https://ria.ru/20210930/bykov-1752423615.html

Защита бизнесмена Быкова заявила об ухудшении его здоровья в СИЗО

Защита бизнесмена Быкова заявила об ухудшении его здоровья в СИЗО - РИА Новости, 30.09.2021

Защита бизнесмена Быкова заявила об ухудшении его здоровья в СИЗО

Адвокат красноярского бизнесмена Анатолия Быкова заявил об ухудшении состояния здоровья своего подзащитного, а именно высоком давлении, и утверждает, что его... РИА Новости, 30.09.2021

2021-09-30T06:11

2021-09-30T06:11

2021-09-30T06:11

происшествия

красноярск

красноярский край

красноярский алюминиевый завод

анатолий быков

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КРАСНОЯРСК, 30 сен - РИА Новости. Адвокат красноярского бизнесмена Анатолия Быкова заявил об ухудшении состояния здоровья своего подзащитного, а именно высоком давлении, и утверждает, что его подзащитному не проводят в СИЗО назначенную врачами терапию.Свердловский районный суд 7 сентября приговорил Быкова к 13 годам лишения свободы по делу об организации двойного убийства в 1994 году. Сам он вину не признает, защита подала апелляцию на приговор. В настоящее время Быков находится в СИЗО-1 Красноярска.По его словам, в КТБ Быков поступил в прошлый четверг, его обследовали, подтвердилось нарушение давления, и в пятницу прописан курс лечения сроком не менее 10 дней, который должен был начаться с понедельника. В понедельник утром Быков, по словам адвоката, еще находился в больнице, вечером был помещен обратно в СИЗО.Он утверждает, что лечения Быков не получил, его давление так и остается повышенным. Также Прохоров считает, что исходя из сложившейся ситуации можно предположить, что нахождение его подзащитного в СИЗО-1 будут носить "весьма некомфортный характер".Комментариями ГУФСИН по данной ситуации РИА Новости пока не располагает.Быков был арестован в мае 2020 года в Красноярске. В настоящее время в его отношении в производстве органов следствия еще находятся уголовные дела по статьям: подстрекательство к совершению убийства по найму; подстрекательство к покушению на совершение убийства двух лиц по найму; уклонение физического лица от уплаты налогов в особо крупном размере и подозрение в организации преступного сообщества.Быков, возглавлявший в середине 1990-х годов совет директоров Красноярского алюминиевого завода, активно занимался политикой, избирался депутатом законодательного собрания Красноярского края. Проблемы с законом у него возникли не впервые: в 2000-2002 годы он сидел в СИЗО по делу об организации покушения и незаконном обороте оружия, в результате получив условный срок.

https://ria.ru/20210914/bykov-1749949827.html

красноярск

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происшествия, красноярск, красноярский край, красноярский алюминиевый завод, анатолий быков