https://ria.ru/20210930/energiya-1752555861.html

В Евросоюзе обсудят рост цен на энергию

В Евросоюзе обсудят рост цен на энергию - РИА Новости, 30.09.2021

В Евросоюзе обсудят рост цен на энергию

Высокие цены на энергию серьезно давят на покупательную способность жителей Евросоюза, руководство ЕС должно подумать, как смягчить ситуацию, заявил журналистам РИА Новости, 30.09.2021

2021-09-30T18:58

2021-09-30T18:58

2021-09-30T19:08

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БРЮССЕЛЬ, 30 сен - РИА Новости, Мария Князева. Высокие цены на энергию серьезно давят на покупательную способность жителей Евросоюза, руководство ЕС должно подумать, как смягчить ситуацию, заявил журналистам пресс-секретарь главы Евросовета Баренд Лейтс."Текущее повышение цен происходит во время продолжающегося восстановления от пандемии COVID-19, которая нанесла серьезный ущерб нашей экономике и обществу. Высокие цены на энергию создают серьезное давление на покупательную способность наших граждан. Многие семьи все еще ощущают последствия пандемии. В краткосрочной перспективе нам необходимо сосредоточить внимание на насущных проблемах наших домашних хозяйств, промышленности и малых и средних предприятий. Это, прежде всего, ответственность государств-членов ЕС. Но нам нужно обсудить, чем может помочь Евросоюз", - сказал он.В среднесрочной и долгосрочной перспективах ЕС необходимо продолжать значительно увеличивать инвестиции в инновации и чистую энергию, сказал Лейтс."Нынешняя ситуация еще раз подчеркивает важность определения амбициозного и реалистичного пути к достижению наших коллективных климатических целей на 2030 и 2050 годы", - подчеркнул он.Председатель Евросовета Шарль Мишель включил в повестку дня саммита глав государств Евросоюза, который пройдет 21-22 октября, вопрос роста цен на энергию, отметил Лейтс.Стоимость фьючерсов на газ в Европе достигла нового рекордного значения в четверг, превышав 1150 долларов за тысячу кубометров. Как отмечали ранее эксперты, рост цен на фьючерсы на газ в Европе связан с несколькими факторами: низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ газа (ПХГ), ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на СПГ в Азии.Оптовые цены на электроэнергию в Европе поднимались в сентябре до новых максимумов. Однако влияние этих цен на стоимость энергии для потребителей в различных странах ЕС не одинакова из-за разных схем ее определения.

https://radiosputnik.ria.ru/20210930/krizis-1752546750.html

https://ria.ru/20210930/ugol-1752456498.html

https://ria.ru/20210930/gaz-1752421188.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, евросоюз, евросовет, европа, шарль мишель