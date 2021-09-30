17:32 30.09.2021 (обновлено: 17:58 30.09.2021)
Депутата Мосгордумы от КПРФ доставили в Тверской суд
Депутата Мосгордумы от КПРФ Енгалычеву доставили в Тверской суд
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкДепутат Мосгордумы от КПРФ Екатерина Енгалычева перед зданием Тверского районного суда Москвы
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Полиция составила на депутата Мосгордумы от КПРФ Екатерину Енгалычеву административный протокол о нарушении порядка проведения митингов, сообщает столичное ГУМВД в четверг.
"Депутат Московской городской думы от фракции КПРФ Енгалычева при проведении публичных мероприятий неоднократно совершала административные правонарушения. ... В отношении гражданки составлен протокол по части 8 статьи 20.2 КоАП РФ "Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования", - говорится в сообщении.
Речь идет, как отметили в пресс-службе, о несогласованных акциях 20 и 25 сентября. По заявлению полиции, по повестке в ОВД депутат не явилась и в данный момент доставлена в Тверской районный суд "для рассмотрения составленных материалов".
Мэрия Москвы, исходя из действующих в столице противокоронавирусных мер, не согласовала КПРФ проведение митингов, на которых заявлялось о несогласии с результатами онлайн-голосования в Москве, но коммунисты все равно провели мероприятия, назвав их встречами с избирателями.
Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве после критики ДЭГ поручил технической группе провести аудит результатов голосования, чтобы убедиться в их корректности. В минувшую пятницу глава штаба Алексей Венедиктов объявил, что следов вбросов и взлома ДЭГ в Москве не найдено, голоса были расшифрованы правильно.
Президент РФ Владимир Путин, комментируя тему ДЭГ на встрече с руководством партий, прошедших в Госдуму, заявил, что электронное голосование, как и технический прогресс, невозможно остановить, важно следить за качеством его проведения. Он добавил, что сомнения в электронном голосовании в Москве возникли, видимо, потому, что кому-то не понравился результат, и предложил совместно с партиями продумать вопросы контроля.