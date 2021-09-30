https://ria.ru/20210930/bloger-1752557819.html
Блогер из Таджикистана извинился за интимную фотосессию напротив храма
Блогер из Таджикистана извинился за интимную фотосессию напротив храма - РИА Новости, 30.09.2021
Блогер из Таджикистана извинился за интимную фотосессию напротив храма
Блогер, сделавший провокационное фото на фоне храма Василия Блаженного на Красной площади, извинился за свои действия и пообещал никогда так больше не делать. РИА Новости, 30.09.2021
2021-09-30T19:05
2021-09-30T19:05
2021-09-30T20:24
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Блогер, сделавший провокационное фото на фоне храма Василия Блаженного на Красной площади, извинился за свои действия и пообещал никогда так больше не делать.Ранее в СМИ появилась информация, что блогер Руслан Бобиев сделал провокационное фото на фоне храма Василия Блаженного в Москве с девушкой в форме полиции, сидевшей перед ним на коленях."Я искренне извиняюсь, я никогда больше так не буду", - сказал блогер, повторив эту фразу несколько раз. Видео с блогером распространила пресс-служба ГУМВД по Москве.Также он рассказал немного о себе: раньше он работал, а сейчас снимает пранки, причем за них блогер даже привлекался к административной ответственности. Молодой человек также сказал, что у него 100 тысяч подписчиков, но сейчас его страницу заблокировали.
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Извинения блогера, задержанного за провокационное фото на Красной площади
Блогер, сделавший провокационное фото у храма Василия Блаженного, извинился и сказал, что больше так не будет. Первый допрос блогера Руслана Бобиева, задержанного за имитирующее половой акт фото на фоне храма Василия Блаженного. В Москве задержали блогера Руслана Бобиева, сделавшего фото, имитирующее половой акт, на фоне храма Василия Блаженного.
2021-09-30T19:05
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происшествия, таджикистан, москва, министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия
19:05 30.09.2021 (обновлено: 20:24 30.09.2021)
Блогер из Таджикистана извинился за интимную фотосессию напротив храма
Блогер из Таджикистана Бобиев извинился за фотосессию у храма Василия Блаженного