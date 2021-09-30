https://ria.ru/20210930/dobrokhotov-1752459906.html

Главреда The Insider* объявили в розыск

Главреда The Insider* объявили в розыск - РИА Новости, 30.09.2021

Главреда The Insider* объявили в розыск

В отношении главного редактора издания The Insider* Романа Доброхотова возбуждено уголовное дело о незаконном пресечении границы, в квартире его родителей и... РИА Новости, 30.09.2021

2021-09-30T12:05

2021-09-30T12:05

2021-09-30T17:32

россия

the insider

общество

журналистика

роман доброхотов

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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. В отношении главного редактора издания The Insider* Романа Доброхотова возбуждено уголовное дело о незаконном пресечении границы, в квартире его родителей и супруги идут обыски, сообщила РИА Новости адвокат журналиста Юлия Кузнецова."Обыски проходят в квартире родителей Романа и его супруги в рамках дела по статье 322 УК РФ о незаконном пересечении границ", - сказала собеседница агентства.Она добавила, что в рамках этого дела "Доброхотов 23 сентября объявлен в розыск".По ч.1. ст. 322 УК РФ (пересечение госграницы РФ без действительных документов или надлежащим образом оформленного разрешения) установлено наказание в виде штрафа до 200 тысяч рублей, либо принудительные работы или лишение свободы на срок до двух лет.В конце июля к Доброхотову уже приходили правоохранители. Источник в правоохранительных органах рассказал РИА Новости, что дело возбуждено столичной полицией 26 апреля по статье 128.1 УК РФ "Клевета". Жертвой клеветы, по версии следствия, стал нидерландский журналист Макс ван дер Верфф – The Insider* писал, что Минобороны РФ якобы "сливает" через него информацию о сбитом в Донбассе Boeing рейса MH17.Ван дер Верфф, комментируя РИА Новости обыски у Доброхотова по делу о клевете, заявлял, что ждет извинений и опровержения. Он также сказал, что в Нидерландах против него организована кампания, однако прямых угроз он не получал. Доброхотов после допроса остался в статусе свидетеля.* СМИ, выполняющее функции иноагента

https://ria.ru/20210729/rabota-1743434157.html

https://ria.ru/20210929/inoagenty-1752370672.html

https://ria.ru/20210928/rozysk-1752196099.html

россия

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2021

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россия, the insider, общество, журналистика, роман доброхотов