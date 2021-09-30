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В Крыму прокомментировали принятую в Киеве стратегию "деоккупации"
В Крыму прокомментировали принятую в Киеве стратегию "деоккупации" - РИА Новости, 30.09.2021
В Крыму прокомментировали принятую в Киеве стратегию "деоккупации"
Заместитель руководителя рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов заявил, что РИА Новости, 30.09.2021
2021-09-30T08:53
2021-09-30T08:53
в мире
украина
республика крым
россия
александр молохов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости. Заместитель руководителя рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов заявил, что украинская стратегия по "деоккупации" полуострова продиктована "маниакальным синдромом" и стремлением любой ценой навредить крымчанам.Кабинет министров Украины на заседании в среду одобрил план реализации стратегии по "деоккупации" Крыма, который предусматривает инициирование новых санкций против РФ, а также физических и юридических лиц, причастных к присоединению полуострова к России.По его словам, подобную стратегию стоит расценивать как "бесталанное и жалкое бумагомарательство"."Киевские политиканы окончательно оторвались от реальности в своем маниакальном стремлении "насолить" жителям полуострова и намерены продолжать конфронтацию по принципу: назло соседу уши отморожу", - сказал Молохов.
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в мире, украина, республика крым, россия, александр молохов
08:53 30.09.2021
 
В Крыму прокомментировали принятую в Киеве стратегию "деоккупации"

Молохов: план "деоккупации" Крыма свидетельствует о маниакальном синдроме киевских властей

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкДворец "Ласточкино гнездо" в Крыму
Дворец Ласточкино гнездо в Крыму - РИА Новости, 1920, 30.09.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости. Заместитель руководителя рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов заявил, что украинская стратегия по "деоккупации" полуострова продиктована "маниакальным синдромом" и стремлением любой ценой навредить крымчанам.
Кабинет министров Украины на заседании в среду одобрил план реализации стратегии по "деоккупации" Крыма, который предусматривает инициирование новых санкций против РФ, а также физических и юридических лиц, причастных к присоединению полуострова к России.
"Утвержденный правительством Украины план реализации стратегии по "деоккупации" Крыма свидетельствует о маниакальном синдроме украинской власти, который сопровождается безысходностью, агрессивным поведением, манией величия и проецированием в жизнь бредовых идей", - сказал РИА Новости Молохов.
По его словам, подобную стратегию стоит расценивать как "бесталанное и жалкое бумагомарательство".
"Киевские политиканы окончательно оторвались от реальности в своем маниакальном стремлении "насолить" жителям полуострова и намерены продолжать конфронтацию по принципу: назло соседу уши отморожу", - сказал Молохов.
Глава Республики Крым Сергей Аксенов - РИА Новости, 1920, 29.09.2021
29 сентября, 15:39
Аксенов назвал украинский план по "деоккупации" Крыма безнадежным фарсом
 
В миреУкраинаРеспублика КрымРоссияАлександр Молохов
 
 
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