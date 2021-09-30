12:05 30.09.2021 (обновлено: 17:32 30.09.2021)
Главреда The Insider* объявили в розыск
Против главреда The Insider* Доброхотова возбудили дело о незаконном пересечении границы
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. В отношении главного редактора издания The Insider* Романа Доброхотова возбуждено уголовное дело о незаконном пресечении границы, в квартире его родителей и супруги идут обыски, сообщила РИА Новости адвокат журналиста Юлия Кузнецова.
"Обыски проходят в квартире родителей Романа и его супруги в рамках дела по статье 322 УК РФ о незаконном пересечении границ", - сказала собеседница агентства.
Она добавила, что в рамках этого дела "Доброхотов 23 сентября объявлен в розыск".
По ч.1. ст. 322 УК РФ (пересечение госграницы РФ без действительных документов или надлежащим образом оформленного разрешения) установлено наказание в виде штрафа до 200 тысяч рублей, либо принудительные работы или лишение свободы на срок до двух лет.
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В конце июля к Доброхотову уже приходили правоохранители. Источник в правоохранительных органах рассказал РИА Новости, что дело возбуждено столичной полицией 26 апреля по статье 128.1 УК РФ "Клевета". Жертвой клеветы, по версии следствия, стал нидерландский журналист Макс ван дер Верфф – The Insider* писал, что Минобороны РФ якобы "сливает" через него информацию о сбитом в Донбассе Boeing рейса MH17.
Ван дер Верфф, комментируя РИА Новости обыски у Доброхотова по делу о клевете, заявлял, что ждет извинений и опровержения. Он также сказал, что в Нидерландах против него организована кампания, однако прямых угроз он не получал. Доброхотов после допроса остался в статусе свидетеля.
* СМИ, выполняющее функции иноагента
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