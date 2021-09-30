https://ria.ru/20210930/chartery-1752488370.html
Перелеты в Калининград и Ставрополь станут доступнее благодаря субсидиям
Перелеты в Калининград и Ставрополь станут доступнее благодаря субсидиям - РИА Новости, 30.09.2021
Перелеты в Калининград и Ставрополь станут доступнее благодаря субсидиям
Ростуризм предложил субсидировать туристические чартеры в Ставропольский край и Калининградскую область, которые отправляются из Москвы, Подмосковья и... РИА Новости, 30.09.2021
2021-09-30T15:54
2021-09-30T15:54
2021-09-30T15:54
туризм
калининград
санкт-петербург
ставрополь
калининградская область
московская область (подмосковье)
москва
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Ростуризм предложил субсидировать туристические чартеры в Ставропольский край и Калининградскую область, которые отправляются из Москвы, Подмосковья и Санкт-Петербурга, проект соответствующего приказа опубликован на федеральном портале проектов правовых актов.Правительство РФ в середине мая согласилось с выделением на программу субсидирования внутрироссийских чартеров 1,2 миллиарда рублей. В конце месяца кабинет министров одобрил ее. Документ предусматривает возмещение 50 процентов расходов на организацию чартера.В июне Ростуризм утвердил перечень регионов, при назначении полетных программ в которые туроператоры могут получить субсидию. Сейчас таких направлений 68. Однако, согласно действующей версии приказа ведомства, рейсы туркомпаний в Ставропольский край и Калининградскую область, которые отправляются из Москвы, Московской области и Петербурга, пока не в списке.Согласно опубликованному проекту, эти три исключения из текста приказа предлагается убрать.
https://ria.ru/20210930/turizm-1752485252.html
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Перелеты в Калининград и Ставрополь станут доступнее благодаря субсидиям
Ростуризм предложил субсидировать чартеры из столиц в Ставрополь и Калининград