.Откуда долгиАгрессивное расширение на заемные средства обернулось долговым кризисом. Как отмечает Мэтти Бекинк, директор по Китаю Economist Intelligence Unit, компания слишком "далеко отошла от основной деятельности и чересчур много занимала, чтобы финансировать все проекты".Долговая экспансия привлекла внимание Народного банка Китая еще в 2018-м. Регулятор назвал Evergrande одним из немногих финансовых конгломератов, создающих системные риски. Распорядились оздоровить ситуацию. В марте 2020-го холдинг сообщил, что планирует сокращать долг на 23,3 миллиарда долларов в год. Этого не произошло.Стоимость акций гиганта за год упала на три четверти, корпоративную империю распродают по частям. Доверие клиентов подорвано из-за многочисленных недостроев: китайцы годами ждут от Evergrande обещанного жилья. Застройщик во всем винит пандемию. Но партнеры подают иски, а инвесторы требуют вернуть деньги.В шаге от дефолтаДвадцать третьего сентября надо было погасить проценты на сумму 83 миллиона долларов по долларовым облигациям на два миллиарда. Инвесторы не дождались ни платежей, ни объяснений. Если Evergrande не перечислит средства в течение месяца, будет объявлен дефолт.Как сообщала The Wall Street Journal со ссылкой на источники, китайские власти попросили органы местного самоуправления подготовиться. Придется искать государственных и частных застройщиков, которые возьмутся за недострой. Еще одна рекомендация — создать "группы по контролю за общественным недовольством и массовыми инцидентами".Evergrande уже сравнивают с Lehman Brothers, чей крах в 2008-м спровоцировал мировой финансовый кризис. Компанию считают крупнейшим в Азии эмитентом "мусорных" облигаций, и ее скрытая задолженность может намного превышать официальную. Сильно развитая теневая банковская система (объемом 13 триллионов долларов) позволяет эффективно скрывать даже очень значительные "плохие долги".Таких, как Evergrande, относят к "серым носорогам". Они слишком крупные и вовлеченные в финансовую систему страны, поэтому правительство заинтересовано в их выживании. Единственный вариант спасения — вмешательство государства. Возможно, реструктуризация.Разные вещиИ все же последствия от краха Evergrande, скорее всего, будут несопоставимы с падением Lehman Brothers. С одной стороны, проблемы застройщика угрожают целой отрасли. Но Народный банк уже закачал 17 миллиардов долларов в банковскую систему страны.Есть и другие обнадеживающие факторы."Это девелопер, располагающий физическими активами (землей, незаконченными строительными объектами). Lehman погубили высокорискованные производные финансовые инструменты. Паника фактически обнулила его активы, чего нельзя сказать об Evergrande. Земля, даже с учетом возможной просадки, останется в цене и в конечном счете может быть выкуплена государством", — пояснил РИА Новости Константин Рыбаков, советник правления банка "Зенит".Он указывает на высокую вовлеченность государства в местный рынок недвижимости. Правительство скорее пойдет на дефолт конкретного застройщика, нежели на повышение социальной напряженности из-за недостроя. Поэтому строительные проекты Evergrande вряд ли ждет крах."К тому же речь идет о долге 300 миллиардов долларов, что вдвое меньше, чем у Lehman. Да и сама компания находится на периферии мировой финансовой системы", — добавляет Евгений Шатов из Capital Lab.Первый пошелТолько за первое полугодие 25 китайских компаний объявили дефолт — почти на десять миллиардов долларов. Причем на 5,6 миллиарда — государственные организации.Когда тринадцать лет назад разразился финансовый кризис, Пекин отреагировал расширением кредитования. Нынешний корпоративный долг КНР — почти 150 процентов ВВП.Ради программы "Сделано в Китае — 2025" китайцы массово приобретали западные компании, получая доступ к новейшим технологиям. Для этого активно занимали. Набирать кредиты позволил как раз теневой банкинг, разросшийся до угрожающих масштабов.Таким образом, Evergrande — это лишь микрокосм пузыря на рынке недвижимости Китая. Но если он рванет, мировой экономике придется действительно несладко.В ближайшие два года китайским компаниям предстоит погасить или рефинансировать долги на 2,14 триллиона долларов. Это на 60 процентов больше, чем в предыдущий такой же период.От местных компаний, в первую очередь государственных, требуют научиться не занимать. Народный банк рекомендовал ограничить инвестиции в финансовые продукты с рейтингом ниже "AA" по национальной шкале — а это долговые обязательства слабых провинций. Власти объясняют: кампания по сокращению заемных средств нацелена на воспитание корпоративной дисциплины и трансформацию национального кредитного рынка объемом 17 триллионов долларов. Однако затеяли ее, как видно по истории с Evergrande, слишком поздно.
https://realty.ria.ru/20210929/evergrande-1752258282.html
https://realty.ria.ru/20210929/evergrande-1752257350.html
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экономика, гуанчжоу, китай, lehman brothers , гонконгская фондовая биржа, россия, сюй цзяинь, evergrande
08:00 30.09.2021 (обновлено: 11:23 30.09.2021)
 

Большая стройка: китайский гигант готов обвалить мировую экономику

© REUTERS / Aly SongМужчины проезжают на велосипедах мимо строительных площадок возле штаб-квартиры China Evergrande Group в Шэньчжэне, провинция Гуандун, Китай
Мужчины проезжают на велосипедах мимо строительных площадок возле штаб-квартиры China Evergrande Group в Шэньчжэне, провинция Гуандун, Китай - РИА Новости, 1920, 30.09.2021
© REUTERS / Aly Song
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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости, Наталья Дембинская. Крупнейший китайский девелопер на пороге дефолта. Если через месяц компания не рассчитается с долгами, азиатский рынок недвижимости может рухнуть. Власти пытаются успокоить инвесторов, но те слабо верят в позитивный исход. Evergrande уже называют вторым Lehman Brothers. Способен ли застройщик обвалить мировую экономику и запустить новый кризис — в материале РИА Новости.

Жилье, свиньи, футбол

Известие о возможном банкротстве системно значимой для КНР компании всколыхнуло мировые рынки. Сначала упали индексы Китая и Гонконга, затем — американские и европейские площадки. Инвесторы распродают акции. Гигант с долговыми обязательствами на 300 миллиардов долларов не в состоянии расплатиться.
Evergrande Group — многопрофильный инвестиционный холдинг. В компании со штаб-квартирой в Шэньчжэне на юге Китая около 200 тысяч сотрудников. На ее огромных стройках занято почти четыре миллиона человек. У холдинга больше тысячи проектов в 280 городах.
Логотип агентства Fitch Ratings - РИА Новости, 1920, 29.09.2021
29 сентября, 09:47
Fitch понизило рейтинг Evergrande до "C"
Фирму основал миллиардер Сюй Цзяинь, некогда самый богатый человек страны. В 2009-м Evergrande Real Estate Group вышла на Гонконгскую фондовую биржу, став крупнейшим материковым оператором недвижимости в Гонконге по рыночной стоимости. Затем компания приступила к активной диверсификации бизнеса.
Инвестировали в электромобили, спортивные и тематические парки, сельское хозяйство, в том числе животноводство. В 2010-м приобрели футбольный клуб "Гуанчжоу", переименовав его в Guangzhou Evergrande. Потратив миллиарды долларов на иностранных игроков.

Откуда долги

Агрессивное расширение на заемные средства обернулось долговым кризисом. Как отмечает Мэтти Бекинк, директор по Китаю Economist Intelligence Unit, компания слишком "далеко отошла от основной деятельности и чересчур много занимала, чтобы финансировать все проекты".

Во многом виноваты и власти. Китайские банки безоглядно выдавали Evergrande кредиты, полагаясь на репутацию основателя, Сюй Цзяиня, входящего в Народный политический консультативный совет при руководстве страны. Но холдинг активно подпитывался и в теневом секторе, на который в КНР приходится почти 40% непогашенных займов.

© REUTERS / Aly SongСтроительная площадка футбольного стадиона, разработанного China Evergrande Group, в Гуанчжоу
Строительная площадка футбольного стадиона, разработанного China Evergrande Group, в Гуанчжоу - РИА Новости, 1920, 29.09.2021
© REUTERS / Aly Song
Строительная площадка футбольного стадиона, разработанного China Evergrande Group, в Гуанчжоу
Долговая экспансия привлекла внимание Народного банка Китая еще в 2018-м. Регулятор назвал Evergrande одним из немногих финансовых конгломератов, создающих системные риски. Распорядились оздоровить ситуацию. В марте 2020-го холдинг сообщил, что планирует сокращать долг на 23,3 миллиарда долларов в год. Этого не произошло.
Стоимость акций гиганта за год упала на три четверти, корпоративную империю распродают по частям. Доверие клиентов подорвано из-за многочисленных недостроев: китайцы годами ждут от Evergrande обещанного жилья. Застройщик во всем винит пандемию. Но партнеры подают иски, а инвесторы требуют вернуть деньги.

В шаге от дефолта

Двадцать третьего сентября надо было погасить проценты на сумму 83 миллиона долларов по долларовым облигациям на два миллиарда. Инвесторы не дождались ни платежей, ни объяснений. Если Evergrande не перечислит средства в течение месяца, будет объявлен дефолт.
Как сообщала The Wall Street Journal со ссылкой на источники, китайские власти попросили органы местного самоуправления подготовиться. Придется искать государственных и частных застройщиков, которые возьмутся за недострой. Еще одна рекомендация — создать "группы по контролю за общественным недовольством и массовыми инцидентами".

От дефолта Evergrande пострадают сотни банков, десятки тысяч поставщиков и инвесторов. Ударная волна выйдет далеко за пределы китайской экономики.

© AP Photo / Ng Han GuanИнвесторы в окружении полиции на входе в штаб-квартиру девелопера недвижимости Evergrande Group
Инвесторы в окружении полиции на входе в штаб-квартиру девелопера недвижимости Evergrande Group - РИА Новости, 1920, 29.09.2021
© AP Photo / Ng Han Guan
Инвесторы в окружении полиции на входе в штаб-квартиру девелопера недвижимости Evergrande Group
Evergrande уже сравнивают с Lehman Brothers, чей крах в 2008-м спровоцировал мировой финансовый кризис. Компанию считают крупнейшим в Азии эмитентом "мусорных" облигаций, и ее скрытая задолженность может намного превышать официальную. Сильно развитая теневая банковская система (объемом 13 триллионов долларов) позволяет эффективно скрывать даже очень значительные "плохие долги".
Таких, как Evergrande, относят к "серым носорогам". Они слишком крупные и вовлеченные в финансовую систему страны, поэтому правительство заинтересовано в их выживании. Единственный вариант спасения — вмешательство государства. Возможно, реструктуризация.

Разные вещи

И все же последствия от краха Evergrande, скорее всего, будут несопоставимы с падением Lehman Brothers. С одной стороны, проблемы застройщика угрожают целой отрасли. Но Народный банк уже закачал 17 миллиардов долларов в банковскую систему страны.

"Пекин осознает, что провал Evergrande серьезно подорвет доверие к китайскому рынку недвижимости стоимостью 60 триллионов долларов — это около 20% валового внутреннего продукта и 62% благосостояния домохозяйств", — указывает Евгений Шатов, партнер Capital Lab.

Есть и другие обнадеживающие факторы.
© AP Photo / Andy WongСемья идет мимо карты, на которой показаны проекты развития Evergrande Group
Семья идет мимо карты, на которой показаны проекты развития Evergrande Group - РИА Новости, 1920, 29.09.2021
© AP Photo / Andy Wong
Семья идет мимо карты, на которой показаны проекты развития Evergrande Group
"Это девелопер, располагающий физическими активами (землей, незаконченными строительными объектами). Lehman погубили высокорискованные производные финансовые инструменты. Паника фактически обнулила его активы, чего нельзя сказать об Evergrande. Земля, даже с учетом возможной просадки, останется в цене и в конечном счете может быть выкуплена государством", — пояснил РИА Новости Константин Рыбаков, советник правления банка "Зенит".
Он указывает на высокую вовлеченность государства в местный рынок недвижимости. Правительство скорее пойдет на дефолт конкретного застройщика, нежели на повышение социальной напряженности из-за недостроя. Поэтому строительные проекты Evergrande вряд ли ждет крах.
"К тому же речь идет о долге 300 миллиардов долларов, что вдвое меньше, чем у Lehman. Да и сама компания находится на периферии мировой финансовой системы", — добавляет Евгений Шатов из Capital Lab.

Но замедление китайской экономики, 30% ВВП которой обеспечивают строительство и смежные отрасли, неизбежно. Пострадают экспортеры в Латинской Америке и поставщики в Азиатско-Тихоокеанском регионе. И поскольку Китай — один из крупнейших мировых потребителей, рискуют обвалиться сырьевые рынки. Это ударит и по России.

Рубли и юани - РИА Новости, 1920, 29.09.2021
29 сентября, 09:40
Evergrande продаст акции Shengjing Bank на $1,5 миллиарда

Первый пошел

Только за первое полугодие 25 китайских компаний объявили дефолт — почти на десять миллиардов долларов. Причем на 5,6 миллиарда — государственные организации.
Когда тринадцать лет назад разразился финансовый кризис, Пекин отреагировал расширением кредитования. Нынешний корпоративный долг КНР — почти 150 процентов ВВП.
Ради программы "Сделано в Китае — 2025" китайцы массово приобретали западные компании, получая доступ к новейшим технологиям. Для этого активно занимали. Набирать кредиты позволил как раз теневой банкинг, разросшийся до угрожающих масштабов.
Таким образом, Evergrande — это лишь микрокосм пузыря на рынке недвижимости Китая. Но если он рванет, мировой экономике придется действительно несладко.
В ближайшие два года китайским компаниям предстоит погасить или рефинансировать долги на 2,14 триллиона долларов. Это на 60 процентов больше, чем в предыдущий такой же период.
От местных компаний, в первую очередь государственных, требуют научиться не занимать. Народный банк рекомендовал ограничить инвестиции в финансовые продукты с рейтингом ниже "AA" по национальной шкале — а это долговые обязательства слабых провинций. Власти объясняют: кампания по сокращению заемных средств нацелена на воспитание корпоративной дисциплины и трансформацию национального кредитного рынка объемом 17 триллионов долларов. Однако затеяли ее, как видно по истории с Evergrande, слишком поздно.
 
ЭкономикаГуанчжоуКитайLehman BrothersГонконгская фондовая биржаРоссияСюй ЦзяиньEvergrande
 
 
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