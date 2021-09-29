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На Украине утвердили план по реализации стратегии "деоккупации" Крыма
На Украине утвердили план по реализации стратегии "деоккупации" Крыма - РИА Новости, 29.09.2021
На Украине утвердили план по реализации стратегии "деоккупации" Крыма
Кабинет министров Украины одобрил план по реализации стратегии "деоккупации" Крыма. Заседание транслировалось на канале правительства в YouTube. РИА Новости, 29.09.2021
2021-09-29T14:00
2021-09-29T17:26
в мире
украина
киев
республика крым
кабинет министров украины
дмитрий кулеба
россия
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КИЕВ, 29 сен — РИА Новости. Кабинет министров Украины одобрил план по реализации стратегии "деоккупации" Крыма. Заседание транслировалось на канале правительства в YouTube.Саму стратегию, которая предусматривает комплекс мер, направленных на возвращение полуострова под контроль Киева, президент Украины одобрил еще в марте этого года.Новый документ содержит 158 пунктов с поручениями разным ведомствам и органам. Он также предусматривает работу с международными партнерами Киева для продолжения санкционного давления на Россию.Вместе с тем план предусматривает документирование и расследование фактов "нарушений прав и свобод человека" в Крыму. Также предполагается принятие законов и нормативных актов по реинтеграции полуострова. В документе также содержатся пункты о финансовых выплатах гражданам, "пострадавшим от действий России". Кроме того, план предусматривает проведение регулярных мероприятий для предоставления информации по "оккупации" украинской территории. Отдельно обозначена необходимость подсчитать убытки Киева от потери полоустрова.Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал "три кита" политики, благодаря которой Киев надеется вернуть Крым: это принятая СНБО стратегия "деоккупации" и реинтеграции, консолидация, то есть объединение усилий всех партнеров, и синергия – "восстановление международного права" и полного украинского суверенитета над полуостровом.
https://ria.ru/20210928/ubiraytes-1752220542.html
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украина
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в мире, украина, киев, республика крым, кабинет министров украины, дмитрий кулеба, россия
14:00 29.09.2021 (обновлено: 17:26 29.09.2021)
 
На Украине утвердили план по реализации стратегии "деоккупации" Крыма

Правительство Украины одобрило план реализации стратегии по "деоккупации" Крыма

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗдание правительства Украины в Киеве
Здание правительства Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 29.09.2021
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 29 сен — РИА Новости. Кабинет министров Украины одобрил план по реализации стратегии "деоккупации" Крыма. Заседание транслировалось на канале правительства в YouTube.
Саму стратегию, которая предусматривает комплекс мер, направленных на возвращение полуострова под контроль Киева, президент Украины одобрил еще в марте этого года.
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Новый документ содержит 158 пунктов с поручениями разным ведомствам и органам. Он также предусматривает работу с международными партнерами Киева для продолжения санкционного давления на Россию.
Вместе с тем план предусматривает документирование и расследование фактов "нарушений прав и свобод человека" в Крыму. Также предполагается принятие законов и нормативных актов по реинтеграции полуострова.
В документе также содержатся пункты о финансовых выплатах гражданам, "пострадавшим от действий России". Кроме того, план предусматривает проведение регулярных мероприятий для предоставления информации по "оккупации" украинской территории. Отдельно обозначена необходимость подсчитать убытки Киева от потери полоустрова.
Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал "три кита" политики, благодаря которой Киев надеется вернуть Крым: это принятая СНБО стратегия "деоккупации" и реинтеграции, консолидация, то есть объединение усилий всех партнеров, и синергия – "восстановление международного права" и полного украинского суверенитета над полуостровом.
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