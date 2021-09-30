https://ria.ru/20210930/btr-82a-1752438716.html

Первая партия российских БТР-82А прибыла в Белоруссию

Первая партия российских БТР-82А прибыла в Белоруссию - РИА Новости, 30.09.2021

Первая партия российских БТР-82А прибыла в Белоруссию

Первая партия российских бронетранспортеров БТР-82А прибыла в Белоруссию, основная часть новой бронетехники поступит на вооружение 120-й отдельной... РИА Новости, 30.09.2021

2021-09-30T10:25

2021-09-30T10:25

2021-09-30T19:01

в мире

белоруссия

минск

россия

парламентское собрание союза беларуси и россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/0a/1736429176_0:0:3430:1930_1920x0_80_0_0_6f9e7cd3c10897c899e4618b82a3d0be.jpg

МИНСК, 30 сен - РИА Новости. Первая партия российских бронетранспортеров БТР-82А прибыла в Белоруссию, основная часть новой бронетехники поступит на вооружение 120-й отдельной механизированной бригады, сообщила в четверг пресс-служба минобороны республики."На железнодорожную станцию Озерище в Минске прибыла первая партия БТР-82А производства АО "Арзамасский машиностроительный завод". Основная часть новой бронетехники поступит на вооружение 120-й отдельной механизированной бригады. Несколько единиц БТР-82А получат 72 ОУЦ и Военная академия Беларуси… Вторая партия бронетехники из батальонного комплекта БТР-82А ожидается в ноябре этого года", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.По его данным, перевооружение проходит в плановом порядке для замены гусеничной бронированной техники механизированных бригад на колесную. Отмечается, что на прибывшую партию БТР-82А установлены средства связи "Агат-Систем" и прицелы "Пеленг" белорусского производства.

белоруссия

минск

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, белоруссия, минск, россия