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Первая партия российских БТР-82А прибыла в Белоруссию
Первая партия российских БТР-82А прибыла в Белоруссию - РИА Новости, 30.09.2021
Первая партия российских БТР-82А прибыла в Белоруссию
Первая партия российских бронетранспортеров БТР-82А прибыла в Белоруссию, основная часть новой бронетехники поступит на вооружение 120-й отдельной... РИА Новости, 30.09.2021
2021-09-30T10:25
2021-09-30T10:25
2021-09-30T19:01
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МИНСК, 30 сен - РИА Новости. Первая партия российских бронетранспортеров БТР-82А прибыла в Белоруссию, основная часть новой бронетехники поступит на вооружение 120-й отдельной механизированной бригады, сообщила в четверг пресс-служба минобороны республики."На железнодорожную станцию Озерище в Минске прибыла первая партия БТР-82А производства АО "Арзамасский машиностроительный завод". Основная часть новой бронетехники поступит на вооружение 120-й отдельной механизированной бригады. Несколько единиц БТР-82А получат 72 ОУЦ и Военная академия Беларуси… Вторая партия бронетехники из батальонного комплекта БТР-82А ожидается в ноябре этого года", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.По его данным, перевооружение проходит в плановом порядке для замены гусеничной бронированной техники механизированных бригад на колесную. Отмечается, что на прибывшую партию БТР-82А установлены средства связи "Агат-Систем" и прицелы "Пеленг" белорусского производства.
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в мире, белоруссия, минск, россия
10:25 30.09.2021 (обновлено: 19:01 30.09.2021)
Первая партия российских БТР-82А прибыла в Белоруссию
Первая партия российских бронетранспортеров БТР-82А прибыла в Белоруссию