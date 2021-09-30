https://ria.ru/20210930/epivakkorona-1752453871.html
Инфекционист Роспотребнадзора рассказал об эффективности "ЭпиВакКороны"
Инфекционист Роспотребнадзора рассказал об эффективности "ЭпиВакКороны" - РИА Новости, 30.09.2021
Инфекционист Роспотребнадзора рассказал об эффективности "ЭпиВакКороны"
Эффективность вакцины от COVID-19 "ЭпиВакКорона" у различных слоев населения составляет около 90%, заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ... РИА Новости, 30.09.2021
2021-09-30T11:37
2021-09-30T11:37
2021-09-30T13:56
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор"
россия
александр горелов
вакцина "эпиваккорона"
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Эффективность вакцины от COVID-19 "ЭпиВакКорона" у различных слоев населения составляет около 90%, заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.Он отметил, что в целом в России привито от коронавируса уже около 50 миллионов человек.Сейчас в РФ зарегистрированы пять вакцин от COVID-19. Первая из них - "Спутник V", созданная Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи при поддержке РФПИ, - широко применяется для массовой иммунизации, ее одобрили в 70 странах. Россиянам также доступны "ЭпиВакКорона" от новосибирского центра "Вектор" и "КовиВак" от центра имени Чумакова РАН.Для ревакцинации рекомендован "Спутник Лайт" - облегченная версия "Спутника V", предполагающая однократное введение препарата. Кроме того, недавно Минздрав зарегистрировал "ЭпиВакКорону-Н" – в ней то же действующее вещество, что и в "ЭпиВакКороне", но синтезируются они по-разному.
https://ria.ru/20210703/epivakkorona-1739440399.html
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общество, здоровье - общество, государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор", россия, александр горелов, вакцина "эпиваккорона"
11:37 30.09.2021 (обновлено: 13:56 30.09.2021)
Инфекционист Роспотребнадзора рассказал об эффективности "ЭпиВакКороны"
Инфекционист Роспотребнадзора Горелов: эффективность "ЭпиВакКороны" составляет 90%