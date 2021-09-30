https://ria.ru/20210930/devochka-1752573323.html
Девятилетнюю студентку МГУ захотели отчислить
Отец девятилетней студентки МГУ заявил об угрозе ее отчисления - РИА Новости, 30.09.2021
Девятилетнюю студентку МГУ захотели отчислить
Девятилетнюю студентку МГУ Алису Теплякову грозятся отчислить из-за посещаемости, заявил отец девочки Евгений в беседе с "Лентой.ру". РИА Новости, 30.09.2021
2021-09-30T20:57
2021-09-30T20:57
2021-09-30T22:26
общество
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россия
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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Девятилетнюю студентку МГУ Алису Теплякову грозятся отчислить из-за посещаемости, заявил отец девочки Евгений в беседе с "Лентой.ру".По его словам, ряд преподавателей и сотрудников учебного заведения отказываются выстраивать взаимодействие с семьей в индивидуальном порядке, а также помогать Тепляковой досрочно завершить обучение."Ничего вам не будем давать, вы не можете уйти вперед, мы вам не позволим, мы вам не дадим контактов ничьих, мы не будем отвечать на ваши вопросы. Вы будете сидеть вот тут, и мы будем вас оценивать. У вас будет контроль посещаемости, у вас будут проблемы, мы вас отчислим за непосещаемость", — привел он слова педагогов, при этом отказавшись назвать их имена.Отец Тепляковой также выразил негодование из-за того, что некоторые представители университета не намерены выделять время и средства, чтобы решать сложности, связанные с обучением девочки. По его мнению, университету следует поступиться формальностями и закрыть глаза на посещаемость в ее случае.Евгений также добавил, что руководство факультета психологии не видит необходимости в ее отчислении.Москвичка Алиса Теплякова сдала ЕГЭ по русскому языку, профильной математике, биологии и информатике в восемь лет. Сейчас она приступила к занятиям на факультете психологии МГУ, куда смогла поступить на платной основе.
https://ria.ru/20210923/vunderkind-1751533531.html
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общество, мгу имени м. в. ломоносова, россия
20:57 30.09.2021 (обновлено: 22:26 30.09.2021)
Отец девятилетней студентки МГУ заявил об угрозе ее отчисления
Отец девятилетней студентки МГУ Евгений Тепляков заявил об угрозе отчисления
МОСКВА, 30 сен — РИА Новости.
Девятилетнюю студентку МГУ
Алису Теплякову грозятся отчислить из-за посещаемости, заявил отец девочки Евгений в беседе с "Лентой.ру"
.
По его словам, ряд преподавателей и сотрудников учебного заведения отказываются выстраивать взаимодействие с семьей в индивидуальном порядке, а также помогать Тепляковой досрочно завершить обучение.
"Ничего вам не будем давать, вы не можете уйти вперед, мы вам не позволим, мы вам не дадим контактов ничьих, мы не будем отвечать на ваши вопросы. Вы будете сидеть вот тут, и мы будем вас оценивать. У вас будет контроль посещаемости, у вас будут проблемы, мы вас отчислим за непосещаемость", — привел он слова педагогов, при этом отказавшись назвать их имена.
Отец Тепляковой также выразил негодование из-за того, что некоторые представители университета не намерены выделять время и средства, чтобы решать сложности, связанные с обучением девочки. По его мнению, университету следует поступиться формальностями и закрыть глаза на посещаемость в ее случае.
Евгений также добавил, что руководство факультета психологии не видит необходимости в ее отчислении.
Москвичка Алиса Теплякова сдала ЕГЭ по русскому языку, профильной математике, биологии и информатике в восемь лет. Сейчас она приступила к занятиям на факультете психологии МГУ, куда смогла поступить на платной основе.