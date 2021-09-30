https://ria.ru/20210930/evergrande-1752329834.html

Большая стройка: китайский гигант готов обвалить мировую экономику

Большая стройка: китайский гигант готов обвалить мировую экономику - РИА Новости, 30.09.2021

Большая стройка: китайский гигант готов обвалить мировую экономику

Крупнейший китайский девелопер на пороге дефолта. Если через месяц компания не рассчитается с долгами, азиатский рынок недвижимости может рухнуть. Власти... РИА Новости, 30.09.2021

2021-09-30T08:00

2021-09-30T08:00

2021-09-30T11:23

экономика

гуанчжоу

китай

lehman brothers

гонконгская фондовая биржа

россия

сюй цзяинь

evergrande

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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости, Наталья Дембинская. Крупнейший китайский девелопер на пороге дефолта. Если через месяц компания не рассчитается с долгами, азиатский рынок недвижимости может рухнуть. Власти пытаются успокоить инвесторов, но те слабо верят в позитивный исход. Evergrande уже называют вторым Lehman Brothers. Способен ли застройщик обвалить мировую экономику и запустить новый кризис — в материале РИА Новости.Жилье, свиньи, футболИзвестие о возможном банкротстве системно значимой для КНР компании всколыхнуло мировые рынки. Сначала упали индексы Китая и Гонконга, затем — американские и европейские площадки. Инвесторы распродают акции. Гигант с долговыми обязательствами на 300 миллиардов долларов не в состоянии расплатиться.Evergrande Group — многопрофильный инвестиционный холдинг. В компании со штаб-квартирой в Шэньчжэне на юге Китая около 200 тысяч сотрудников. На ее огромных стройках занято почти четыре миллиона человек. У холдинга больше тысячи проектов в 280 городах.Фирму основал миллиардер Сюй Цзяинь, некогда самый богатый человек страны. В 2009-м Evergrande Real Estate Group вышла на Гонконгскую фондовую биржу, став крупнейшим материковым оператором недвижимости в Гонконге по рыночной стоимости. Затем компания приступила к активной диверсификации бизнеса.Инвестировали в электромобили, спортивные и тематические парки, сельское хозяйство, в том числе животноводство. В 2010-м приобрели футбольный клуб "Гуанчжоу", переименовав его в Guangzhou Evergrande. Потратив миллиарды долларов на иностранных игроков.Откуда долгиАгрессивное расширение на заемные средства обернулось долговым кризисом. Как отмечает Мэтти Бекинк, директор по Китаю Economist Intelligence Unit, компания слишком "далеко отошла от основной деятельности и чересчур много занимала, чтобы финансировать все проекты".Долговая экспансия привлекла внимание Народного банка Китая еще в 2018-м. Регулятор назвал Evergrande одним из немногих финансовых конгломератов, создающих системные риски. Распорядились оздоровить ситуацию. В марте 2020-го холдинг сообщил, что планирует сокращать долг на 23,3 миллиарда долларов в год. Этого не произошло.Стоимость акций гиганта за год упала на три четверти, корпоративную империю распродают по частям. Доверие клиентов подорвано из-за многочисленных недостроев: китайцы годами ждут от Evergrande обещанного жилья. Застройщик во всем винит пандемию. Но партнеры подают иски, а инвесторы требуют вернуть деньги.В шаге от дефолтаДвадцать третьего сентября надо было погасить проценты на сумму 83 миллиона долларов по долларовым облигациям на два миллиарда. Инвесторы не дождались ни платежей, ни объяснений. Если Evergrande не перечислит средства в течение месяца, будет объявлен дефолт.Как сообщала The Wall Street Journal со ссылкой на источники, китайские власти попросили органы местного самоуправления подготовиться. Придется искать государственных и частных застройщиков, которые возьмутся за недострой. Еще одна рекомендация — создать "группы по контролю за общественным недовольством и массовыми инцидентами".Evergrande уже сравнивают с Lehman Brothers, чей крах в 2008-м спровоцировал мировой финансовый кризис. Компанию считают крупнейшим в Азии эмитентом "мусорных" облигаций, и ее скрытая задолженность может намного превышать официальную. Сильно развитая теневая банковская система (объемом 13 триллионов долларов) позволяет эффективно скрывать даже очень значительные "плохие долги".Таких, как Evergrande, относят к "серым носорогам". Они слишком крупные и вовлеченные в финансовую систему страны, поэтому правительство заинтересовано в их выживании. Единственный вариант спасения — вмешательство государства. Возможно, реструктуризация.Разные вещиИ все же последствия от краха Evergrande, скорее всего, будут несопоставимы с падением Lehman Brothers. С одной стороны, проблемы застройщика угрожают целой отрасли. Но Народный банк уже закачал 17 миллиардов долларов в банковскую систему страны.Есть и другие обнадеживающие факторы."Это девелопер, располагающий физическими активами (землей, незаконченными строительными объектами). Lehman погубили высокорискованные производные финансовые инструменты. Паника фактически обнулила его активы, чего нельзя сказать об Evergrande. Земля, даже с учетом возможной просадки, останется в цене и в конечном счете может быть выкуплена государством", — пояснил РИА Новости Константин Рыбаков, советник правления банка "Зенит".Он указывает на высокую вовлеченность государства в местный рынок недвижимости. Правительство скорее пойдет на дефолт конкретного застройщика, нежели на повышение социальной напряженности из-за недостроя. Поэтому строительные проекты Evergrande вряд ли ждет крах."К тому же речь идет о долге 300 миллиардов долларов, что вдвое меньше, чем у Lehman. Да и сама компания находится на периферии мировой финансовой системы", — добавляет Евгений Шатов из Capital Lab.Первый пошелТолько за первое полугодие 25 китайских компаний объявили дефолт — почти на десять миллиардов долларов. Причем на 5,6 миллиарда — государственные организации.Когда тринадцать лет назад разразился финансовый кризис, Пекин отреагировал расширением кредитования. Нынешний корпоративный долг КНР — почти 150 процентов ВВП.Ради программы "Сделано в Китае — 2025" китайцы массово приобретали западные компании, получая доступ к новейшим технологиям. Для этого активно занимали. Набирать кредиты позволил как раз теневой банкинг, разросшийся до угрожающих масштабов.Таким образом, Evergrande — это лишь микрокосм пузыря на рынке недвижимости Китая. Но если он рванет, мировой экономике придется действительно несладко.В ближайшие два года китайским компаниям предстоит погасить или рефинансировать долги на 2,14 триллиона долларов. Это на 60 процентов больше, чем в предыдущий такой же период.От местных компаний, в первую очередь государственных, требуют научиться не занимать. Народный банк рекомендовал ограничить инвестиции в финансовые продукты с рейтингом ниже "AA" по национальной шкале — а это долговые обязательства слабых провинций. Власти объясняют: кампания по сокращению заемных средств нацелена на воспитание корпоративной дисциплины и трансформацию национального кредитного рынка объемом 17 триллионов долларов. Однако затеяли ее, как видно по истории с Evergrande, слишком поздно.

https://realty.ria.ru/20210929/evergrande-1752258282.html

https://realty.ria.ru/20210929/evergrande-1752257350.html

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китай

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, гуанчжоу, китай, lehman brothers , гонконгская фондовая биржа, россия, сюй цзяинь, evergrande