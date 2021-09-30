https://ria.ru/20210930/dokument-1752515458.html

Архиерейский собор РПЦ не будет рассматривать вызвавший споры документ

Архиерейский собор РПЦ не будет рассматривать вызвавший споры документ - РИА Новости, 30.09.2021

Архиерейский собор РПЦ не будет рассматривать вызвавший споры документ

Проект документа "Отношение Русской православной церкви к экстракорпоральному оплодотворению", который был встречен критикой в обществе и Церкви, не будет... РИА Новости, 30.09.2021

2021-09-30T16:21

2021-09-30T16:21

2021-09-30T16:26

религия

русская православная церковь

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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Проект документа "Отношение Русской православной церкви к экстракорпоральному оплодотворению", который был встречен критикой в обществе и Церкви, не будет выноситься на утверждение Архиерейским собором, который запланирован на ноябрь, сообщил РИА Новости председатель Синодальной комиссии по биоэтике епископ Петергофский Силуан.Документ, который конкретизирует позицию Церкви по ЭКО, выраженную около 20 лет назад в "Основах социальной концепции РПЦ", подготовили в ходе заседаний Межсоборного присутствия РПЦ. Проект носит рекомендательный характер, утверждать его предполагалось на Архиерейском соборе РПЦ. Он был представлен на церковных ресурсах и встретил критику среди светской и церковной аудитории."На Архиерейский собор разработанный ранее документ по ЭКО выноситься не будет. Но на собор вынесут документ "О неприкосновенности человеческой жизни с момента зачатия" (о том, что жизнь человека начинается с момента зачатия и он уже обладает базовыми правами – ред.), разработанный комиссией межсоборного присутствия. По этому вопросу позиция церкви не поменялась, это учение нашей Церкви, которое было ясно всегда. Но возникали некоторые причины, чтобы церковь еще раз об этом заявила, но не пространно, а конкретным документом", - рассказал РИА Новости епископ Силуан.Позже он заявил журналистам, что в отношении проблематики экстракорпорального оплодотворения в комиссии хотят "получить хотя бы внутри церковного сообщества консенсус и надеются на плодотворную дискуссию". По его словам, замечания, высказанные к документу по ЭКО, показали, что "эта тема очень сложная" и единый документ пока быть выработан не может."Мы хотим избежать ситуации, когда документы выносятся на обсуждение, а общество даже не понимает, зачем Церковь так быстро реагирует на общественный вызов. Если еще научное сообщество не выработало однозначного мнения, и государство молчит, зачем Церковь заявляет свою однозначную позицию", - заключил глава комиссии.

https://ria.ru/20210513/eko-1732105169.html

https://ria.ru/20200923/eko-1577656076.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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русская православная церковь