https://ria.ru/20210929/deokkupatsiya-1752311341.html

На Украине утвердили план по реализации стратегии "деоккупации" Крыма

На Украине утвердили план по реализации стратегии "деоккупации" Крыма - РИА Новости, 29.09.2021

На Украине утвердили план по реализации стратегии "деоккупации" Крыма

Кабинет министров Украины одобрил план по реализации стратегии "деоккупации" Крыма. Заседание транслировалось на канале правительства в YouTube. РИА Новости, 29.09.2021

2021-09-29T14:00

2021-09-29T14:00

2021-09-29T17:26

в мире

украина

киев

республика крым

кабинет министров украины

дмитрий кулеба

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/153278/74/1532787424_322:345:3015:1860_1920x0_80_0_0_e6b26edef2d32dd08bcff8d3da1e2817.jpg

КИЕВ, 29 сен — РИА Новости. Кабинет министров Украины одобрил план по реализации стратегии "деоккупации" Крыма. Заседание транслировалось на канале правительства в YouTube.Саму стратегию, которая предусматривает комплекс мер, направленных на возвращение полуострова под контроль Киева, президент Украины одобрил еще в марте этого года.Новый документ содержит 158 пунктов с поручениями разным ведомствам и органам. Он также предусматривает работу с международными партнерами Киева для продолжения санкционного давления на Россию.Вместе с тем план предусматривает документирование и расследование фактов "нарушений прав и свобод человека" в Крыму. Также предполагается принятие законов и нормативных актов по реинтеграции полуострова. В документе также содержатся пункты о финансовых выплатах гражданам, "пострадавшим от действий России". Кроме того, план предусматривает проведение регулярных мероприятий для предоставления информации по "оккупации" украинской территории. Отдельно обозначена необходимость подсчитать убытки Киева от потери полоустрова.Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал "три кита" политики, благодаря которой Киев надеется вернуть Крым: это принятая СНБО стратегия "деоккупации" и реинтеграции, консолидация, то есть объединение усилий всех партнеров, и синергия – "восстановление международного права" и полного украинского суверенитета над полуостровом.

https://ria.ru/20210928/ubiraytes-1752220542.html

https://ria.ru/20210925/zakhvat-1751786783.html

украина

киев

республика крым

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, украина, киев, республика крым, кабинет министров украины, дмитрий кулеба, россия