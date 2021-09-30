https://ria.ru/20210930/chartery-1752488370.html

Перелеты в Калининград и Ставрополь станут доступнее благодаря субсидиям

Перелеты в Калининград и Ставрополь станут доступнее благодаря субсидиям - РИА Новости, 30.09.2021

Перелеты в Калининград и Ставрополь станут доступнее благодаря субсидиям

Ростуризм предложил субсидировать туристические чартеры в Ставропольский край и Калининградскую область, которые отправляются из Москвы, Подмосковья и... РИА Новости, 30.09.2021

2021-09-30T15:54

2021-09-30T15:54

2021-09-30T15:54

туризм

калининград

санкт-петербург

ставрополь

калининградская область

московская область (подмосковье)

москва

федеральное агентство по туризму (ростуризм)

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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Ростуризм предложил субсидировать туристические чартеры в Ставропольский край и Калининградскую область, которые отправляются из Москвы, Подмосковья и Санкт-Петербурга, проект соответствующего приказа опубликован на федеральном портале проектов правовых актов.Правительство РФ в середине мая согласилось с выделением на программу субсидирования внутрироссийских чартеров 1,2 миллиарда рублей. В конце месяца кабинет министров одобрил ее. Документ предусматривает возмещение 50 процентов расходов на организацию чартера.В июне Ростуризм утвердил перечень регионов, при назначении полетных программ в которые туроператоры могут получить субсидию. Сейчас таких направлений 68. Однако, согласно действующей версии приказа ведомства, рейсы туркомпаний в Ставропольский край и Калининградскую область, которые отправляются из Москвы, Московской области и Петербурга, пока не в списке.Согласно опубликованному проекту, эти три исключения из текста приказа предлагается убрать.

https://ria.ru/20210930/turizm-1752485252.html

https://ria.ru/20210925/kaliningrad-1751280277.html

калининград

санкт-петербург

ставрополь

калининградская область

московская область (подмосковье)

москва

россия

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