https://ria.ru/20210930/energetika-1752446601.html

Онлайн-конференция о последствиях роста цен на энергоносители

Онлайн-конференция о последствиях роста цен на энергоносители - РИА Новости, 30.09.2021

Онлайн-конференция о последствиях роста цен на энергоносители

4 октября в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция о последствиях роста цен на энергоносители.

2021-09-30T11:08

2021-09-30T11:08

2021-09-30T11:08

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Задать вопросУчастники:- научный руководитель департамента мировой экономики факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Леонид ГРИГОРЬЕВ;- директор Центра энергетических исследований Института проблем ценообразования и регулирования естественных монополий НИУ ВШЭ, руководитель отдела исследования энергетического комплекса мира и России Института энергетических исследований РАН Вячеслав КУЛАГИН;- президент, главный директор по экономическому направлению Института энергетики и финансов Марсель САЛИХОВ;- главный директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей ГРОМОВ.28 сентября цена на газ в Европе впервые в истории поднялась выше 1000 долларов за 1000 кубометров и продолжает обновлять рекорды. Подорожанию способствует целый ряд причин: погодные условия, сокращение поставок СПГ, недостаток газа в хранилищах в преддверии отопительного сезона, а также спекулятивный фактор. Высокий уровень цен оказывает давление на промышленные предприятия, которые вынуждены массово сокращать производство. Наряду со странами ЕС крупнейшим импортером энергоносителей является Китай, где энергетический кризис затронул не только промышленность, но и домохозяйства.Какие последствия будет иметь сокращение производств? Может ли падение спроса сбалансировать цены на энергоносители? Как сложившаяся ситуация отразится на российской экономике?Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на FacebookОбращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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