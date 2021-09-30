Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210930/doshirak-1752502206.html
В Красноярске предупредили о риске дефицита "Дошираков"
В Красноярске предупредили о риске дефицита "Дошираков" - РИА Новости, 30.09.2021
В Красноярске предупредили о риске дефицита "Дошираков"
Крупные торговые сети Красноярска получили уведомления от производителя лапши "Доширак" о возможном уменьшении поставок до конца года, в крупных торговых сетях... РИА Новости, 30.09.2021
2021-09-30T15:25
2021-09-30T15:42
экономика
продукты
еда
красноярск
рязань
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/26727/05/267270548_0:273:3000:1961_1920x0_80_0_0_0fc689dd990fd15b9a15068003dc8d47.jpg
КРАСНОЯРСК, 30 сен - РИА Новости. Крупные торговые сети Красноярска получили уведомления от производителя лапши "Доширак" о возможном уменьшении поставок до конца года, в крупных торговых сетях дефицита продуктов быстрого приготовления не ожидают.Ранее некоторые СМИ и Telegram-каналы сообщили о возможном грядущем дефиците лапши в магазинах города. По их данным, это может быть связано с приостановкой деятельности завода в Рязани."Действительно, производители лапши "Доширак" предупредили нас о том, что по техническим причинам на заводе остановили производственные линии. Поставки лапши этой марки в течение несколько месяцев будут осуществляться не в полном объеме. Возобновить полноценные отгрузки товара производители обещают к концу года. Но есть и альтернатива. В ассортименте наших магазинов представлено большое количество лапши других товарных марок, как российских, так и зарубежных", - сообщили РИА Новости в красноярском холдинге "Командор".В торговой сети "Гастрономы "Красный Яр" РИА Новости также подтвердили, что получили уведомительное письмо от производителя о возможных перебоях с поставками, но в сети не видят проблемы с дефицитом быстрорастворимых продуктов. "Мы не видим никаких проблем. У нас достаточно серьезный запас этой продукции... У нас на полках есть как минимум три-четыре альтернативных производителя", - рассказала пиар-директор группы компаний "Красный Яр" Таисия Голубева.В маленьких магазинах "у дома" и на рынках товар с полок не пропал. Продавцы отмечают, что пока никакого покупательского ажиотажа нет.
https://ria.ru/20210923/produkt-1751345553.html
https://ria.ru/20200902/lapsha-1576543314.html
красноярск
рязань
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/26727/05/267270548_239:0:2906:2000_1920x0_80_0_0_cecf6e8782b0368d0b9d132a3a1be63c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
экономика, продукты, еда, красноярск, рязань
15:25 30.09.2021 (обновлено: 15:42 30.09.2021)
 
В Красноярске предупредили о риске дефицита "Дошираков"

Торговые сети Красноярска предупредили об уменьшении поставок "Дошираков"

© РИА Новости / Антон ДенисовБыстрое питание
Быстрое питание - РИА Новости, 1920, 30.09.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 30 сен - РИА Новости. Крупные торговые сети Красноярска получили уведомления от производителя лапши "Доширак" о возможном уменьшении поставок до конца года, в крупных торговых сетях дефицита продуктов быстрого приготовления не ожидают.
Ранее некоторые СМИ и Telegram-каналы сообщили о возможном грядущем дефиците лапши в магазинах города. По их данным, это может быть связано с приостановкой деятельности завода в Рязани.
Полка с макаронными изделиями - РИА Новости, 1920, 23.09.2021
23 сентября, 08:00
Подорожает самый любимый в России продукт
"Действительно, производители лапши "Доширак" предупредили нас о том, что по техническим причинам на заводе остановили производственные линии. Поставки лапши этой марки в течение несколько месяцев будут осуществляться не в полном объеме. Возобновить полноценные отгрузки товара производители обещают к концу года. Но есть и альтернатива. В ассортименте наших магазинов представлено большое количество лапши других товарных марок, как российских, так и зарубежных", - сообщили РИА Новости в красноярском холдинге "Командор".
В торговой сети "Гастрономы "Красный Яр" РИА Новости также подтвердили, что получили уведомительное письмо от производителя о возможных перебоях с поставками, но в сети не видят проблемы с дефицитом быстрорастворимых продуктов. "Мы не видим никаких проблем. У нас достаточно серьезный запас этой продукции... У нас на полках есть как минимум три-четыре альтернативных производителя", - рассказала пиар-директор группы компаний "Красный Яр" Таисия Голубева.
В маленьких магазинах "у дома" и на рынках товар с полок не пропал. Продавцы отмечают, что пока никакого покупательского ажиотажа нет.
Лапша из экологически чистых якутских продуктов - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
2 сентября 2020, 10:00
Экологически чистая и вкусная: как в Якутии сделали свою "быструю лапшу"
 
ЭкономикаПродуктыЕдаКрасноярскРязань
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:04В Иране произошло землетрясение магнитудой 5,2
04:52СМИ: ЕС отложил торговые переговоры с Австралией из-за скандала с AUKUS
04:44Салливан встретился с вернувшимся в Вашингтон послом Франции
04:39В Приморье на поддержку семей с детьми направили 9,7 миллиарда рублей
04:33Экс-прокурора района в Хабаровске осудили на шесть лет
04:23Иск Абрамовича о клевете в книге "Люди Путина" рассмотрят в октябре
04:15Юрист напомнил дачникам о "мусорных" штрафах
04:15Я тебя породил. Иммунолог предупредил о "потомках" штамма "дельта"
03:50Клип Coldplay и BTS за первые часы посмотрели более десяти миллионов раз
03:32Росприродназор намерен проверить утилизацию приборов с опасным веществом
03:27Рубль единственный из мировых валют укрепился к доллару, сообщил эксперт
03:15Названы подходящие моменты для покупки валюты до конца года
03:13Дегтярев рассказал, когда Хабаровск сможет претендовать на проведение ВЭФ
03:02В Минфине допустили катастрофическое падение спроса на нефть в мире
03:00Россияне стали покупать загородные дома меньшей площади
03:00На Алтае открылся международный форум ученых-тюркологов
02:41Байден подписал временный бюджет США
02:23Родители прокомментировали убийство трех студенток оренбургского колледжа
02:15Эксперт рассказала, кому повысят зарплату в октябре
02:15Врач назвала запретные в пожилом возрасте продукты
Лента новостейМолния