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Защита бизнесмена Быкова заявила об ухудшении его здоровья в СИЗО
Защита бизнесмена Быкова заявила об ухудшении его здоровья в СИЗО - РИА Новости, 30.09.2021
Защита бизнесмена Быкова заявила об ухудшении его здоровья в СИЗО
Адвокат красноярского бизнесмена Анатолия Быкова заявил об ухудшении состояния здоровья своего подзащитного, а именно высоком давлении, и утверждает, что его... РИА Новости, 30.09.2021
2021-09-30T06:11
2021-09-30T06:11
2021-09-30T06:11
происшествия
красноярск
красноярский край
красноярский алюминиевый завод
анатолий быков
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КРАСНОЯРСК, 30 сен - РИА Новости. Адвокат красноярского бизнесмена Анатолия Быкова заявил об ухудшении состояния здоровья своего подзащитного, а именно высоком давлении, и утверждает, что его подзащитному не проводят в СИЗО назначенную врачами терапию.Свердловский районный суд 7 сентября приговорил Быкова к 13 годам лишения свободы по делу об организации двойного убийства в 1994 году. Сам он вину не признает, защита подала апелляцию на приговор. В настоящее время Быков находится в СИЗО-1 Красноярска.По его словам, в КТБ Быков поступил в прошлый четверг, его обследовали, подтвердилось нарушение давления, и в пятницу прописан курс лечения сроком не менее 10 дней, который должен был начаться с понедельника. В понедельник утром Быков, по словам адвоката, еще находился в больнице, вечером был помещен обратно в СИЗО.Он утверждает, что лечения Быков не получил, его давление так и остается повышенным. Также Прохоров считает, что исходя из сложившейся ситуации можно предположить, что нахождение его подзащитного в СИЗО-1 будут носить "весьма некомфортный характер".Комментариями ГУФСИН по данной ситуации РИА Новости пока не располагает.Быков был арестован в мае 2020 года в Красноярске. В настоящее время в его отношении в производстве органов следствия еще находятся уголовные дела по статьям: подстрекательство к совершению убийства по найму; подстрекательство к покушению на совершение убийства двух лиц по найму; уклонение физического лица от уплаты налогов в особо крупном размере и подозрение в организации преступного сообщества.Быков, возглавлявший в середине 1990-х годов совет директоров Красноярского алюминиевого завода, активно занимался политикой, избирался депутатом законодательного собрания Красноярского края. Проблемы с законом у него возникли не впервые: в 2000-2002 годы он сидел в СИЗО по делу об организации покушения и незаконном обороте оружия, в результате получив условный срок.
https://ria.ru/20210914/bykov-1749949827.html
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происшествия, красноярск, красноярский край, красноярский алюминиевый завод, анатолий быков
Защита бизнесмена Быкова заявила об ухудшении его здоровья в СИЗО
Адвокат Прохоров: у осужденного бизнесмена Быкова ухудшилось состояние здоровья
КРАСНОЯРСК, 30 сен - РИА Новости. Адвокат красноярского бизнесмена Анатолия Быкова заявил об ухудшении состояния здоровья своего подзащитного, а именно высоком давлении, и утверждает, что его подзащитному не проводят в СИЗО назначенную врачами терапию.
Свердловский районный суд 7 сентября приговорил Быкова к 13 годам лишения свободы по делу об организации двойного убийства в 1994 году. Сам он вину не признает, защита подала апелляцию на приговор. В настоящее время Быков находится в СИЗО-1 Красноярска
.
"С начала прошлой недели у Анатолия Петровича Быкова стали фиксировать повышенное давление, порядка 160-170, и давление не снижалось. Сам он чувствует себя нормально, но такие скачки давления чреваты определенными последствиями... Фельдшер или врач СИЗО-1 выписала Анатолию Петровичу направление в КТБ-1 (больница структуры краевого ФСИН – ред.) на Маерчака для более глубокого обследования и принятия решения для лечения", - рассказал адвокат Алексей Прохоров в своем Instagram.
По его словам, в КТБ Быков поступил в прошлый четверг, его обследовали, подтвердилось нарушение давления, и в пятницу прописан курс лечения сроком не менее 10 дней, который должен был начаться с понедельника. В понедельник утром Быков, по словам адвоката, еще находился в больнице, вечером был помещен обратно в СИЗО.
"Вечером по требованию СИЗО-1 Анатолий Петрович, не получив лечения, которое ему назначено, был направлен в СИЗО -1 где и находится", - заявил Прохоров.
Он утверждает, что лечения Быков не получил, его давление так и остается повышенным. Также Прохоров считает, что исходя из сложившейся ситуации можно предположить, что нахождение его подзащитного в СИЗО-1 будут носить "весьма некомфортный характер".
Комментариями ГУФСИН по данной ситуации РИА Новости пока не располагает.
Быков был арестован в мае 2020 года в Красноярске. В настоящее время в его отношении в производстве органов следствия еще находятся уголовные дела по статьям: подстрекательство к совершению убийства по найму; подстрекательство к покушению на совершение убийства двух лиц по найму; уклонение физического лица от уплаты налогов в особо крупном размере и подозрение в организации преступного сообщества.
Быков, возглавлявший в середине 1990-х годов совет директоров Красноярского алюминиевого завода
, активно занимался политикой, избирался депутатом законодательного собрания Красноярского края
. Проблемы с законом у него возникли не впервые: в 2000-2002 годы он сидел в СИЗО по делу об организации покушения и незаконном обороте оружия, в результате получив условный срок.