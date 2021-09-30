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Суд арестовал экс-главу "Тракторного завода"
Суд арестовал экс-главу "Тракторного завода" - РИА Новости, 30.09.2021
Суд арестовал экс-главу "Тракторного завода"
Лефортовский суд Москвы арестовал основателя концерна "Тракторные заводы" Михаила Болотина по делу о растрате в особо крупном размере, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 30.09.2021
2021-09-30T19:13
2021-09-30T19:13
2021-09-30T20:49
происшествия
москва
тракторные заводы
россия
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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Лефортовский суд Москвы арестовал основателя концерна "Тракторные заводы" Михаила Болотина по делу о растрате в особо крупном размере, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Анастасия Романова.Подозреваемого отправили в СИЗО до 9 ноября. Деталями дела собеседница агентства не располагает.На сайте компании указано, что Болотин с 2006 года работает президентом "Тракторных заводов", а с 2007 по 2018 был их гендиректором.Предприятия концерна расположены на территории Чувашии. В его состав входят, в том числе, АО "Промтрактор", Чебоксарский агрегатный завод.
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происшествия, москва, тракторные заводы, россия
19:13 30.09.2021 (обновлено: 20:49 30.09.2021)
Суд арестовал экс-главу "Тракторного завода"
Суд в Москве арестовал экс-главу концерна "Тракторные заводы" Болотина за растрату