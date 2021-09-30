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Религия
https://ria.ru/20210930/dokument-1752515458.html
Архиерейский собор РПЦ не будет рассматривать вызвавший споры документ
Архиерейский собор РПЦ не будет рассматривать вызвавший споры документ - РИА Новости, 30.09.2021
Архиерейский собор РПЦ не будет рассматривать вызвавший споры документ
Проект документа "Отношение Русской православной церкви к экстракорпоральному оплодотворению", который был встречен критикой в обществе и Церкви, не будет... РИА Новости, 30.09.2021
2021-09-30T16:21
2021-09-30T16:26
религия
русская православная церковь
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Проект документа "Отношение Русской православной церкви к экстракорпоральному оплодотворению", который был встречен критикой в обществе и Церкви, не будет выноситься на утверждение Архиерейским собором, который запланирован на ноябрь, сообщил РИА Новости председатель Синодальной комиссии по биоэтике епископ Петергофский Силуан.Документ, который конкретизирует позицию Церкви по ЭКО, выраженную около 20 лет назад в "Основах социальной концепции РПЦ", подготовили в ходе заседаний Межсоборного присутствия РПЦ. Проект носит рекомендательный характер, утверждать его предполагалось на Архиерейском соборе РПЦ. Он был представлен на церковных ресурсах и встретил критику среди светской и церковной аудитории."На Архиерейский собор разработанный ранее документ по ЭКО выноситься не будет. Но на собор вынесут документ "О неприкосновенности человеческой жизни с момента зачатия" (о том, что жизнь человека начинается с момента зачатия и он уже обладает базовыми правами – ред.), разработанный комиссией межсоборного присутствия. По этому вопросу позиция церкви не поменялась, это учение нашей Церкви, которое было ясно всегда. Но возникали некоторые причины, чтобы церковь еще раз об этом заявила, но не пространно, а конкретным документом", - рассказал РИА Новости епископ Силуан.Позже он заявил журналистам, что в отношении проблематики экстракорпорального оплодотворения в комиссии хотят "получить хотя бы внутри церковного сообщества консенсус и надеются на плодотворную дискуссию". По его словам, замечания, высказанные к документу по ЭКО, показали, что "эта тема очень сложная" и единый документ пока быть выработан не может."Мы хотим избежать ситуации, когда документы выносятся на обсуждение, а общество даже не понимает, зачем Церковь так быстро реагирует на общественный вызов. Если еще научное сообщество не выработало однозначного мнения, и государство молчит, зачем Церковь заявляет свою однозначную позицию", - заключил глава комиссии.
https://ria.ru/20210513/eko-1732105169.html
https://ria.ru/20200923/eko-1577656076.html
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русская православная церковь
16:21 30.09.2021 (обновлено: 16:26 30.09.2021)
 

Архиерейский собор РПЦ не будет рассматривать вызвавший споры документ

© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкЗаключительное торжественное заседание Архиерейского собора Русской православной церкви при участии глав и делегаций Поместных православных церквей в храме Христа Спасителя в Москве. 2 декабря 2017
Заключительное торжественное заседание Архиерейского собора Русской православной церкви при участии глав и делегаций Поместных православных церквей в храме Христа Спасителя в Москве. 2 декабря 2017 - РИА Новости, 1920, 30.09.2021
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Проект документа "Отношение Русской православной церкви к экстракорпоральному оплодотворению", который был встречен критикой в обществе и Церкви, не будет выноситься на утверждение Архиерейским собором, который запланирован на ноябрь, сообщил РИА Новости председатель Синодальной комиссии по биоэтике епископ Петергофский Силуан.
Документ, который конкретизирует позицию Церкви по ЭКО, выраженную около 20 лет назад в "Основах социальной концепции РПЦ", подготовили в ходе заседаний Межсоборного присутствия РПЦ. Проект носит рекомендательный характер, утверждать его предполагалось на Архиерейском соборе РПЦ. Он был представлен на церковных ресурсах и встретил критику среди светской и церковной аудитории.
Круглый стол по биоэтике, орнанизованный РПЦ и Фондом Конрада Аденауэра в Пятигорске - РИА Новости, 1920, 13.05.2021
13 мая, 12:30Религия
В РПЦ разгорелся спор о греховности ЭКО
"На Архиерейский собор разработанный ранее документ по ЭКО выноситься не будет. Но на собор вынесут документ "О неприкосновенности человеческой жизни с момента зачатия" (о том, что жизнь человека начинается с момента зачатия и он уже обладает базовыми правами – ред.), разработанный комиссией межсоборного присутствия. По этому вопросу позиция церкви не поменялась, это учение нашей Церкви, которое было ясно всегда. Но возникали некоторые причины, чтобы церковь еще раз об этом заявила, но не пространно, а конкретным документом", - рассказал РИА Новости епископ Силуан.
Позже он заявил журналистам, что в отношении проблематики экстракорпорального оплодотворения в комиссии хотят "получить хотя бы внутри церковного сообщества консенсус и надеются на плодотворную дискуссию". По его словам, замечания, высказанные к документу по ЭКО, показали, что "эта тема очень сложная" и единый документ пока быть выработан не может.
"Мы хотим избежать ситуации, когда документы выносятся на обсуждение, а общество даже не понимает, зачем Церковь так быстро реагирует на общественный вызов. Если еще научное сообщество не выработало однозначного мнения, и государство молчит, зачем Церковь заявляет свою однозначную позицию", - заключил глава комиссии.
Заседание Священного Синода Русской Православной Церкви - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
23 сентября 2020, 14:03Религия
Патриаршая комиссия выступила против корректировки позиции РПЦ по ЭКО
 
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