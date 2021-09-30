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Следствие попросило арестовать основателя концерна "Тракторные заводы"
Следствие попросило арестовать основателя концерна "Тракторные заводы" - РИА Новости, 30.09.2021
Следствие попросило арестовать основателя концерна "Тракторные заводы"
В Лефортовский суд Москвы поступило ходатайство следователя об аресте основателя и экс-президента концерна "Тракторные заводы" Михаила Болотина, задержанного по РИА Новости, 30.09.2021
2021-09-30T12:26
2021-09-30T16:14
происшествия
тракторные заводы
россия
чувашская республика (чувашия)
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. В Лефортовский суд Москвы поступило ходатайство следователя об аресте основателя и экс-президента концерна "Тракторные заводы" Михаила Болотина, задержанного по делу о растрате в особо крупном размере, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Анастасия Романова.Она уточнила, что Болотин является фигурантом дела о растрате в особо крупном размере (часть 4 статьи 160 УК РФ), подробностями пока не располагает.Болотин стал президентом концерна в 2006 году, с 2007 по 2018 год был его гендиректором. Кандидат химических наук, в 1986 году участвовал в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, сообщается на сайте предприятия.Концерн "Тракторные заводы" представлен предприятиями, расположенными на территории Чувашии. В его состав входят, в том числе, АО "Промтрактор", Чебоксарский агрегатный завод.
россия
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происшествия, тракторные заводы, россия, чувашская республика (чувашия)
12:26 30.09.2021 (обновлено: 16:14 30.09.2021)
 
Следствие попросило арестовать основателя концерна "Тракторные заводы"

Следствие попросило арестовать основателя "Тракторных заводов" Болотина по делу о растрате

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкМихаил Болотин на встрече с премьер-министром РФ В.Путиным в Ново-Огарево
Михаил Болотин на встрече с премьер-министром РФ В.Путиным в Ново-Огарево - РИА Новости, 1920, 30.09.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. В Лефортовский суд Москвы поступило ходатайство следователя об аресте основателя и экс-президента концерна "Тракторные заводы" Михаила Болотина, задержанного по делу о растрате в особо крупном размере, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Анастасия Романова.
"В суде зарегистрировано ходатайство следователя об аресте Болотина", - сказала собеседница агентства.
Она уточнила, что Болотин является фигурантом дела о растрате в особо крупном размере (часть 4 статьи 160 УК РФ), подробностями пока не располагает.
Болотин стал президентом концерна в 2006 году, с 2007 по 2018 год был его гендиректором. Кандидат химических наук, в 1986 году участвовал в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, сообщается на сайте предприятия.
Концерн "Тракторные заводы" представлен предприятиями, расположенными на территории Чувашии. В его состав входят, в том числе, АО "Промтрактор", Чебоксарский агрегатный завод.
 
ПроисшествияТракторные заводыРоссияЧувашская Республика (Чувашия)
 
 
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