15:10 30.09.2021 (обновлено: 15:11 30.09.2021)
Пушилин вручил паспорт ДНР пианистке Валентине Лисице
Пушилин вручил паспорт гражданина ДНР американской пианистке Валентине Лисице
ДОНЕЦК, 30 сен - РИА Новости. Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин вручил паспорт гражданина ДНР пианистке Валентине Лисице, отметив, что своей музыкой она поддерживает жителей республики и борется за мир в Донбассе, говорится в сообщении, распространенном пресс-службой Пушилина.
По информации из открытых источников в интернете, Лисица - американская пианистка украинского происхождения. Она неоднократно давала сольные выступления в Донецке, не только на сценах концертных залов, но и под открытым небом.
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"В четверг, 30 сентября, глава Донецкой народной республики Денис Пушилин вручил паспорт гражданина ДНР всемирно известной пианистке Валентине Лисице", - говорится в тексте сообщения.
Пушилин отметил поддержку жителей ДНР, которую Лисица оказывает своим вниманием и выступлениями.
"Я рад Вас приветствовать снова в республике. Вы давно уже с нами и поддерживаете жителей республики. Вы боретесь за мир в Донбассе своим особенным оружием, которым владеете в совершенстве, – музыкой. Мы очень благодарны вам за это. И если рассуждать, кто такой гражданин государства, – это тот, кто трудится на его благо. С этой позиции Вы давно уже гражданин", – сказал Пушилин.
В свою очередь Лисица выразила свою благодарность и отметила важность данного события.
"Я пианист, я музыкант, я выхожу на сцену тысячи раз. Но я волнуюсь сегодня как никогда. Для меня это настолько волнительный день – стать частичкой народа Донбасса. Я буду с этого момента представлять Донецкую Народную Республику на мировой сцене. И в беде, и в радости наши судьбы отныне будут вместе. Я очень этим горжусь. Очень признательна Вам лично и всему народу Донбасса. Спасибо за доверие!" - сказала Лисица.