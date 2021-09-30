https://ria.ru/20210930/bloger-1752557819.html

Блогер из Таджикистана извинился за интимную фотосессию напротив храма

Блогер из Таджикистана извинился за интимную фотосессию напротив храма - РИА Новости, 30.09.2021

Блогер из Таджикистана извинился за интимную фотосессию напротив храма

Блогер, сделавший провокационное фото на фоне храма Василия Блаженного на Красной площади, извинился за свои действия и пообещал никогда так больше не делать. РИА Новости, 30.09.2021

2021-09-30T19:05

2021-09-30T19:05

2021-09-30T20:24

происшествия

таджикистан

москва

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1e/1752561057_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_8185c8dde6bc4f8e520456fe06b1d9c9.jpg

МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Блогер, сделавший провокационное фото на фоне храма Василия Блаженного на Красной площади, извинился за свои действия и пообещал никогда так больше не делать.Ранее в СМИ появилась информация, что блогер Руслан Бобиев сделал провокационное фото на фоне храма Василия Блаженного в Москве с девушкой в форме полиции, сидевшей перед ним на коленях."Я искренне извиняюсь, я никогда больше так не буду", - сказал блогер, повторив эту фразу несколько раз. Видео с блогером распространила пресс-служба ГУМВД по Москве.Также он рассказал немного о себе: раньше он работал, а сейчас снимает пранки, причем за них блогер даже привлекался к административной ответственности. Молодой человек также сказал, что у него 100 тысяч подписчиков, но сейчас его страницу заблокировали.

https://radiosputnik.ria.ru/20210928/bloger-1752142270.html

таджикистан

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Извинения блогера, задержанного за провокационное фото на Красной площади Блогер, сделавший провокационное фото у храма Василия Блаженного, извинился и сказал, что больше так не будет. Первый допрос блогера Руслана Бобиева, задержанного за имитирующее половой акт фото на фоне храма Василия Блаженного. В Москве задержали блогера Руслана Бобиева, сделавшего фото, имитирующее половой акт, на фоне храма Василия Блаженного. 2021-09-30T19:05 true PT0M55S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, таджикистан, москва, министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия