https://ria.ru/20210930/deti-1752587023.html

В Пермском крае погибли двое детей из-за пожара в доме

В Пермском крае погибли двое детей из-за пожара в доме - РИА Новости, 30.09.2021

В Пермском крае погибли двое детей из-за пожара в доме

Двое детей погибли во время пожара в частном доме в деревне Новая Каменка в Пермском крае, по данному факту возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 30.09.2021

2021-09-30T23:29

2021-09-30T23:29

2021-09-30T23:29

происшествия

пермский край

россия

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ПЕРМЬ, 30 сен - РИА Новости. Двое детей погибли во время пожара в частном доме в деревне Новая Каменка в Пермском крае, по данному факту возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба регионального следственного управления СКР.По данным ведомства, вечером 30 сентября в деревне Новая Каменка Ильинского городского округа двое детей 2008 и 2011 годов рождения находились в доме без присмотра взрослых. В это время произошёл пожар, ребята спастись не смогли."По факту гибели двоих малолетних детей во время пожара в частном жилом доме в деревне Новая Каменка возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам). Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, в том числе причины и условия, приведшие к трагедии", — говорится в сообщении.Уточняется, что следователи с судебно-медицинским экспертом осмотрели тела погибших и не обнаружили видимых следов, указывающих на то, что дети стали жертвами насильственного преступления.Сейчас на месте работает группа опытных следователей-криминалистов, эксперт техник пожарной безопасности следственного управления, руководитель и следователи Верещагинского межрайонного следственного отдела следственного управления. Они осматривают место происшествия, после этого будут назначены необходимые судебные экспертизы для установления причины смерти погибших и произошедшего пожара.

https://ria.ru/20210719/pozhar-1741828388.html

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пермский край

россия

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происшествия, пермский край, россия