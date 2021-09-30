https://ria.ru/20210930/deokkupatsiya-1752428918.html

В Крыму прокомментировали принятую в Киеве стратегию "деоккупации"

В Крыму прокомментировали принятую в Киеве стратегию "деоккупации" - РИА Новости, 30.09.2021

В Крыму прокомментировали принятую в Киеве стратегию "деоккупации"

Заместитель руководителя рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов заявил, что РИА Новости, 30.09.2021

2021-09-30T08:53

2021-09-30T08:53

2021-09-30T08:53

в мире

украина

республика крым

россия

александр молохов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости. Заместитель руководителя рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов заявил, что украинская стратегия по "деоккупации" полуострова продиктована "маниакальным синдромом" и стремлением любой ценой навредить крымчанам.Кабинет министров Украины на заседании в среду одобрил план реализации стратегии по "деоккупации" Крыма, который предусматривает инициирование новых санкций против РФ, а также физических и юридических лиц, причастных к присоединению полуострова к России.По его словам, подобную стратегию стоит расценивать как "бесталанное и жалкое бумагомарательство"."Киевские политиканы окончательно оторвались от реальности в своем маниакальном стремлении "насолить" жителям полуострова и намерены продолжать конфронтацию по принципу: назло соседу уши отморожу", - сказал Молохов.

https://ria.ru/20210929/krym-1752334874.html

украина

республика крым

россия

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в мире, украина, республика крым, россия, александр молохов