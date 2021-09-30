https://ria.ru/20210930/doshirak-1752502206.html
В Красноярске предупредили о риске дефицита "Дошираков"
В Красноярске предупредили о риске дефицита "Дошираков" - РИА Новости, 30.09.2021
В Красноярске предупредили о риске дефицита "Дошираков"
Крупные торговые сети Красноярска получили уведомления от производителя лапши "Доширак" о возможном уменьшении поставок до конца года, в крупных торговых сетях... РИА Новости, 30.09.2021
2021-09-30T15:25
2021-09-30T15:25
2021-09-30T15:42
экономика
продукты
еда
красноярск
рязань
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/26727/05/267270548_0:273:3000:1961_1920x0_80_0_0_0fc689dd990fd15b9a15068003dc8d47.jpg
КРАСНОЯРСК, 30 сен - РИА Новости. Крупные торговые сети Красноярска получили уведомления от производителя лапши "Доширак" о возможном уменьшении поставок до конца года, в крупных торговых сетях дефицита продуктов быстрого приготовления не ожидают.Ранее некоторые СМИ и Telegram-каналы сообщили о возможном грядущем дефиците лапши в магазинах города. По их данным, это может быть связано с приостановкой деятельности завода в Рязани."Действительно, производители лапши "Доширак" предупредили нас о том, что по техническим причинам на заводе остановили производственные линии. Поставки лапши этой марки в течение несколько месяцев будут осуществляться не в полном объеме. Возобновить полноценные отгрузки товара производители обещают к концу года. Но есть и альтернатива. В ассортименте наших магазинов представлено большое количество лапши других товарных марок, как российских, так и зарубежных", - сообщили РИА Новости в красноярском холдинге "Командор".В торговой сети "Гастрономы "Красный Яр" РИА Новости также подтвердили, что получили уведомительное письмо от производителя о возможных перебоях с поставками, но в сети не видят проблемы с дефицитом быстрорастворимых продуктов. "Мы не видим никаких проблем. У нас достаточно серьезный запас этой продукции... У нас на полках есть как минимум три-четыре альтернативных производителя", - рассказала пиар-директор группы компаний "Красный Яр" Таисия Голубева.В маленьких магазинах "у дома" и на рынках товар с полок не пропал. Продавцы отмечают, что пока никакого покупательского ажиотажа нет.
https://ria.ru/20210923/produkt-1751345553.html
https://ria.ru/20200902/lapsha-1576543314.html
красноярск
рязань
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/26727/05/267270548_239:0:2906:2000_1920x0_80_0_0_cecf6e8782b0368d0b9d132a3a1be63c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, продукты, еда, красноярск, рязань
15:25 30.09.2021 (обновлено: 15:42 30.09.2021)
В Красноярске предупредили о риске дефицита "Дошираков"
Торговые сети Красноярска предупредили об уменьшении поставок "Дошираков"
КРАСНОЯРСК, 30 сен - РИА Новости.
Крупные торговые сети Красноярска
получили уведомления от производителя лапши "Доширак" о возможном уменьшении поставок до конца года, в крупных торговых сетях дефицита продуктов быстрого приготовления не ожидают.
Ранее некоторые СМИ и Telegram-каналы сообщили о возможном грядущем дефиците лапши в магазинах города. По их данным, это может быть связано с приостановкой деятельности завода в Рязани
.
"Действительно, производители лапши "Доширак" предупредили нас о том, что по техническим причинам на заводе остановили производственные линии. Поставки лапши этой марки в течение несколько месяцев будут осуществляться не в полном объеме. Возобновить полноценные отгрузки товара производители обещают к концу года. Но есть и альтернатива. В ассортименте наших магазинов представлено большое количество лапши других товарных марок, как российских, так и зарубежных", - сообщили РИА Новости в красноярском холдинге "Командор".
В торговой сети "Гастрономы "Красный Яр" РИА Новости также подтвердили, что получили уведомительное письмо от производителя о возможных перебоях с поставками, но в сети не видят проблемы с дефицитом быстрорастворимых продуктов. "Мы не видим никаких проблем. У нас достаточно серьезный запас этой продукции... У нас на полках есть как минимум три-четыре альтернативных производителя", - рассказала пиар-директор группы компаний "Красный Яр" Таисия Голубева.
В маленьких магазинах "у дома" и на рынках товар с полок не пропал. Продавцы отмечают, что пока никакого покупательского ажиотажа нет.