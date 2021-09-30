https://ria.ru/20210930/bond-1752442297.html

В Сети появились отзывы на новый фильм о Бонде

В Сети появились отзывы на новый фильм о Бонде - РИА Новости, 30.09.2021

В Сети появились отзывы на новый фильм о Бонде

В Сети появились первые отзывы на ленту "Не время умирать". Это 25-й фильм о Джеймсе Бонде. Исполнитель главной роли Дэниел Крейг появляется в картине в образе... РИА Новости, 30.09.2021

2021-09-30T12:35

2021-09-30T12:35

2021-09-30T12:35

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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. В Сети появились первые отзывы на ленту "Не время умирать". Это 25-й фильм о Джеймсе Бонде. Исполнитель главной роли Дэниел Крейг появляется в картине в образе агента 007 в пятый и последний раз. Лента рассказывает о новом задании для британского шпиона. Бонд пытается спасти похищенного ученого и попадает в ловушку к злодею, в руках которого — опасное биологическое оружие. В фильме также снимались Рами Малек, Леа Сейду, Рэйф Файнс и Бен Уишоу. Режиссер проекта —Кэри Фукунага.На сайте-агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes у ленты достаточно высокий рейтинг — 83 процента. Это означает, что большинство критиков написали положительные рецензии. Джейсон Соломон, кинокритик The Wrap, думает, что Дэниел Крейг в роли агента МИ-6 хорош, как никогда прежде. Он уверяет, что аудитория почувствует, весь тот груз ответственности, который ложится на плечи Бонда, вынужденного в очередной раз спасть мир. "Быть может, лента и не такая крутая, как "007: Координаты "Скайфолл" и "Казино "Рояль", но уж точно гораздо лучше фильма "007: Спектр", да и фанатам франшизы она явно понравится", — считает Ян Сэндвелл из Digital Spy. Скот Мендельсон из Forbes не разделяет восторга коллег. "Не время умирать" — сплошное разочарование, правда, не настолько убийственное, как другая лента бондианы "007: Спектр", — пишет журналист. Больше всего от него досталось второму и третьему акту в ленте: "Нельзя из тухлых яиц приготовить вкусный омлет", — бросил в адрес фильма критик. Мендельсон не увидел химии между Бондом и его возлюбленной. Опечалило его и то, как плохо прописан образ злодея, которого воплотил Рами Малек.Противник Бонда не произвел впечатления и на Дэвида Руни, автора The Hollywood Reporter. "Он неинтересный. И Малек ничего не может сделать, чтобы этот персонаж был запоминающимся", — настаивает критик. Однако, в отличие от Мендельсона, Руни не столько категорично настроен. В новой ленте бондианы он разглядел и сильные сильные стороны. "Вероятно, это самый нежный портрет Бонда. Эмоциональный накал в фильме усиливается за счет того, что в нем показана настоящая любовь, а не мимолетный флирт", — убеждает Руни. В российский прокат "Не время умирать" выходит 7 октября 2021.

https://ria.ru/20210906/bond-1748567152.html

https://ria.ru/20210929/premera-1752293158.html

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дэниел крейг, джеймс бонд, новости культуры, кино и сериалы, что посмотреть , рэйф файнс, леа сейду