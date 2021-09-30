https://ria.ru/20210930/doshirak-1752502206.html

В Красноярске предупредили о риске дефицита "Дошираков"

В Красноярске предупредили о риске дефицита "Дошираков" - РИА Новости, 30.09.2021

В Красноярске предупредили о риске дефицита "Дошираков"

Крупные торговые сети Красноярска получили уведомления от производителя лапши "Доширак" о возможном уменьшении поставок до конца года, в крупных торговых сетях... РИА Новости, 30.09.2021

2021-09-30T15:25

2021-09-30T15:25

2021-09-30T15:42

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КРАСНОЯРСК, 30 сен - РИА Новости. Крупные торговые сети Красноярска получили уведомления от производителя лапши "Доширак" о возможном уменьшении поставок до конца года, в крупных торговых сетях дефицита продуктов быстрого приготовления не ожидают.Ранее некоторые СМИ и Telegram-каналы сообщили о возможном грядущем дефиците лапши в магазинах города. По их данным, это может быть связано с приостановкой деятельности завода в Рязани."Действительно, производители лапши "Доширак" предупредили нас о том, что по техническим причинам на заводе остановили производственные линии. Поставки лапши этой марки в течение несколько месяцев будут осуществляться не в полном объеме. Возобновить полноценные отгрузки товара производители обещают к концу года. Но есть и альтернатива. В ассортименте наших магазинов представлено большое количество лапши других товарных марок, как российских, так и зарубежных", - сообщили РИА Новости в красноярском холдинге "Командор".В торговой сети "Гастрономы "Красный Яр" РИА Новости также подтвердили, что получили уведомительное письмо от производителя о возможных перебоях с поставками, но в сети не видят проблемы с дефицитом быстрорастворимых продуктов. "Мы не видим никаких проблем. У нас достаточно серьезный запас этой продукции... У нас на полках есть как минимум три-четыре альтернативных производителя", - рассказала пиар-директор группы компаний "Красный Яр" Таисия Голубева.В маленьких магазинах "у дома" и на рынках товар с полок не пропал. Продавцы отмечают, что пока никакого покупательского ажиотажа нет.

https://ria.ru/20210923/produkt-1751345553.html

https://ria.ru/20200902/lapsha-1576543314.html

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экономика, продукты, еда, красноярск, рязань