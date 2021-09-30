Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20210930/chartery-1752488370.html
Перелеты в Калининград и Ставрополь станут доступнее благодаря субсидиям
Перелеты в Калининград и Ставрополь станут доступнее благодаря субсидиям - РИА Новости, 30.09.2021
Перелеты в Калининград и Ставрополь станут доступнее благодаря субсидиям
Ростуризм предложил субсидировать туристические чартеры в Ставропольский край и Калининградскую область, которые отправляются из Москвы, Подмосковья и... РИА Новости, 30.09.2021
2021-09-30T15:54
2021-09-30T15:54
туризм
калининград
санкт-петербург
ставрополь
калининградская область
московская область (подмосковье)
москва
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/0d/1579624267_0:0:2826:1591_1920x0_80_0_0_e6fa8fb849905cb376d9953ae862774b.jpg
МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Ростуризм предложил субсидировать туристические чартеры в Ставропольский край и Калининградскую область, которые отправляются из Москвы, Подмосковья и Санкт-Петербурга, проект соответствующего приказа опубликован на федеральном портале проектов правовых актов.Правительство РФ в середине мая согласилось с выделением на программу субсидирования внутрироссийских чартеров 1,2 миллиарда рублей. В конце месяца кабинет министров одобрил ее. Документ предусматривает возмещение 50 процентов расходов на организацию чартера.В июне Ростуризм утвердил перечень регионов, при назначении полетных программ в которые туроператоры могут получить субсидию. Сейчас таких направлений 68. Однако, согласно действующей версии приказа ведомства, рейсы туркомпаний в Ставропольский край и Калининградскую область, которые отправляются из Москвы, Московской области и Петербурга, пока не в списке.Согласно опубликованному проекту, эти три исключения из текста приказа предлагается убрать.
https://ria.ru/20210930/turizm-1752485252.html
https://ria.ru/20210925/kaliningrad-1751280277.html
калининград
санкт-петербург
ставрополь
калининградская область
московская область (подмосковье)
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/0d/1579624267_95:0:2826:2048_1920x0_80_0_0_d6040b9e20a1c65455dd29dc1282dccf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
калининград, санкт-петербург, ставрополь, калининградская область, московская область (подмосковье), москва, федеральное агентство по туризму (ростуризм), новости - туризм, самолеты, авиакомпании, туристы, туризм, россия
15:54 30.09.2021
 
Перелеты в Калининград и Ставрополь станут доступнее благодаря субсидиям

Ростуризм предложил субсидировать чартеры из столиц в Ставрополь и Калининград

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкВид на Кёнигсбергский кафедральный собор и остров Кнайпхоф (остров Иммануила Канта) в Калининграде
Вид на Кёнигсбергский кафедральный собор и остров Кнайпхоф (остров Иммануила Канта) в Калининграде - РИА Новости, 1920, 30.09.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Ростуризм предложил субсидировать туристические чартеры в Ставропольский край и Калининградскую область, которые отправляются из Москвы, Подмосковья и Санкт-Петербурга, проект соответствующего приказа опубликован на федеральном портале проектов правовых актов.
Правительство РФ в середине мая согласилось с выделением на программу субсидирования внутрироссийских чартеров 1,2 миллиарда рублей. В конце месяца кабинет министров одобрил ее. Документ предусматривает возмещение 50 процентов расходов на организацию чартера.
Группы туристов на речной пристани Углича - РИА Новости, 1920, 30.09.2021
Вчера, 14:49Туризм
Ростуризм подготовит концепцию развития круизного туризма к 15 ноября
В июне Ростуризм утвердил перечень регионов, при назначении полетных программ в которые туроператоры могут получить субсидию. Сейчас таких направлений 68. Однако, согласно действующей версии приказа ведомства, рейсы туркомпаний в Ставропольский край и Калининградскую область, которые отправляются из Москвы, Московской области и Петербурга, пока не в списке.
Согласно опубликованному проекту, эти три исключения из текста приказа предлагается убрать.
Домский собор, Калининград - РИА Новости, 1920, 25.09.2021
25 сентября, 08:00Туризм
Достопримечательности Калининграда, о которых многие не знают
 
ТуризмКалининградСанкт-ПетербургСтавропольКалининградская областьМосковская область (Подмосковье)МоскваФедеральное агентство по туризму (Ростуризм)Новости - ТуризмсамолетыавиакомпаниитуристыТуризмРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:04В Иране произошло землетрясение магнитудой 5,2
04:52СМИ: ЕС отложил торговые переговоры с Австралией из-за скандала с AUKUS
04:44Салливан встретился с вернувшимся в Вашингтон послом Франции
04:39В Приморье на поддержку семей с детьми направили 9,7 миллиарда рублей
04:33Экс-прокурора района в Хабаровске осудили на шесть лет
04:23Иск Абрамовича о клевете в книге "Люди Путина" рассмотрят в октябре
04:15Юрист напомнил дачникам о "мусорных" штрафах
04:15Я тебя породил. Иммунолог предупредил о "потомках" штамма "дельта"
03:50Клип Coldplay и BTS за первые часы посмотрели более десяти миллионов раз
03:32Росприродназор намерен проверить утилизацию приборов с опасным веществом
03:27Рубль единственный из мировых валют укрепился к доллару, сообщил эксперт
03:15Названы подходящие моменты для покупки валюты до конца года
03:13Дегтярев рассказал, когда Хабаровск сможет претендовать на проведение ВЭФ
03:02В Минфине допустили катастрофическое падение спроса на нефть в мире
03:00Россияне стали покупать загородные дома меньшей площади
03:00На Алтае открылся международный форум ученых-тюркологов
02:41Байден подписал временный бюджет США
02:23Родители прокомментировали убийство трех студенток оренбургского колледжа
02:15Эксперт рассказала, кому повысят зарплату в октябре
02:15Врач назвала запретные в пожилом возрасте продукты
Лента новостейМолния