https://ria.ru/20210930/eminem-1752443752.html

Эминем выложил в Сеть фрагмент своего трека к фильму "Веном 2"

Эминем выложил в Сеть фрагмент своего трека к фильму "Веном 2" - РИА Новости, 30.09.2021

Эминем выложил в Сеть фрагмент своего трека к фильму "Веном 2"

Рэпер Эминем (Маршалл Брюс Мэтерс III) разместил в соцсетях фрагмент из своего предстоящего трека, который прозвучит в фильме "Веном 2: Да будет Карнаж". РИА Новости, 30.09.2021

2021-09-30T13:34

2021-09-30T13:34

2021-09-30T13:34

культура

маршалл брюс мэтерс (эминем)

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том харди (эдвард харди)

мишель уильямс

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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Рэпер Эминем (Маршалл Брюс Мэтерс III) разместил в соцсетях фрагмент из своего предстоящего трека, который прозвучит в фильме "Веном 2: Да будет Карнаж".В восемнадцатисекундном тизере появляется логотип названия фильма, который трансформируется в имена авторов трека. Вместе с Эминемом над песней работали певица Скайлар Грей, а также рэперы Polo G (Таурус Бартлетт) и Mozzy (Тимоти Паттерсон).Знаменитый хип-хоп исполнитель писал музыку и для первой части боевика, которая вышла в 2018 году. Песня Эминема "Kamikaze" звучала во время финальных титров. Ожидается, что релиз полной версии нового трека состоится 1 октября. Тогда же, как давно предполагают поклонники, выйдет и новый альбом Эминема. Но официального объявления хип-хоп исполнитель не делал. "Веном 2" вышел в российских кинотеатрах в этот четверг. Один из самых ожидаемых и масштабных фильмов года снял Энди Серкис, а главные роли исполнили Том Харди, Вуди Харрельсон, Мишель Уильямс, Джонатан Кимбл Симмонс и другие.

https://ria.ru/20210929/kino-1752140598.html

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