В Сети появились отзывы на новый фильм о Бонде
В Сети появились первые рецензии на фильм "Не время умирать" о Бонде
© Metro-Goldwyn-Mayer, 2020Постер к фильму "Не время умирать"
© Metro-Goldwyn-Mayer, 2020
МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. В Сети появились первые отзывы на ленту "Не время умирать". Это 25-й фильм о Джеймсе Бонде. Исполнитель главной роли Дэниел Крейг появляется в картине в образе агента 007 в пятый и последний раз.
Лента рассказывает о новом задании для британского шпиона. Бонд пытается спасти похищенного ученого и попадает в ловушку к злодею, в руках которого — опасное биологическое оружие.
В фильме также снимались Рами Малек, Леа Сейду, Рэйф Файнс и Бен Уишоу. Режиссер проекта —Кэри Фукунага.
На сайте-агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes у ленты достаточно высокий рейтинг — 83 процента. Это означает, что большинство критиков написали положительные рецензии.
Джейсон Соломон, кинокритик The Wrap, думает, что Дэниел Крейг в роли агента МИ-6 хорош, как никогда прежде. Он уверяет, что аудитория почувствует, весь тот груз ответственности, который ложится на плечи Бонда, вынужденного в очередной раз спасть мир.
"Быть может, лента и не такая крутая, как "007: Координаты "Скайфолл" и "Казино "Рояль", но уж точно гораздо лучше фильма "007: Спектр", да и фанатам франшизы она явно понравится", — считает Ян Сэндвелл из Digital Spy.
Скот Мендельсон из Forbes не разделяет восторга коллег. "Не время умирать" — сплошное разочарование, правда, не настолько убийственное, как другая лента бондианы "007: Спектр", — пишет журналист. Больше всего от него досталось второму и третьему акту в ленте: "Нельзя из тухлых яиц приготовить вкусный омлет", — бросил в адрес фильма критик. Мендельсон не увидел химии между Бондом и его возлюбленной. Опечалило его и то, как плохо прописан образ злодея, которого воплотил Рами Малек.
Противник Бонда не произвел впечатления и на Дэвида Руни, автора The Hollywood Reporter. "Он неинтересный. И Малек ничего не может сделать, чтобы этот персонаж был запоминающимся", — настаивает критик. Однако, в отличие от Мендельсона, Руни не столько категорично настроен. В новой ленте бондианы он разглядел и сильные сильные стороны. "Вероятно, это самый нежный портрет Бонда. Эмоциональный накал в фильме усиливается за счет того, что в нем показана настоящая любовь, а не мимолетный флирт", — убеждает Руни.
В российский прокат "Не время умирать" выходит 7 октября 2021.