https://ria.ru/20210930/bolotin-1752465209.html

Следствие попросило арестовать основателя концерна "Тракторные заводы"

Следствие попросило арестовать основателя концерна "Тракторные заводы" - РИА Новости, 30.09.2021

Следствие попросило арестовать основателя концерна "Тракторные заводы"

В Лефортовский суд Москвы поступило ходатайство следователя об аресте основателя и экс-президента концерна "Тракторные заводы" Михаила Болотина, задержанного по РИА Новости, 30.09.2021

2021-09-30T12:26

2021-09-30T12:26

2021-09-30T16:14

происшествия

тракторные заводы

россия

чувашская республика (чувашия)

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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. В Лефортовский суд Москвы поступило ходатайство следователя об аресте основателя и экс-президента концерна "Тракторные заводы" Михаила Болотина, задержанного по делу о растрате в особо крупном размере, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Анастасия Романова.Она уточнила, что Болотин является фигурантом дела о растрате в особо крупном размере (часть 4 статьи 160 УК РФ), подробностями пока не располагает.Болотин стал президентом концерна в 2006 году, с 2007 по 2018 год был его гендиректором. Кандидат химических наук, в 1986 году участвовал в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, сообщается на сайте предприятия.Концерн "Тракторные заводы" представлен предприятиями, расположенными на территории Чувашии. В его состав входят, в том числе, АО "Промтрактор", Чебоксарский агрегатный завод.

россия

чувашская республика (чувашия)

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, тракторные заводы, россия, чувашская республика (чувашия)