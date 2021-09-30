Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210930/bloger-1752557819.html
Блогер из Таджикистана извинился за интимную фотосессию напротив храма
Блогер из Таджикистана извинился за интимную фотосессию напротив храма - РИА Новости, 30.09.2021
Блогер из Таджикистана извинился за интимную фотосессию напротив храма
Блогер, сделавший провокационное фото на фоне храма Василия Блаженного на Красной площади, извинился за свои действия и пообещал никогда так больше не делать. РИА Новости, 30.09.2021
2021-09-30T19:05
2021-09-30T20:24
происшествия
таджикистан
москва
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1e/1752561057_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_8185c8dde6bc4f8e520456fe06b1d9c9.jpg
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Блогер, сделавший провокационное фото на фоне храма Василия Блаженного на Красной площади, извинился за свои действия и пообещал никогда так больше не делать.Ранее в СМИ появилась информация, что блогер Руслан Бобиев сделал провокационное фото на фоне храма Василия Блаженного в Москве с девушкой в форме полиции, сидевшей перед ним на коленях."Я искренне извиняюсь, я никогда больше так не буду", - сказал блогер, повторив эту фразу несколько раз. Видео с блогером распространила пресс-служба ГУМВД по Москве.Также он рассказал немного о себе: раньше он работал, а сейчас снимает пранки, причем за них блогер даже привлекался к административной ответственности. Молодой человек также сказал, что у него 100 тысяч подписчиков, но сейчас его страницу заблокировали.
https://radiosputnik.ria.ru/20210928/bloger-1752142270.html
таджикистан
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Извинения блогера, задержанного за провокационное фото на Красной площади
Блогер, сделавший провокационное фото у храма Василия Блаженного, извинился и сказал, что больше так не будет. Первый допрос блогера Руслана Бобиева, задержанного за имитирующее половой акт фото на фоне храма Василия Блаженного. В Москве задержали блогера Руслана Бобиева, сделавшего фото, имитирующее половой акт, на фоне храма Василия Блаженного.
2021-09-30T19:05
true
PT0M55S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1e/1752561057_81:0:561:360_1920x0_80_0_0_4f9198ae070e04d1d2c98886cfb8b71f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, таджикистан, москва, министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия
19:05 30.09.2021 (обновлено: 20:24 30.09.2021)
 
Блогер из Таджикистана извинился за интимную фотосессию напротив храма

Блогер из Таджикистана Бобиев извинился за фотосессию у храма Василия Блаженного

Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Блогер, сделавший провокационное фото на фоне храма Василия Блаженного на Красной площади, извинился за свои действия и пообещал никогда так больше не делать.
Ранее в СМИ появилась информация, что блогер Руслан Бобиев сделал провокационное фото на фоне храма Василия Блаженного в Москве с девушкой в форме полиции, сидевшей перед ним на коленях.
"Я искренне извиняюсь, я никогда больше так не буду", - сказал блогер, повторив эту фразу несколько раз. Видео с блогером распространила пресс-служба ГУМВД по Москве.
Также он рассказал немного о себе: раньше он работал, а сейчас снимает пранки, причем за них блогер даже привлекался к административной ответственности. Молодой человек также сказал, что у него 100 тысяч подписчиков, но сейчас его страницу заблокировали.
Автомобиль скорой помощи на улице Нью-Йорка - РИА Новости, 1920, 28.09.2021
28 сентября, 12:25В мире
TikTok-блогер погиб в автомобильной аварии
 
ПроисшествияТаджикистанМоскваМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:04В Иране произошло землетрясение магнитудой 5,2
04:52СМИ: ЕС отложил торговые переговоры с Австралией из-за скандала с AUKUS
04:44Салливан встретился с вернувшимся в Вашингтон послом Франции
04:39В Приморье на поддержку семей с детьми направили 9,7 миллиарда рублей
04:33Экс-прокурора района в Хабаровске осудили на шесть лет
04:23Иск Абрамовича о клевете в книге "Люди Путина" рассмотрят в октябре
04:15Юрист напомнил дачникам о "мусорных" штрафах
04:15Я тебя породил. Иммунолог предупредил о "потомках" штамма "дельта"
03:50Клип Coldplay и BTS за первые часы посмотрели более десяти миллионов раз
03:32Росприродназор намерен проверить утилизацию приборов с опасным веществом
03:27Рубль единственный из мировых валют укрепился к доллару, сообщил эксперт
03:15Названы подходящие моменты для покупки валюты до конца года
03:13Дегтярев рассказал, когда Хабаровск сможет претендовать на проведение ВЭФ
03:02В Минфине допустили катастрофическое падение спроса на нефть в мире
03:00Россияне стали покупать загородные дома меньшей площади
03:00На Алтае открылся международный форум ученых-тюркологов
02:41Байден подписал временный бюджет США
02:23Родители прокомментировали убийство трех студенток оренбургского колледжа
02:15Эксперт рассказала, кому повысят зарплату в октябре
02:15Врач назвала запретные в пожилом возрасте продукты
Лента новостейМолния