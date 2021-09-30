https://ria.ru/20210930/dnr-1752498508.html

Пушилин вручил паспорт ДНР пианистке Валентине Лисице

Пушилин вручил паспорт ДНР пианистке Валентине Лисице - РИА Новости, 30.09.2021

Пушилин вручил паспорт ДНР пианистке Валентине Лисице

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин вручил паспорт гражданина ДНР пианистке Валентине Лисице, отметив, что своей музыкой она... РИА Новости, 30.09.2021

2021-09-30T15:10

2021-09-30T15:10

2021-09-30T15:11

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донецк (донецкая область)

денис пушилин

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 30 сен - РИА Новости. Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин вручил паспорт гражданина ДНР пианистке Валентине Лисице, отметив, что своей музыкой она поддерживает жителей республики и борется за мир в Донбассе, говорится в сообщении, распространенном пресс-службой Пушилина.По информации из открытых источников в интернете, Лисица - американская пианистка украинского происхождения. Она неоднократно давала сольные выступления в Донецке, не только на сценах концертных залов, но и под открытым небом."В четверг, 30 сентября, глава Донецкой народной республики Денис Пушилин вручил паспорт гражданина ДНР всемирно известной пианистке Валентине Лисице", - говорится в тексте сообщения.Пушилин отметил поддержку жителей ДНР, которую Лисица оказывает своим вниманием и выступлениями."Я рад Вас приветствовать снова в республике. Вы давно уже с нами и поддерживаете жителей республики. Вы боретесь за мир в Донбассе своим особенным оружием, которым владеете в совершенстве, – музыкой. Мы очень благодарны вам за это. И если рассуждать, кто такой гражданин государства, – это тот, кто трудится на его благо. С этой позиции Вы давно уже гражданин", – сказал Пушилин.В свою очередь Лисица выразила свою благодарность и отметила важность данного события.

https://ria.ru/20210916/dnr-1750311530.html

https://ria.ru/20150603/1067932190.html

донецк (донецкая область)

донецкая народная республика

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в мире, общество, донецк (донецкая область), денис пушилин, донецкая народная республика