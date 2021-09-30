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Пушилин вручил паспорт ДНР пианистке Валентине Лисице
Пушилин вручил паспорт ДНР пианистке Валентине Лисице - РИА Новости, 30.09.2021
Пушилин вручил паспорт ДНР пианистке Валентине Лисице
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин вручил паспорт гражданина ДНР пианистке Валентине Лисице, отметив, что своей музыкой она... РИА Новости, 30.09.2021
2021-09-30T15:10
2021-09-30T15:11
в мире
общество
донецк (донецкая область)
денис пушилин
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 30 сен - РИА Новости. Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин вручил паспорт гражданина ДНР пианистке Валентине Лисице, отметив, что своей музыкой она поддерживает жителей республики и борется за мир в Донбассе, говорится в сообщении, распространенном пресс-службой Пушилина.По информации из открытых источников в интернете, Лисица - американская пианистка украинского происхождения. Она неоднократно давала сольные выступления в Донецке, не только на сценах концертных залов, но и под открытым небом."В четверг, 30 сентября, глава Донецкой народной республики Денис Пушилин вручил паспорт гражданина ДНР всемирно известной пианистке Валентине Лисице", - говорится в тексте сообщения.Пушилин отметил поддержку жителей ДНР, которую Лисица оказывает своим вниманием и выступлениями."Я рад Вас приветствовать снова в республике. Вы давно уже с нами и поддерживаете жителей республики. Вы боретесь за мир в Донбассе своим особенным оружием, которым владеете в совершенстве, – музыкой. Мы очень благодарны вам за это. И если рассуждать, кто такой гражданин государства, – это тот, кто трудится на его благо. С этой позиции Вы давно уже гражданин", – сказал Пушилин.В свою очередь Лисица выразила свою благодарность и отметила важность данного события.
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в мире, общество, донецк (донецкая область), денис пушилин, донецкая народная республика
15:10 30.09.2021 (обновлено: 15:11 30.09.2021)
 
Пушилин вручил паспорт ДНР пианистке Валентине Лисице

Пушилин вручил паспорт гражданина ДНР американской пианистке Валентине Лисице

© AFP 2021 / Andrew CowieПианистка Валентина Лисица
Пианистка Валентина Лисица - РИА Новости, 1920, 30.09.2021
© AFP 2021 / Andrew Cowie
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ДОНЕЦК, 30 сен - РИА Новости. Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин вручил паспорт гражданина ДНР пианистке Валентине Лисице, отметив, что своей музыкой она поддерживает жителей республики и борется за мир в Донбассе, говорится в сообщении, распространенном пресс-службой Пушилина.
По информации из открытых источников в интернете, Лисица - американская пианистка украинского происхождения. Она неоднократно давала сольные выступления в Донецке, не только на сценах концертных залов, но и под открытым небом.
Президент байк-клуба Ночные волки Александр Залдастанов - РИА Новости, 1920, 16.09.2021
16 сентября, 12:49
Глава мотоклуба "Ночные волки" получил паспорт ДНР
"В четверг, 30 сентября, глава Донецкой народной республики Денис Пушилин вручил паспорт гражданина ДНР всемирно известной пианистке Валентине Лисице", - говорится в тексте сообщения.
Пушилин отметил поддержку жителей ДНР, которую Лисица оказывает своим вниманием и выступлениями.
"Я рад Вас приветствовать снова в республике. Вы давно уже с нами и поддерживаете жителей республики. Вы боретесь за мир в Донбассе своим особенным оружием, которым владеете в совершенстве, – музыкой. Мы очень благодарны вам за это. И если рассуждать, кто такой гражданин государства, – это тот, кто трудится на его благо. С этой позиции Вы давно уже гражданин", – сказал Пушилин.
Это гражданская война – американская пианистка Лисица о конфликте в Донбассе
3 июня 2015, 13:23Культура
Это гражданская война – американская пианистка Лисица о конфликте в ДонбассеАмериканская пианистка украинского происхождения Валентина Лисица дала концерт в посольстве РФ в Канаде и рассказала о своем отношении к конфликту на востоке Украины.
В свою очередь Лисица выразила свою благодарность и отметила важность данного события.
"Я пианист, я музыкант, я выхожу на сцену тысячи раз. Но я волнуюсь сегодня как никогда. Для меня это настолько волнительный день – стать частичкой народа Донбасса. Я буду с этого момента представлять Донецкую Народную Республику на мировой сцене. И в беде, и в радости наши судьбы отныне будут вместе. Я очень этим горжусь. Очень признательна Вам лично и всему народу Донбасса. Спасибо за доверие!" - сказала Лисица.
 
В миреОбществоДонецк (Донецкая область)Денис ПушилинДонецкая Народная Республика
 
 
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