https://ria.ru/20210930/bolotin-1752559342.html

Суд арестовал экс-главу "Тракторного завода"

Суд арестовал экс-главу "Тракторного завода" - РИА Новости, 30.09.2021

Суд арестовал экс-главу "Тракторного завода"

Лефортовский суд Москвы арестовал основателя концерна "Тракторные заводы" Михаила Болотина по делу о растрате в особо крупном размере, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 30.09.2021

2021-09-30T19:13

2021-09-30T19:13

2021-09-30T20:49

происшествия

москва

тракторные заводы

россия

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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Лефортовский суд Москвы арестовал основателя концерна "Тракторные заводы" Михаила Болотина по делу о растрате в особо крупном размере, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Анастасия Романова.Подозреваемого отправили в СИЗО до 9 ноября. Деталями дела собеседница агентства не располагает.На сайте компании указано, что Болотин с 2006 года работает президентом "Тракторных заводов", а с 2007 по 2018 был их гендиректором.Предприятия концерна расположены на территории Чувашии. В его состав входят, в том числе, АО "Промтрактор", Чебоксарский агрегатный завод.

https://ria.ru/20210811/arest-1745388397.html

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происшествия, москва, тракторные заводы, россия