В Крыму прокомментировали принятую в Киеве стратегию "деоккупации"
Молохов: план "деоккупации" Крыма свидетельствует о маниакальном синдроме киевских властей
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости. Заместитель руководителя рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов заявил, что украинская стратегия по "деоккупации" полуострова продиктована "маниакальным синдромом" и стремлением любой ценой навредить крымчанам.
Кабинет министров Украины на заседании в среду одобрил план реализации стратегии по "деоккупации" Крыма, который предусматривает инициирование новых санкций против РФ, а также физических и юридических лиц, причастных к присоединению полуострова к России.
"Утвержденный правительством Украины план реализации стратегии по "деоккупации" Крыма свидетельствует о маниакальном синдроме украинской власти, который сопровождается безысходностью, агрессивным поведением, манией величия и проецированием в жизнь бредовых идей", - сказал РИА Новости Молохов.
По его словам, подобную стратегию стоит расценивать как "бесталанное и жалкое бумагомарательство".
"Киевские политиканы окончательно оторвались от реальности в своем маниакальном стремлении "насолить" жителям полуострова и намерены продолжать конфронтацию по принципу: назло соседу уши отморожу", - сказал Молохов.
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