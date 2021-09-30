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Депрессия в молодости ведет к деменции в старости, выяснили ученые
Ученые выявили связь между депрессией в молодости и деменцией в старости - РИА Новости, 30.09.2021
Депрессия в молодости ведет к деменции в старости, выяснили ученые
Развитие депрессии в молодости может способствовать снижению когнитивных способностей в пожилом возрасте. Об этом говорится в статье Journal of Alzheimer's... РИА Новости, 30.09.2021
2021-09-30T17:18
2021-09-30T17:18
общество
сан-франциско
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МОСКВА, 30 сен – РИА Новости. Развитие депрессии в молодости может способствовать снижению когнитивных способностей в пожилом возрасте. Об этом говорится в статье Journal of Alzheimer's Disease.Ученые из Калифорнийского университета в Сан-Франциско провели исследование, в котором приняли участие 15 тысяч человек в возрасте от 20 до 89 лет.Добровольцев разделили на три группы. К первой и второй отнесли людей пожилого (70-89 лет) и среднего (50-69 лет) возраста соответственно, к третьей – молодежь (20-49 лет).Во время эксперимента специалисты учитывали такие факторы, как пол, раса, уровень образования, индекс массы тела, наличие или предрасположенность к диабету, а также вредные привычки.Вначале эксперты провели опрос для оценки симптомов депрессии у участников. Они обнаружили умеренные и сильные признаки психического расстройства у 13% молодых людей, 26% людей среднего возраста и 34% пожилых.В ходе сравнения и анализа полученных данных, удалось выяснить, что в возрасте от 50 до 69 лет риск развития деменции был на 73% выше у тех, кто страдал от депрессии в молодости. А для участников эксперимента, у кого недуг развился в более позднем возрасте, этот показатель составил 43%.По мнению ученых, чем сильнее проявлялись депрессивные симптомы в молодости, тем ниже были умственные способности и выше скорость их снижения в среднем и пожилом возрасте.
https://ria.ru/20210929/zaschita-1752318256.html
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общество, сан-франциско, калифорния
17:18 30.09.2021
 
Ученые выявили связь между депрессией в молодости и деменцией в старости

Американские ученые: депрессия в молодости снижает умственные способности в старости

© Depositphotos / AndrewLozovyiДевушка
Девушка - РИА Новости, 1920, 30.09.2021
© Depositphotos / AndrewLozovyi
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МОСКВА, 30 сен – РИА Новости. Развитие депрессии в молодости может способствовать снижению когнитивных способностей в пожилом возрасте. Об этом говорится в статье Journal of Alzheimer's Disease.
Ученые из Калифорнийского университета в Сан-Франциско провели исследование, в котором приняли участие 15 тысяч человек в возрасте от 20 до 89 лет.
Добровольцев разделили на три группы. К первой и второй отнесли людей пожилого (70-89 лет) и среднего (50-69 лет) возраста соответственно, к третьей – молодежь (20-49 лет).
Во время эксперимента специалисты учитывали такие факторы, как пол, раса, уровень образования, индекс массы тела, наличие или предрасположенность к диабету, а также вредные привычки.
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Вначале эксперты провели опрос для оценки симптомов депрессии у участников. Они обнаружили умеренные и сильные признаки психического расстройства у 13% молодых людей, 26% людей среднего возраста и 34% пожилых.
В ходе сравнения и анализа полученных данных, удалось выяснить, что в возрасте от 50 до 69 лет риск развития деменции был на 73% выше у тех, кто страдал от депрессии в молодости. А для участников эксперимента, у кого недуг развился в более позднем возрасте, этот показатель составил 43%.
По мнению ученых, чем сильнее проявлялись депрессивные симптомы в молодости, тем ниже были умственные способности и выше скорость их снижения в среднем и пожилом возрасте.
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