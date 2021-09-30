https://ria.ru/20210930/eminem-1752443752.html
Эминем выложил в Сеть фрагмент своего трека к фильму "Веном 2"
Эминем выложил в Сеть фрагмент своего трека к фильму "Веном 2" - РИА Новости, 30.09.2021
Эминем выложил в Сеть фрагмент своего трека к фильму "Веном 2"
Рэпер Эминем (Маршалл Брюс Мэтерс III) разместил в соцсетях фрагмент из своего предстоящего трека, который прозвучит в фильме "Веном 2: Да будет Карнаж". РИА Новости, 30.09.2021
2021-09-30T13:34
2021-09-30T13:34
2021-09-30T13:34
культура
маршалл брюс мэтерс (эминем)
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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Рэпер Эминем (Маршалл Брюс Мэтерс III) разместил в соцсетях фрагмент из своего предстоящего трека, который прозвучит в фильме "Веном 2: Да будет Карнаж".В восемнадцатисекундном тизере появляется логотип названия фильма, который трансформируется в имена авторов трека. Вместе с Эминемом над песней работали певица Скайлар Грей, а также рэперы Polo G (Таурус Бартлетт) и Mozzy (Тимоти Паттерсон).Знаменитый хип-хоп исполнитель писал музыку и для первой части боевика, которая вышла в 2018 году. Песня Эминема "Kamikaze" звучала во время финальных титров. Ожидается, что релиз полной версии нового трека состоится 1 октября. Тогда же, как давно предполагают поклонники, выйдет и новый альбом Эминема. Но официального объявления хип-хоп исполнитель не делал. "Веном 2" вышел в российских кинотеатрах в этот четверг. Один из самых ожидаемых и масштабных фильмов года снял Энди Серкис, а главные роли исполнили Том Харди, Вуди Харрельсон, Мишель Уильямс, Джонатан Кимбл Симмонс и другие.
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маршалл брюс мэтерс (эминем), новости культуры, кино и сериалы, что посмотреть , том харди (эдвард харди), мишель уильямс
Эминем выложил в Сеть фрагмент своего трека к фильму "Веном 2"
Рэпер Эминем опубликовал в соцсетях фрагмент своей песни к блокбастеру Marvel "Веном 2"
МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Рэпер Эминем (Маршалл Брюс Мэтерс III) разместил в соцсетях фрагмент из своего предстоящего трека, который прозвучит в фильме "Веном 2: Да будет Карнаж".
В восемнадцатисекундном тизере появляется логотип названия фильма, который трансформируется в имена авторов трека. Вместе с Эминемом над песней работали певица Скайлар Грей, а также рэперы Polo G (Таурус Бартлетт) и Mozzy (Тимоти Паттерсон).
Знаменитый хип-хоп исполнитель писал музыку и для первой части боевика, которая вышла в 2018 году. Песня Эминема "Kamikaze" звучала во время финальных титров.
Ожидается, что релиз полной версии нового трека состоится 1 октября. Тогда же, как давно предполагают
поклонники, выйдет и новый альбом Эминема. Но официального объявления хип-хоп исполнитель не делал.
"Веном 2" вышел в российских кинотеатрах в этот четверг. Один из самых ожидаемых и масштабных фильмов года снял Энди Серкис, а главные роли исполнили Том Харди, Вуди Харрельсон, Мишель Уильямс, Джонатан Кимбл Симмонс и другие.