https://ria.ru/20210930/devochka-1752573323.html

Девятилетнюю студентку МГУ захотели отчислить

Отец девятилетней студентки МГУ заявил об угрозе ее отчисления - РИА Новости, 30.09.2021

Девятилетнюю студентку МГУ захотели отчислить

Девятилетнюю студентку МГУ Алису Теплякову грозятся отчислить из-за посещаемости, заявил отец девочки Евгений в беседе с "Лентой.ру". РИА Новости, 30.09.2021

2021-09-30T20:57

2021-09-30T20:57

2021-09-30T22:26

общество

мгу имени м. в. ломоносова

россия

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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Девятилетнюю студентку МГУ Алису Теплякову грозятся отчислить из-за посещаемости, заявил отец девочки Евгений в беседе с "Лентой.ру".По его словам, ряд преподавателей и сотрудников учебного заведения отказываются выстраивать взаимодействие с семьей в индивидуальном порядке, а также помогать Тепляковой досрочно завершить обучение."Ничего вам не будем давать, вы не можете уйти вперед, мы вам не позволим, мы вам не дадим контактов ничьих, мы не будем отвечать на ваши вопросы. Вы будете сидеть вот тут, и мы будем вас оценивать. У вас будет контроль посещаемости, у вас будут проблемы, мы вас отчислим за непосещаемость", — привел он слова педагогов, при этом отказавшись назвать их имена.Отец Тепляковой также выразил негодование из-за того, что некоторые представители университета не намерены выделять время и средства, чтобы решать сложности, связанные с обучением девочки. По его мнению, университету следует поступиться формальностями и закрыть глаза на посещаемость в ее случае.Евгений также добавил, что руководство факультета психологии не видит необходимости в ее отчислении.Москвичка Алиса Теплякова сдала ЕГЭ по русскому языку, профильной математике, биологии и информатике в восемь лет. Сейчас она приступила к занятиям на факультете психологии МГУ, куда смогла поступить на платной основе.

https://ria.ru/20210923/vunderkind-1751533531.html

https://ria.ru/20210908/studentka-1749099007.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, мгу имени м. в. ломоносова, россия